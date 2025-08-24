£Ê£±À¶¿å¡¡¿·²ÃÆþ£Ä£Æ¶âÌ²ÂÙ¸ú²Ì¤Ç¼éÈ÷°ÂÄê¡¡¸åÈ¾£±¿ÍÂà¾ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÂÑ¤¨¤Æº£µ¨£¸ÅÙÌÜ¤ÎÌµ¼ºÅÀ
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÊ¡²¬¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£°¡½£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££Ê£±¾ÅÆî¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£Ä£Æ¶âÌ²ÂÙ¡Ê¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¡Ë¤òÂ¨ÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¡£Á°Àá¡Ê£±£¶Æü¡¢²£ÉÍ£ÍÀï¡Ë£³¼ºÅÀ¤·¤¿¼éÈ÷¤Ï°ÂÄê¤·¡¢¸åÈ¾£³£·Ê¬¤Ë¤Ï£Ä£Æ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¤¬£²ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇÂà¾ì¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤òÂÑ¤¨¤Æº£µ¨£¸ÅÙÌÜ¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò£³£²¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¼¡Àá¡¢£³£±Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¼¹Ç°¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£À¶¿å¤Ï¸åÈ¾£³£·Ê¬¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¤¬£²ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇÂà¾ì¡££±£°¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï£Æ£×¹â¶¶Íø¼ù¤ò²¼¤²¡¢£Ä£Æ½»µÈ¥¸¥§¥é¥Ë¥ì¥·¥ç¡¼¥ó¡Ê£²£·¡Ë¤òÅêÆþ¡£¼éÈ÷½Å»ë¤ÎÉÛ¿Ø¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡££¸Ê¬¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤â´Þ¤áÌó£±£¶Ê¬¤òÂÑ¤¨¤¿¡£¡ÖÁ´°÷¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ê¼éÈ÷¤ò¤·¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï£³»î¹çÃæ£²»î¹ç¤Ç£³¼ºÅÀ¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¥á¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Àè½µËö¤Ë¹çÎ®¤·¡¢£±£¹Æü¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£Ä£Æ¶âÌ²ÂÙ¤¬Â¨ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤«¤éÊ¡²¬¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ëÃæ¿´¤Î¹¶¤á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¡££Ê£±ÄÌ»»£²£²£°»î¹çÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡ÖÆþ¤ê¤Ç¾¯¤·¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³°Ê³°¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò¾å¤²¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤òÍ¶¤¦¤Ê¤É½ª»Ï£Ä£Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍÞ¤¨¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¡£½©ÍÕ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££±ÂÐ£±¡¢¥¯¥í¥¹¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Ï¥·¥å¡¼¥È£µËÜ¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò·ç¤¡¢º£µ¨¥¢¥¦¥§¡¼¤Îµåµ»ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï£±£±Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï£³£²¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢½ç°Ì¤Ï£±£³°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡£¼¡¤Ï£³£±Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¶â¤È¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¶¦¤Ë½Ð¾ìÄä»ß¡£¼çÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò£²Ëç·ç¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢½©ÍÕ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë