¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¼ºµÓ¤·¤Æ¾ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡¡°ìÊý¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤Î¾ë¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿±¿Ì¿¤Ï
°Õ¼¡¤ò»É¤·»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Äê¿®
¡¡ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¡¢¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¿10Âå¾·³ÆÁÀî²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤¬¡¢µÞÉÂ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤³¤ÈÀÚ¤ì¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÎÂè31²ó¡Ö²æ¤¬Ì¾¤ÏÅ·¡×¡Ê8·î17ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡ÈÀ¸È©¡É¤¢¤é¤ï¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ö²¿¤âÃå¤Æ¤Ê¤¤¡×¾×·â¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿°¦´õ¤ì¤¤¤«
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆºÇÂç¤Î¸å¤í½â¤ò¼º¤¦¤È¡¢°Õ¼¡¤Ë¤Ï¤â¤¦Ì¿Ì®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè32²ó¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×¡Ê8·î24ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢°Õ¼¡¤ÏÏ·Ãæ¤ò¼¿¦¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¸æ»°²È¤ä¸æ»°¶ª¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤é¤Î°Õ¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÅÄ¶¶¤Î¾å²°Éß¤â¡¢Ï·Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²ÃÁý¤µ¤ì¤¿2ËüÀÐ¤âË×¼ý¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°Õ¼¡¤¬Ï·Ãæ¤ò¼¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786¡Ë8·î27Æü¤Ç¡¢²°Éß¤ä2ËüÀÐ¤ÎË×¼ý¤ÏÆ±Ç¯±¼10·î¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÍâÅ·ÌÀ7Ç¯¡Ê1787¡Ë6·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢È¿ÅÄ¾Â¤ÎÎ©¾ì¤¬Á¯ÌÀ¤Ê¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬Ï·Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¾¸Í»°Âç²þ³×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡8Âå¾·³ÆÁÀîµÈ½¡¤¬¡¢¾·³¤Î·ì¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤äÂ¹¤ò²ÈÁÄ¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÅÄ°Â²È¡¢°ì¶¶²È¡¢À¶¿å²È¤Î¸æ»°¶ª¡£Äê¿®¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤ÎÅÄ°Â²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÁïÌÀ¤Ç¾·³¸õÊä¤Ë¤âµ¼¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÎÊ¡Åç¸©Çò²Ï»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ü½£Çò²ÏÈÍ¾¾Ê¿²È¤ò·Ñ¤¬¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Äê¿®¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÇò²ÏÈÍ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°Õ¼¡¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¿¡£Ï·Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¾·³¤Ë½Ð¤·¤¿¾å¿½½ñ¤Ë¤Ï¡¢²û·õ¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð°Õ¼¡¤ò»É¤·»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¹ðÇò¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Äê¿®¤Î»×¤¤¤Ï³ð¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼¡¤Ï¼ºµÓ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¸«¤ë¤âÌµ»Ä¤ÊÅ¾Íî¤ò¿ë¤²¤ë¡£°ìÊý¡¢¤½¤ÎÀ×¤ò½±¤Ã¤¿Äê¿®¤â¡¢6Ç¯¸å¤Î´²À¯5Ç¯¡Ê1793¡Ë7·î23Æü¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë°ì¶¶¼£ºÑ¤é¤ÎºöËÅ¤Ç¡¢Ï·Ãæ¿¦¤òÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢¤·¤«¤â°ø²Ì¤¬¤«¤é¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£Èà¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¿¤É¤Ã¤¿Æ»¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµï¾ë¤ò¸«¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£
º¯À×¤¬¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÁêÎÉ¾ë¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎò»Ë¶µ²Ê½ñ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÏÅÏ¨¤Þ¤ß¤ì¤ÎÀ¯¼£²È¤ÈÀ¶Î÷¤Ê²þ³×¼Ô¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÅÄ¤ä¾Â¤ä¡¿Âù¤ì¤ë¸æÀ¤¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¿À¶¤¯À¡¤Þ¤»¡¿Çò²Ï¤Î¿å¡×¤È¶¸²Î¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿´üÂÔ¤¬¡¢¡ÖÇò²Ï¤Î¡¿À¶¤¤Ëµû¤â½»¤ß¤«¤Í¤Æ¡¿¤â¤È¤ÎÂù¤ê¤Î¡¿ÅÄ¾ÂÎø¤·¤¡×¤È¡¢ÅÄ¾Â»þÂå¤ò²û¤«¤·¤àÆâÍÆ¤ËÊÑ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀ¯¼£¤¬À¤´Ö¤Ë¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¾ë¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¼ºµÓ¤·¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½èÊ¬¤¬´Å¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¸æ»°²È¤ä¸æ»°¶ª¤«¤é¾å¤Ã¤¿µó¶ç¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·ÌÀ7Ç¯¡Ê1787¡Ë¤Î10·î2Æü¡¢ê¯µï¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÈÆÄ¤ÏÂ¹¤Î°ÕÌÀ¤Ë¾ù¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î½êÎÎ3Ëü7,000ÀÐ¤âµï¾ë¤ÎÁêÎÉ¾ë¡ÊÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡Ë¤â¾¤¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢±ü½£²¼Â¼ÈÍ¡ÊÊ¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¡Ë¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ1ËüÀÐ¤ò¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¡¢Å¾Éõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë×¼ý¤µ¤ì¤¿ÁêÎÉ¾ë¤Ï¸½ºß¡¢ËÜ´Ý¤Ë¤ÏËÒÇ·¸¶»Ô»ËÎÁ´Û¤¬·ú¤Ä¤¬¡¢¾ë¤ò»×¤ï¤»¤ë°ä¹½¤Ï¤Ê¤¤¡£µìÆó¤Î´Ý¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¡¢µì»°¤Î´Ý¤Ï¹â¹»¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ë¤Îº¯À×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾ëÆâ¤È³¤¤ò·ë¤ó¤Ç·³»ö¾å¤ÎÌòÌÜ¤âÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀçÂæ²Ï´ß¡×¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤ëÀÐ³À¤°¤é¤¤¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿·µ¬ÃÛ¾ë¤òµö¤µ¤ì¤¿°Õ¼¡¤¬ÌÀÏÂ4Ç¯¡Ê1767¡Ë¤«¤éÃÛ¤¤Ï¤¸¤á¤¿ÁêÎÉ¾ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«20Ç¯¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°Õ¼¡¼ºµÓ¸å¤ËÅ°Äì¤·¤ÆÇË²õ
