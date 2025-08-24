プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が２３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。試合前の極限の緊張をほぐしていた独自の方法を明かした。

ＭＣの浜田雅功に「今、テレビに結構、出てるじゃないですか？」と聞かれると「ありがとうございます」とニッコリの村上。「元気のイメージでここまで走り抜けてきましたから」と胸を張った。

「自分を盛り上げる方法」を聞かれると、人気のない場所で大声で歌うことを明かした。「緊張した時とかって声を出したりとか、（体を）動かした方がほぐれるんで、私は必ずウォーミングアップ中に大声で歌うようにしてたんですけど」と続けると「フィギュアってウォーミングアップルームみたいな所があるんですけど、本当に『ハー、ハー』とかって（呼吸）音を出すだけでも緊張感がすごいみたいな空間なので、個人競技ならではだと思うんですけど」とポツリ。

「その空間が大嫌いなので、人目につかない所を探して、外に出て大声で歌ってテンションを上げて試合に臨んでました」と話したところで浜田に「本当に大声で歌うの？」と聞かれると「本当に大声で歌うんで、たまに裏口から出てきた人とかに『えっ？』って顔をされる。割と大きな声で走ったりとか踊りながらとかやったりしてました」と回顧していた。