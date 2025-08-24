¿·ÈÖÁÈ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼ç±é¡¦º£°æÎµÂÀÏº¤éÃíÌÜ¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
¡¡2025Ç¯9·î7Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ¡Ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¶»¤Ë¥é¥¤¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤Ì´¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¼ç±é¤Îº£°æÎµÂÀÏº¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ËÜºî¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌÌ¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·ÈÖÁÈ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¸«¡Ê6Ëç¡Ë
¢£º£°æÎµÂÀÏº
¡¡¡ÖÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ì¤ë²ø¿Í¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÄÅÇü¡Ê¤è¤í¤º¤Ð¤¯¡Ë¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº£°æÎµÂÀÏº¤À¡£Èà¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¡ÖFINEBOYS¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡õÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±»ï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤ë¤ª¤Ó¥É¥é¥Þ¡Øº¹½Ð¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿2022Ç¯¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡ØGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024Ç¯¡Ë¡¢BL¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¤â¤¢¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿å±Ë¤òÆÃµ»¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ïºë¶Ì¸©¿·¿ÍÂÎ°éÂç²ñ400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¿å±Ëºë¶Ì¸©¹ñÂÎÍ½Áª400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ËÙ¸ý¿¿ÈÁ
¡¡°ìÌÜ¸«¤ë¤ÈÉ¬¤ºÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎCM½÷²¦¤È¤¤¤¦Ìò½ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Í¤àÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼½êÂ°¤ÎËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤À¡£2008Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤ÏÃæ³Ø1Ç¯¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2021Ç¯7·î¤Ë»¨»ï¡ÖPopteen¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷Í¥¶È¤Ç¤Ï2022Ç¯¤ËABEMA¥É¥é¥Þ¡ØÊ¤ÌÌD¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÇÄ«¥É¥é½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ËÂÐ¤·¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹️¡ª¡¡³§ÍÍ¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£»°Åè·òÂÀ
¡¡¸µ´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÇÐÍ¥¡¦»°Åè·òÂÀ¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô²ø»ö²Ý½êÂ°¤Î·ÙÉôÊä¡¦ÉÙ»Î¸«Å´ÌéÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£Èà¤¬±é¤¸¤ëÉÙ»Î¸«¤Ï¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Þ¤ÞÌ¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¡¦ÄÌ¾Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡×¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤¿·º»ö¤À¡£
¡¡»°Åè¤Ï1993Ç¯9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢ABP inc.¤Ë½êÂ°¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¤ÏAmazon Original ¥É¥é¥Þ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó 1 ~ÅìµþÏÑÂç³¤Àï~¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ä±Ç²è¡ØÀ±¤è¤êÀÅ¤«¤Ë¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÙÂè31ÏÃ¤Ë¤âÅ¹°÷Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
170Ñ¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¥â¥Ç¥ë¤ä¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¤âÅÐ¾ì
¢£¾®´Óè½Æà
¡¡170Ñ¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¾®´Óè½Æà¡£Èà½÷¤Ï2001Ç¯5·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¨¥¤¥¸¥¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3ºîÁ°¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤â²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥í¥Ý¡¿²æÆáÇÆºã¡Ê¤¬¤Ê¤Ï¡¦¤µ¤¨¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î¸«Å´Ìé¤ÈÆ±¤¸¤¯·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô²ø»ö²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·ÙÉôÊä¡¦Æî±À¤Ê¤¹¤«Ìò¤Ç½Ð±é¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¸ø°Â¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤¬¡¢²ø»ö²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òºÇ°¤Î¿Í»ö¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£È¬ÌÚÈþ¼ù
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Çü¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯Ëå¡¦ËüÄÅÈþÏ²¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÈ¬ÌÚÈþ¼ù¡£2006Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢½êÂ°¤Ï¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤À¡£
¡¡2017Ç¯5·î¡Á2021Ç¯8·î¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤µ¤¯¤é³Ø±¡¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°½ªÎ»¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥º¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2023Ç¯¡ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¢£¸ÅÀîÍºµ±
