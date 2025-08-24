◆秋季大会静岡県予選代表決定戦 常葉大菊川４ｘ―３袋井（２３日、浜岡球場）

代表決定戦が行われ、県大会に出場する２１校が決定した。２年連続のセンバツを目指す夏１６強の常葉大菊川は初戦で袋井を４―３で下し、４年連続の県大会切符を獲得した。春甲子園以来の背番号１をつける佐藤大介投手（２年）が９回３失点の粘投も、同点の９回１死満塁で、中前へサヨナラ打を放って劇的な勝利をもたらした。

常葉大菊川の佐藤が、挽回の一打で試合を決めた。同点の９回１死三塁から、２者連続の申告敬遠で満塁となり、打席が回った。「自分が試合で足を引っ張っていたので、取り返そうと思った」。高めのスライダーを中前にはじき返すサヨナラ打。劇的な勝利にも、整列に加わる左腕に笑顔はなかった。「喜びたいんですけど、（投手としては）結果が出せなかったことで、素直に喜べない自分がいました」と、４年連続の県大会出場切符をつかみながらも、エースは冷静だった。

背番号１でマウンドに上がったのは今年のセンバツ以来。初回に投ゴロを一塁へ悪送球し、１死二塁から、先制打を浴びるなど９回を投げ６安打、３失点。「初戦で勝たないといけない思いが強かった」。思いが強い分、重圧があった。

石岡諒哉監督（３５）は、初回から２イニング連続で併殺に倒れた野手陣を含め「勝ったけれども、選手がどう思うか」と苦言。新チーム公式戦初陣とあって硬さも見られ、「人が変わったようだった。大介もずっと自信なさそうだった」と試合後に反省を促した。

夏の県大会で１３０キロ中盤だった球速は１４２キロまでアップ。経験値も増えたが、さらなる成長の先に大舞台が待っている。今秋からバッテリーを組むのは１年生の後藤歩武捕手。「配球や声で引っ張らなければいけなかったが、今日は全然できなかった」。チームの総合力アップも課題だ。「自分としては技術どうこうより、精神的に弱い。練習して自信を付けていくしかない」と力を込めた。東海地区のセンバツ出場枠は３つ。２年連続の甲子園のマウンドへ。進化を続けるつもりだ。

