ベルメゾンの「キャラクターおせち」予約販売開始！ 『トムジェリ』や『すみっコ』など人気キャラが登場
「ベルメゾン」オリジナルの「キャラクターおせち」2026年度版が、8月25日（月）12時00分から、「ベルメゾンネット」で予約販売スタートする。
【写真】重箱のデザインもキュート！ 『トムジェリ』など全4種の「おせち」詳細
■豪華なオリジナル付属品も
今回、発売から19年目を迎え登場する「キャラクターおせち」は、食材の選定から重箱のデザイン、オリジナルの付属品に至る細部にまでこだわり、子どもから大人まで幅広い世代が新年を楽しめる特別なおせち全4種。
ポップでかわいい「おせち・二段重『トムとジェリー』」には、一昨年に即日完売したおせちに入っていたチーズディップが再登場。新たにオリジナルデザインの小皿も付属し、盛りだくさんの内容に仕上がっている。
また、伝統的な食材を豪華に盛り込んだシックで高級感のある大人向け商品「おせち・二段重『スヌーピー』」と、明るい黄色を基調とした花の絵柄をデザインした愛らしい重箱に洋風食材を盛り込んだ「おせち・二段重『ムーミン』」も展開。
さらに、パステルブルーの長方形の重箱にすみっコたちをモチーフにしたじょうよ饅頭やお団子などをセットした「おせち・三段重『すみっコぐらし』」には、正月以降も楽しめる卓上カレンダーが付属。それぞれの世界観とキャラクターの魅力を最大限に楽しめるラインアップがそろう。
なお、8月25日（月）〜9月30日（火）の期間限定で5％割引が適用される「早期割引キャンペーン」を実施。いずれも人気商品のため、気になる人は早めの予約がおすすめだ。
【写真】重箱のデザインもキュート！ 『トムジェリ』など全4種の「おせち」詳細
■豪華なオリジナル付属品も
今回、発売から19年目を迎え登場する「キャラクターおせち」は、食材の選定から重箱のデザイン、オリジナルの付属品に至る細部にまでこだわり、子どもから大人まで幅広い世代が新年を楽しめる特別なおせち全4種。
また、伝統的な食材を豪華に盛り込んだシックで高級感のある大人向け商品「おせち・二段重『スヌーピー』」と、明るい黄色を基調とした花の絵柄をデザインした愛らしい重箱に洋風食材を盛り込んだ「おせち・二段重『ムーミン』」も展開。
さらに、パステルブルーの長方形の重箱にすみっコたちをモチーフにしたじょうよ饅頭やお団子などをセットした「おせち・三段重『すみっコぐらし』」には、正月以降も楽しめる卓上カレンダーが付属。それぞれの世界観とキャラクターの魅力を最大限に楽しめるラインアップがそろう。
なお、8月25日（月）〜9月30日（火）の期間限定で5％割引が適用される「早期割引キャンペーン」を実施。いずれも人気商品のため、気になる人は早めの予約がおすすめだ。