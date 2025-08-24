

ふだん使いの漆の器を展示・販売するギャラリーを主宰する郄森寛子さん、88歳（撮影：梅谷秀司）

これから人は100年生きるという。しかし、お金や孤独、健康不安がなく老後を迎えられる人はどれくらいいるだろう。年を取ることが怖いーー。

多くの人が漠然とした不安を抱く中、老後の人生こそ謳歌している人もいる。その元気は、気力は、生きがいは、いったいどのようにして手に入れたのか。本連載では、“後期高齢者”になってなお輝いている先達に、老後をサバイブするヒントを聞く。

今回は、前回に続き、82歳で「台所をリフォーム」し、こだわりの品々に囲まれて暮らす郄森寛子さん（88歳）にお話を伺った。

88歳の郄森さんが重視する「暮らしのポイント」

終の住処をどう考えるか。

「令和6年版高齢社会白書」（内閣府）によると、全国の65歳以上の男女を対象にした「住宅・地域の満足度と幸福度」の調査では、住宅と地域のどちらについても満足度が高い人ほど、幸福感を「十分に感じている」「多少感じている」と答えている。

ふだん使いの漆器を中心にしたギャラリー「スペースたかもり」を主宰し、エッセイストとして活躍する郄森寛子さん（88歳）もまた、いまの住処を気に入っている。

43歳のときに、美しい桜並木に心ひかれて移り住んだマンション。40数年の年月を経た今も“豊かな人生の拠点”になっている。

東京生まれ・東京育ちの郄森さんが婦人雑誌の出版社に就職したのは22歳のとき。それ以来、88歳の今も現役で仕事を続けている。

働き始めたころは、戦後の高度経済成長期の真っ只中。好景気の波にのって出版界は活気にあふれ、郄森さんは婦人雑誌のファッションを担当した。





今も現役で執筆業やギャラリーの仕事をこなし、毎日忙しく過ごしている郄森さん。ギャラリー「スペースたかもり」9月の企画展は、「輪島の漆応援展『作り手たちの現在（いま）』」。9月12日（金）〜27日（土）の金・土曜のみ12時〜18時。詳細は、「スペースたかもり」まで（撮影：梅谷秀司）

独立後、40代から日本の伝統工芸品や生活道具の世界に関わったことをきっかけに、62歳でふだん使いの漆器を中心にした「スペースたかもり」をオープンする。





「使い手の立場で人さまに器をおすすめするという仕事は、私自身の器との関わり方や暮らしぶりをお伝えすることでもあります。そういうことを意識してみたら、私の暮らしのポイント、というほど大層なことでもないのだけど、それは若い頃から意外に変わっていないということがわかりました」

要約すれば、「動きやすい」「使いやすい」「心地よい」「面白い」「もったいない」「ちょうどいい」ーーこんな気持ちで暮らしている気がするという。

この感覚をたどっていくと、郄森さんの幼い頃の生活につながっていく。

両親とも石川県・輪島市の出身で、幼い頃から郄森さんは毎日の食事やおやつのときも輪島塗の器を使ってきたという。口あたりの温かさや手触りのよさといった輪島塗に宿る心地よさが、幼い記憶となって体が覚えていたのだろうか。

2024年1月1日、その輪島が大地震に、また9月には豪雨に襲われた。以来、郄森さんの日常に、輪島の漆人たちへの“応援作業”が加わった。



ギャラリー「スペースたかもり」には、自身で使い勝手を試したこだわりの器だけを置いている（写真：書籍『85歳現役、暮らしの中心は台所』より、撮影：長谷川潤）

洋服は、良質なものを繕いながら長く愛用

洋服についてのこだわりも昔から変わらない。

152センチ前後と小柄な郄森さんの好むデザインと体に合うサイズの洋服はなかなかないため、着心地とサイズ感が合うものを長く着続けている。

「そのため、それなりのお値段のものにはなってしまいますが、長く着ることを考えたら十分に元が取れています」

新しい洋服を購入したら、まずお直しに出して、マイサイズに直す。

着こんだお気に入りの服は、郄森さんの針仕事で小さな手直しも施していく。

長袖のひじ部分が傷んだらカットして半袖にしたり、ポツンとついたシミにはチクチクと刺し子を施して隠したりする。気に入らないボタンは新たに買い求めたボタンに取り換えることもあるという。



何度も繕いながら肌に馴染んできたという、お気に入りの洋服たち（撮影：梅谷秀司）



シンプルな洋服には、収集しているブローチをアクセントに。アクセサリーも漆が塗られたものが多い（撮影：梅谷秀司）

「若いときから首が冷えるのがいやだったので、タートルネックなど襟の高いものを着ています。首にしっかりフィットしなきゃいやだし、着ているうちに首元がテレンとゆるんでくるのもいや。

だから主役ではなく下に着るものでも、ある程度、質のよいものを選んできました。そのおかげか、何回洗濯してもくたびれることなく、今も着続けているものが多いです。

年を取ると首の辺りの衰えを隠すために、襟元の見えにくい服を着る人もいると思うのですが、私は若いときから好きで襟の高いものを着ていたので、ずっとそのままです」

ちなみにグレイヘアがすてきなボブカットの髪型も、驚くなかれ、「おかっぱ」と呼ばれた幼稚園時代からほとんど変わっていないそうだ。

「昔は床屋さん、今は美容師さんがカットしてくださっていますけど」

20代の頃、ばったり再会した幼稚園の同級生に、「あなた、幼稚園のときのまんまね」と言われたこともあるとか。



ヘアスタイルも洋服も、昔から好みはほとんど変わらない（撮影：梅谷秀司）

「年を取ったら、おばあさんらしいヘアスタイルになるのかなと思っていましたが、全然そんなこともなく（笑）。そして80代になって、もうこのままでいけると思ったら、すごく気が楽になりました。

