42ºÐ¿¼ÅÄ¶³»Ò¡ÈÉÔÊÑ¤ÎÈþËÆ¡É¤ò¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤â¡ÖËèÄ«¡È¤¢¡¢ºòÆü¤è¤êÏ·¤±¤¿¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷Í¥¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê42¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÉÉÔÊÑ¤Ö¤ê¡È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¼«¿È¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿¼ÅÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤ëÁ°¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇMC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ä¤º¡¼¤Ã¤È¼ã¤¤º¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¤â¡Ö¡È´ñÀ×¤Î40Âå¡É¤Ç¤·¤ç¡©²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Í¡Á¡£²¿¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¿¼ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤Ã¤½¤¯²ÃÆ£¤«¤é¡Ö¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤â¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖËèÄ«´éÀö¤Ã¤Æ¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡È¤¢¡¢ºòÆü¤è¤êÏ·¤±¤¿¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
²ÃÆ£¤¬¡Ö1Æü1Æü¤ÎÏ·¤±Êý¤¬Ê¬¤«¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏ·¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£