¡¡°Õ¼¡¤ÏµýÊÝ20Ç¯¡Ê1735¡Ë¡¢Éã¤¬»àµî¤·¤Æ²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À¤È¤¡¢ÀÐ¹â¤Ï600ÀÐ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¤à¤í¤ó¼«Ê¬¤Î¾ë¤Ê¤É±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ç½ÐÀ¤¤ò½Å¤Í¡¢ÌÀÏÂ4Ç¯¡Ê1767¡Ë¤Ë½¾»Í°Ì²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ2ËüÀÐ¤Ë²ÃÁý¤µ¤ì¡¢ÁêÎÉ¤Ë¾ë¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£¾ë°è¤ÏÅìÀ¾Ìó500¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÆîËÌÌó450¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ËÌÅì¤òÎ®¤ì¤ëÇë´ÖÀî¤ÈËÌÀ¾¤òÎ®¤ì¤ëÅ·¤ÎÀî¤òÅ·Á³¤Î³°ËÙ¤È¤·¡¢¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë»°¤Î´Ý¡¢Æó¤Î´Ý¡¢ËÜ´Ý¤ÎËÙ¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÀÐ³À¤ÏÌÀÏÂ7Ç¯¡Ê1770¡Ë6·î¤Ë¤Ï´°À®¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±9Ç¯¡Ê1772¡Ë¤Ë¹¾¸Í¤ÇÌÀÏÂ¤ÎÂç²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢¿ÀÅÄ¶¶¤ÎÅÄ¾Â²°Éß¤â¾Æ¼º¡£ÃÛ¾ë¹©»ö¤ÏÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Â±Ê9Ç¯¡Ê1780¡Ë¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯½×¹©¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Å·¼é¤Î¿·Â¤¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÎÉ¾ë¤ÎËÜ´Ý¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÅ·¼é¤Ç¤¢¤ë»°½ÅÏ¦¤¬·ú¤Ã¤¿¡£°Õ¼¡¤¬¾·³¤«¤é¤¤¤«¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â5Åï¤ÎÏ¦¤¬·ú¤Ä¤Û¤«¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»°½Å¤ÎËÙ¤¬¤á¤°¤é¤µ¤ì¡¢ÁíÀÐ³À¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¾ë³Ô¤À¤Ã¤¿¡£¾ë²¼Ä®¤âµþÅÔ¤òÌÏ¤·¤¿¸ëÈ×¤ÎÌÜ¾õ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¡¢Æ»Éý¤â½ÙÉÜ¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ4´Ö¡ÊÌó7.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë³ÈÉý¤µ¤ì¤¿¡£ËëÉÜ¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤¤¤¿°Õ¼¡¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µ¡×¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ë¤¬½×¹©¤·¤¿°Â±Ê9Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÍîÀ®¼°¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÁêÎÉ¤òË¬¤ì¡¢10Æü´Ö¤Û¤É¾ëÆâ¤Ë¿àÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«7Ç¯¡¢ÁêÎÉ¾ë¤Î¾¤¤·¾å¤²¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Å·ÌÀ7Ç¯¡Ê1787¡Ë11·î23Æü¡¢¡Ö¼ý¾ë»È¡×¤ÎÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿´ßÏÂÅÄÈÍ¼ç¤Î²¬ÉôÄ¹È÷¤¬2,600¿Í¤ÎÂçÌ¾¹ÔÎó¤òÁÈ¿¥¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å·ÌÀ8Ç¯¡Ê1788¡Ë1·î16Æü¤«¤é2·î5Æü¤Ë¤«¤±¡¢Ï¦¡¢¸æÅÂ¡¢Ìç¡¢Ä¹²°¡¢ÌòÂð¤«¤éÊ½¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î7·î24Æü¡¢°Õ¼¡¤Ï¼º°Õ¤Î¤Þ¤Þ¹¾¸Í¤ÇË×¤¹¤ë¤¬¡¢ÁêÎÉ¾ë¤Ï¤½¤Î¸å¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÀÐ³À¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÆ£°ìÏ¯»á¤Ï¡ØÅÄ¾Â°Õ¼¡ ¤½¤Îµõ¼Â¡Ù¡ÊÀ¶¿å½ñ±¡¡Ë¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤Ç¤ËÅÄ¾Â¤Ïµî¤ê¡¢¾ë¤Ï´°Á´¤ËËëÉÜ¤Î¤â¤Î¡¢¹ñ¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤â¤ï¤¶¤ï¤¶¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÄÙ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤«¤í¤¦¤Ë¡¢Èó¾ï¼±¤¤ï¤Þ¤ë¶òºö¤Ç¡¢¶¸µ¤¤Î¤µ¤¿¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¡£