それに耳が聞こえにくくなって補聴器を使い始めたときは、耳が髪の毛で自然に隠れるので、このヘアスタイルでよかったって改めて思いましたね。最初の頃はまだ見栄を張っていたんですよ（笑）」

家に「お金をかけたこと」

自宅にまとまったお金をかけたのは、いま住むマンションを46年前に築8年の中古で購入したときと、6年前の台所リフォーム時だけ（前編参照）。

購入時は、和室と洋室の6畳2間続きと7畳、そして5畳という間取りだったが、6畳2間をつなげてリビングダイニングにリノベーションした。ここから桜並木が一望できる。

押入れを全部取り払い、床から天井まで壁面収納を造作したのもこだわりだ。



使い勝手が格段に向上したリフォーム後の台所。家の中ではここで過ごす時間が長いという（写真：書籍『85歳現役、暮らしの中心は台所』より、撮影：長谷川潤）

40数年前にリノベーションしたリビングダイニング。窓はベランダにつながる（写真：書籍『85歳現役、暮らしの中心は台所』より、撮影：長谷川潤）

「木を使う内装が得意な建築家にお願いしたので、部屋全体が木目で統一されています。天井は板張り、壁紙はコルク。壁面収納の木製扉も造作です。

ベランダにつながるサッシの掃き出し窓は、造作でガラス格子の建具をつけて二重窓にしました。

それから元々持っていたスペイン製のアンティークのカップボードの飾り棚部分にも、造作でガラス格子の扉をつけてもらったんです。これでホコリの心配なく、器を収納できると嬉しかったですね」

リノベーションから40数年。最初は白々としていた天井や壁の木材が、経年変化で落ち着いたベージュ色になってきて、ますます郄森さん好みの部屋に進化してきたという。



高さのある椅子。家事の合間にちょっと休んでサッと立ち上がるのに重宝している（写真：書籍『85歳現役、暮らしの中心は台所』より、撮影：長谷川潤）



人生最後の“食器棚”はこの白木の引き出しに決めたという郄森さん。「この中に収まる食器だけの身軽な日々も面白いかも」と考えている（撮影：梅谷秀司）

「ちょうどいい」距離感と食事

夫婦の生活スタイルを考えて、残りの部屋を夫と郄森さんとでそれぞれ自室として分けたことも正解だった。

郄森さんはベッドの横に机を入れて、自室で仕事をする夜型人間。夫は、定年前は多忙な広告会社勤務の会社員だった。規則正しく寝起きし、出勤する朝型人間。

生活時間が真逆なので、お互いのために部屋は分けたほうが便利なのである。

「ちょうどいい距離感なんです。もっと年を取ったら、どちらかが隣の部屋で亡くなっていた――なんてことになると大変なので、同じ部屋で寝起きしたほうがいいかもねと話していますが、言うだけ（笑）。今のところはまだ大丈夫みたいです」



夕食は必ず夫婦一緒にとるようにしている。飯椀と汁椀はそれぞれが気に入ったものを使用している（写真：書籍『85歳現役、暮らしの中心は台所』より、撮影：長谷川潤）

「ちょうどいい」、これは郄森さんが作る毎日の食事の量や味付けにも言えることだ。

「80歳を超えたら食べられる量が減って、外食だと量が多すぎるのです。残すとお店の人に申し訳ないでしょう。食べたいものを自分たちにちょうどいい量で、と考えたら、自炊するしかないんです。味付けも自分たちの口に合わせられますしね」

現在も現役で仕事をする郄森さんだが、70代まではさらに忙しく、食事は夜ご飯だけなるべく自炊するという生活だった。その夕食も、夫婦で外食することもよくあったという。

「昭和生まれの夫ですが、昔から、妻が毎日食事を作る必要はないという考えの人で、その思考は現在も変わりません。食事の準備や分担でケンカしたことはなく、私は自宅でもマイペースで仕事に集中できたのです。

そういう仕事を中心とした“無理しない”食生活が、台所をリフォームした翌年から自宅で3食作って食べる生活に変わりました。

肝臓がんの手術をした夫の療養や、コロナ禍で私が仕事を休業したことなど変化の理由はありますが、もし環境の変化がなかったとしても、老いていく体がちょうどいい食事を求めていたと思います」



ある日の朝食。好きなものを自分たちがちょうどよく食べられる量だけを作るのがいい（写真：書籍『85歳現役、暮らしの中心は台所』より、撮影：長谷川潤）

83歳にしてはじめて「1日3食の自炊」



体と環境の変化を甘受した郄森さんは、83歳にして人生ではじめて1日3食の料理を作る生活に移行した。

「夫が元気になったのをいいことに、朝、昼は時々なまけますが、夜はほとんど作っています」

「もしかして人間には、一生のうちで作る料理の量が決まっているんだとしたら……」と郄森さんは考える。

これまであまり自炊してこなかったため、おそらくまだ7割方残っているであろう自分の持ち分を、ようやく今、せっせと使うときがきたのではないか。

使い勝手のよい台所の食器引き出しで、手になじんだ器たちが出番を待っている。その多くは輪島の漆器だ。彼の地の作り手あってこその心地よい食卓ーー。

能登半島地震から1年8カ月。なんとか立ち直ろうと努めている作り手やその家族たちに思いを馳せながら、郄森さんは日々、夫婦にちょうどいい食事を作り、漆器使いにいそしんでいる。



漆の器は、お茶や水を飲む際にも使用する。漆器は使い込むほどに艶やかになり、しっとりした美しさ、味わいを増す。写真は、同じ塗りの2つのコップ。右は新品、左は5年前から毎日使用しているもの（撮影：梅谷秀司）

（桜井 美貴子 ： ライター・編集者）