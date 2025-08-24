¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯±¿Å¾»Î¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×ÌäÂê¡Ä¿ÍºàÆñ¤Ç1Æü18ËÜ¤¬±¿µÙ¤ÎÈó¾ï»öÂÖ¤Ë¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡ÈÃÏÊý¤ÎÂ¡É¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«
¡¡Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤Ï¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼¯»ùÅçËÜÀþ¤ÎÈ¬Âå±Ø¡ÁÀîÆâ±Ø´Ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢2004Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ°È÷¿·´´Àþ¡×¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¤Ï¡¢³«¶È°ÊÍè¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÇÍÍ¡¹¤Ê½¸µÒºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤Ï¤½¤ÎÀè¶îÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤âÂ¿¤¤¡£¡Ú¼èºà¡¦Ê¸¡á»³Æâµ®ÈÏ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀä·Ê¡ª³¤´ß±è¤¤¤òÁö¤ëÈî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤Ë¹ë²Ú¿²ÂæÆÃµÞ¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ±in¶å½£¡×¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤¹¤ë½Ö´Ö
1Æü18ËÜ¤¬¸ºÊØ¤Ë
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï´Ñ¸÷¥ì¥¹¥È¥é¥óÎó¼Ö¡Ö¤ª¤ì¤ó¤¸¿©Æ²¡×¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÖÎ¾¤ÈÎÁÍý¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤¿°¤µ×º¬±Ø¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ä¡¢±Ç²è¡Ö¤«¤¾¤¯¤¤¤í RAILWAYS ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î½ÐÈ¯¡×¤Ø¤Î»£±Æ¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤Ä¤Ä¡¢±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½ºß¡¢Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢8·î1Æü¤«¤é°ìÉôÎó¼Ö¤¬±¿µÙ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÊ¿Æü51ËÜ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤Î¤¦¤Á¡¢²¼¤ê¤¬9ËÜ¡¢¾å¤ê¤¬9ËÜ¡¢¹ç·×18ËÜ¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ê¡¢³«¶È°ÊÍèºÇÂç¤Î¸ºÊØ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¸ºÊØ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ç¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£´û¤Ë¡¢¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬ÍýÍ³¤Î¸ºÊØ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Îã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾èµÒ¤¬Â¿¤¤¼óÅÔ·÷¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÊýÅ´Æ»¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜÍè¤Î¥À¥¤¥ä¤Î°Ý»ý¤Ë¤¢¤È10Ì¾É¬Í×
¡¡¡½¡½Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤¬±¿µÙ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
¡¡º£Ç¯¤Î2·î1Æü¤Ë¤â¡¢°ìÉô±¿µÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÂà¿¦¼Ô¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê±¿¹ÔËÜ¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÊÀ¼Ò¤Î±¿Å¾»Î¤Ï4·î1Æü»þÅÀ¤Ç27Ì¾¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Î¥À¥¤¥ä¤ÇÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï37Ì¾É¬Í×¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê10Ì¾¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò¸«±Û¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ÊºÎÍÑ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ·ø¡¢¼ã¼ê±¿Å¾»Î¤ÎÍ½´ü¤»¤ÌÂà¿¦¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤«¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ç¤â¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Å¾»Î°ì¿Í¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ºÊØ¤Ë»ê¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´Í¢Á÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½º£²ó¤Î°ìÉô±¿µÙ¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡ÅöÌÌ¤Î´ÖÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±¿Å¾»Î¤Î¿ô¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿Í¿ô¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¥À¥¤¥ä¤ò¸µ¤ËÌá¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿Í¿ô³ÎÊÝ¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤ËÅ¾¿¦¤âÁê¼¡¤¤¤À
¡¡¡½¡½ÄêÇ¯Âà¿¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀè¤ò¸«±Û¤·¤ÆºÎÍÑ¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÊÀ¼Ò¤Î±¿Å¾»Î¤Ë¤Ï¡¢JR¶å½£¤µ¤ó¤«¤é¤Î½Ð¸þ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Ï·ÑÂ³Åª¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂç¼ê¤Î¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤¬ºÎÍÑ¤òÃæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï½Ì¾®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤ÆºÎÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¡¢Â¾¤Î¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤ÇºÎÍÑ³èÆ°¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶¥¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢½¢¿¦¡¦Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬Áý¤¨¡¢Â¾¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò¤·¤ä¤¹¤¤ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤Î¤¿¤á¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤ÈÅ¾¿¦¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ºÎÍÑ¤Ï¸½ºß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï±¿Å¾»Î¤ÎºÎÍÑ¤¬²ñ¼Ò¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢¶¯²½¤·¡¢ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Å´Æ»¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤¬¡Ö20ºÐ°Ê¾å¡×¤«¤é¡Ö18ºÐ°Ê¾å¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾»Î¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡¢1Ç¯¿ô¤«·î¤Ç¾èÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÎÍÑ¡¦ÍÜÀ®ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¹â¹»À¸¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤ÏÂ¿¤¤
¡¡¡½¡½Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤Î»öÎã¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡Â¾¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ»ö¶È¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ë¤â¸ºÊØ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢±èÀþ¤Î³Ø¹»¤Ë¤âÆ¯¤¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Ç½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢U¥¿¡¼¥ó¡¢I¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼«¼£ÂÎ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Êó¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸òÄÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤ª¤ì¤ó¤¸¿©Æ²¡×¤¬±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£°ì¹ï¤âÁá¤¤±¿Å¾ºÆ³«¤òË¾¤àÀ¼¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£¸½¾õ¡¢¡Ö¤ª¤ì¤ó¤¸¿©Æ²¡×¤â±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±¿Å¾»Î¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯Îó¼Ö¤ÎºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ì¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢´Ñ¸÷ÌÌ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤ÏËè·îÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ª¤ì¤ó¤¸¿©Æ²¡×¤Î¼ÖÎ¾¤Ï½Ð¿å±Ø¤ËÎ±¤áÃÖ¤¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ó¥¢¥Û¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±èÀþ¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤ª¤ì¤ó¤¸¿©Æ²¡×¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¿ÍºàÆñ¤Ïº£¸å¤ÎÃÏÊýºÇÂç¤Î²ÝÂê¤«
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¼èºà¤ÎÄ¾¸å¡¢·§ËÜÃÏÊý¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÈî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Î±¿µÙ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤ÏJRÈî»§Àþ¤â±¿µÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤Ï°ìÃÊ¤È¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÃÏÊý¤ÎºÒ³²Éüµì¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍºàÆñ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¿ÍºàÆñ¤¬¡¢º£¸å¤Î¸òÄÌÀ¯ºö¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤½¤¦¤À¡£Íè¤ëËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±ä¿³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Í¾»Ô¡Á¾®Ã®±Ø´Ö¤ÏÇÑÀþ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¹Å¾´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥¹Å¾´¹¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ÄÌ¸å¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î°Ý»ý¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢µÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÎÂ¤Ç¤¢¤ëÅ´Æ»¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±èÀþ½»Ì±¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ò·èºö¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Å´Æ»¤Ï°ìÅÙ¼º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Éü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î·ëÂ«¤¬º£¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
