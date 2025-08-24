ゴディバの秋限定♡「ゴディバ オータム コレクション」で楽しむ贅沢チョコレート

秋の訪れを告げるように、ゴディバから期間限定「ゴディバ オータム コレクション」が登場します。まんまるな月夜や可愛らしいウサギをデザインしたパッケージに、スイートポテトやパンプキンなど秋を彩る味わいを閉じ込めた限定チョコレートが勢ぞろい。ギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりなラインアップです。澄んだ夜空の下、季節を感じる贅沢なひと粒を味わってみませんか。

秋限定の味覚を楽しむショコラ

秋らしい食材を表現したショコラは、贅沢で遊び心あふれるラインアップ。

スイートポテト クレームブリュレは塩味を効かせたムースとクレームブリュレ風ガナッシュを重ね、まろやかで奥深い甘さを実現。

パンプキンウォルナッツ＆アーモンドプラリネは、ナッツの香ばしさとかぼちゃの風味をダークチョコで包んだ大人の味わいです。

さらに、愛らしい白ウサギをイメージしたペカンナッツプラリネ＆スペキュロスも限定で登場。

お月見に映える可愛いデザイン

「ゴディバ オータム コレクション」は、月夜とウサギをモチーフにした缶パッケージが魅力。

プチギフトに最適な4粒入（1,728円）、6粒入（3,132円）、9粒入（4,104円）、20粒入（8,532円）がラインアップ。

さらに、特別感を演出する「グランプラス 12粒入」（5,940円）では、月やウサギをイメージしたショコラを心ゆくまで堪能できます。見た目も味わいも華やかで、秋の夜長にぴったりの贈り物です。

サステナブルな美味しさを届ける

本コレクションに使用されているカカオは、サステナブル・プログラム「ココアホライズン」をサポートするもの。

カカオ生産者とその家族の生活を支援し、子どもたちや自然を守る取り組みの一環です。チョコレートを楽しみながら、地球にも優しい選択ができるのは嬉しいポイント。

美しい秋の夜空に思いを馳せながら、社会や環境への想いも一緒に味わってみてはいかがでしょうか。

秋の夜に寄り添う贅沢チョコレート♡

ゴディバ「オータム コレクション」は、季節限定の味わいと心弾むデザインが融合した特別なラインアップです。

可憐な白ウサギや秋食材を表現したチョコレートは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったり。

お月見や秋の夜長に、贅沢なひと粒を楽しみながら心まで温まる時間を過ごしてみませんか。あなたの秋をより豊かに彩ってくれるはずです。