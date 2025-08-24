¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥·¥¨¥ó¥¿¡×È¯Çä¡ª ¥¥é¥¥é¥á¥Ã¥¤Î¡Ö¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»ÅÍÍ¡×¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¾®·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥à¡×¤È¤Ï¡ª
¥¥é¥¥é¥á¥Ã¥¤Î¡Ö¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»ÅÍÍ¡×¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯8·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3Îó¥·¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤âÀßÄê¤µ¤ìÂ¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¥¨¥ó¥¿¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥á¥Ã¥»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï²¿¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡½éÂå¥·¥¨¥ó¥¿¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2003Ç¯9·î¡£¼ÖÌ¾¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¡ÖSiete¡×¡Ê¥·¥¨¥Æ¡á7¡Ë¤È±Ñ¸ì¤Î¡ÖEntertain¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¡á³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤Ç¤â±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë3Îó¥·¡¼¥È¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿7¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡Ê°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤Ï5¿Í¾è¤ê¡Ë¡£
¡¡2015Ç¯7·î¤Ë2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢3ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2022Ç¯8·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4260mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1695mm-1715mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2750mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHEV¡Ë¤ª¤è¤Ó1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼°¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏHEV¤¬ÅÅµ¤¼°ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬Direct Shift-CVT¡Ê¥®¥äµ¡¹½ÉÕ¼«Æ°ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏHEV¤¬FF¤ª¤è¤ÓE-Four¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬FF¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³Èñ¤Ï18.3km¡¿L¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¦FF¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¡Á28.4km¡¿L¡ÊHEV¡¦FF¡¦5¿Í¾è¤ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë²þÎÉ¤ÇÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ON¤Î¤Þ¤Þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¡¢¼¡²ó»ÏÆ°»þ¤âÀßÄê¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÁ´¼ÖÂ®ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¡¢Àè¹Ô¼Ö¤ËÂ³¤¤¤ÆÄä»ß¤·¡¢È¯¿Ê¸å¤ÏÄÉ½¾Áö¹Ô¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡ÊÈ¯¿Ê»þ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁàºî¤¬É¬Í×¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤¬Á´¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï207Ëü7900±ß¤«¤é332Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥¨¥ó¥¿¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂç¤¤¯¤ï¤±¤Æ2¤Ä¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖBRIGHT TECH ELEGANCE¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡Ë¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖURBAN TECH GEAR¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥®¥¢¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ìÊý¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥®¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬14Ëü8500±ß¡Á20Ëü2400±ß¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥®¥¢¤¬16Ëü600±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡°ìÉô²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥¨¥ó¥¿¤Î²÷Å¬À¤ä°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¾¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£