¥ì¥Ð¥ó¥Ævs¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¡Û(¥·¥¦¥À¡¦¥Ç¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢)
¥ì¥Ð¥ó¥Æ 2-3(Á°È¾2-0)¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥ì]¥¤¥Ð¥ó¡¦¥í¥á¥í(15Ê¬)¡¢¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥â¥é¥ì¥¹(45Ê¬+7)
[¥Ð]¥Ú¥É¥ê(49Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹(52Ê¬)¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(90Ê¬+1)
<·Ù¹ð>
[¥ì]¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(45Ê¬+3)¡¢¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥â¥é¥ì¥¹(46Ê¬)¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥ó¥Ô¥ó(89Ê¬)
[¥Ð]¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥ë¥Ç(44Ê¬)
´Ñ½°:23,415¿Í