²õ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Çò²Ï¾®Êö¾ë¤À¤¬
¡¡°ìÊý¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤Îµï¾ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿Çò²Ï¾®Êö¾ë¤Ï¡¢Äê¿®¤¬ÃÛ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅìËÌ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤ÁíÀÐ³ÀÂ¤¤Ç¡¢À¹²¬¾ë¡¢²ñÄÅ¼ã¾¾¾ë¤ÈÊÂ¤Ó¡ÖÅìËÌ¤Î»°Ì¾¾ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¾ë¤Ï¡¢¹¾¸Í½é´ü¤Ë¤Ï´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´²±Ê4Ç¯¡Ê1627¡Ë¡¢10ËüÀÐ¤Î¾ë¼ç¤È¤·¤ÆÃªÁÒ¡ÊÊ¡Åç¸©ÃªÁÒÄ®¡Ë¤«¤éÇò²Ï¤Ë°ÜÉõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã°±©Ä¹½Å¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤À¤Ã¤¿Ã°±©Ä¹½¨¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡¢ËëÉÜ¤ÎÌ¿Îá¤Ç´ûÂ¸¤Î¾ë¤ËÂç²þ½¤¤ò»Ü¤·¤¿¾ë¤¬¡¢ËëËö¤Þ¤Ç¤Û¤Ü°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²þ½¤»þ¤ËËÜ´Ý¤ÎËÌÅì¶ù¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÅ·¼é¤Ç¤¢¤Ã¤¿»°½ÅÏ¦¤À¤Ã¤¿¡£ÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿À®3Ç¯¡Ê1991¡Ë¡¢ÌÚÂ¤¤Ë¤è¤ëÅÁÅý¹©Ë¡¤ÇÉü¸µ¤µ¤ì¡¢Çò²Ï¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Ê¿Äê¿®¤ÏÏ·Ãæ¤ò¼ºµÓ¸å¡¢Çò²ÏÈÍÀ¯¤ËÀìÇ°¤·¡¢Ê¸²½9Ç¯¡Ê1812¡Ë¤Ë²ÈÆÄ¤òÄ¹ÃË¤Î½¡±Ê¤Ë¾ù¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÈÍÀ¯¤Î¼Â¸¢¤Ï°®¤ê¤Ä¤Å¤±¤¿¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿·¤·¤¤½Å¾¦¼çµÁÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÌð·Ñ¤®Áá¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¸æ»°¶ª¤ä¸æ»°²È¤é¼éµìÇÉ¤Îº¨¤ß¤òÇã¤Ã¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ï¡¢¼ºµÓ¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢8Âå¾·³µÈ½¡¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ëÄê¿®¤Ï¡¢ËëÉÜ¤ÎÃæ¿õ¤Ç¼ºµÓ¤·¤è¤¦¤È¡¢ÂçÌ¾¤È¤·¤Æ¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤à¤í¤ó¡¢¾ë¤â²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Çò²Ï¾®Êö¾ë¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ë¼ç¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£Âç²þ½¤¤·¤¿Ã°±©²È¤¬´²±Ê20Ç¯¡Ê1643¡Ë¡¢ÆóËÜ¾¾¡ÊÊ¡Åç¸©ÆóËÜ¾¾»Ô¡Ë¤Ë¹ñÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ºç¸¶¡¢ËÜÂ¿¡¢±üÊ¿¡¢¾¾Ê¿¡Ê±üÊ¿¡Ë¡¢¾¾Ê¿¡Ê·ë¾ë¡Ë¡¢¾¾Ê¿¡Êµ×¾¾¡Ë¡¢°¤Éô¤È¡¢7²È21Âå¤â¤Î¾ë¼ç¤Î¸òÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Äê¿®¤¬·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ïµ×¾¾¾¾Ê¿²È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿Çò²Ï¾®Êö¾ë¤À¤¬¡¢·Ä±þ4Ç¯¡Ê1868¡Ë¤ÎÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢±ü±©±ÛÎóÈÍÆ±ÌÁ·³¤È¿·À¯ÉÜ·³¤Î¹¶ËÉ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÌÁ·³¤¬»´ÇÔ¤·¤Æ¾ë¤Î·úÂ¤Êª¤¬¤Û¤È¤ó¤É¾Æ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¾Â»þÂå¤Î²þ³×¤òÈÝÄê¤·¤¿¼éµìÇÉ¤ÎËöÏ©¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
²£ÉÍ,
³¤,
À¸²Ö,
¾²ÃÈË¼,
Ä¹Ìî,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Êè,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
»ûÅÄ²°