¡¡¥¼¥Ã¥Ä¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÆæ¤ÎÃË¡¦¥Î¥¯¥¹Ìò¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¸ÅÀîÍºµ±¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥Î¥¯¥¹¤Ï·ÐÎò¡¦Ç¯ÎðÅù¤¬°ìÀÚÉÔÌÀ¡£¸½¼Â¤ò°Ì´¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¿Í¡¹¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤Ë¿À½Ðµ´Ë×¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥¿¡¼·Ä±þ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢2010Ç¯¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡¼H¡ú50with ¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸ÅÀî¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·±Ç²è¡Ø¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î°Ëâ¤Á¤ã¤ó¡Á¥ß¥º¤È¹Â¤Î¸ý¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2011Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¢£º£°æÎµÂÀÏº
¡¡¡ÖÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ì¤ë²ø¿Í¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÄÅÇü¡Ê¤è¤í¤º¤Ð¤¯¡Ë¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº£°æÎµÂÀÏº¤À¡£Èà¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¡ÖFINEBOYS¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡õÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±»ï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤ë¤ª¤Ó¥É¥é¥Þ¡Øº¹½Ð¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿2022Ç¯¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡ØGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024Ç¯¡Ë¡¢BL¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¤â¤¢¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¢£ËÙ¸ý¿¿ÈÁ
¡¡°ìÌÜ¸«¤ë¤ÈÉ¬¤ºÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎCM½÷²¦¤È¤¤¤¦Ìò½ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Í¤àÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼½êÂ°¤ÎËÙ¸ý¿¿ÈÁ¤À¡£2008Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤ÏÃæ³Ø1Ç¯¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2021Ç¯7·î¤Ë»¨»ï¡ÖPopteen¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷Í¥¶È¤Ç¤Ï2022Ç¯¤ËABEMA¥É¥é¥Þ¡ØÊ¤ÌÌD¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÇÄ«¥É¥é½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ËÂÐ¤·¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹️¡ª¡¡³§ÍÍ¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£»°Åè·òÂÀ
¡¡¸µ´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÇÐÍ¥¡¦»°Åè·òÂÀ¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô²ø»ö²Ý½êÂ°¤Î·ÙÉôÊä¡¦ÉÙ»Î¸«Å´ÌéÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£Èà¤¬±é¤¸¤ëÉÙ»Î¸«¤Ï¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Þ¤ÞÌ¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¡¦ÄÌ¾Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡×¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤¿·º»ö¤À¡£
¡¡»°Åè¤Ï1993Ç¯9·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢ABP inc.¤Ë½êÂ°¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¤ÏAmazon Original ¥É¥é¥Þ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó 1 ~ÅìµþÏÑÂç³¤Àï~¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ä±Ç²è¡ØÀ±¤è¤êÀÅ¤«¤Ë¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÙÂè31ÏÃ¤Ë¤âÅ¹°÷Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¾®´Óè½Æà
¡¡170Ñ¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¾®´Óè½Æà¡£Èà½÷¤Ï2001Ç¯5·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¨¥¤¥¸¥¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3ºîÁ°¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤â²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥í¥Ý¡¿²æÆáÇÆºã¡Ê¤¬¤Ê¤Ï¡¦¤µ¤¨¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î¸«Å´Ìé¤ÈÆ±¤¸¤¯·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô²ø»ö²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·ÙÉôÊä¡¦Æî±À¤Ê¤¹¤«Ìò¤Ç½Ð±é¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¸ø°Â¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤¬¡¢²ø»ö²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òºÇ°¤Î¿Í»ö¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£È¬ÌÚÈþ¼ù
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Çü¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯Ëå¡¦ËüÄÅÈþÏ²¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÈ¬ÌÚÈþ¼ù¡£2006Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢½êÂ°¤Ï¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤À¡£
¡¡2017Ç¯5·î¡Á2021Ç¯8·î¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤µ¤¯¤é³Ø±¡¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°½ªÎ»¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥º¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2023Ç¯¡ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¢£¸ÅÀîÍºµ±
¡¡¥¼¥Ã¥Ä¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÆæ¤ÎÃË¡¦¥Î¥¯¥¹Ìò¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¸ÅÀîÍºµ±¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥Î¥¯¥¹¤Ï·ÐÎò¡¦Ç¯ÎðÅù¤¬°ìÀÚÉÔÌÀ¡£¸½¼Â¤ò°Ì´¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¿Í¡¹¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤Ë¿À½Ðµ´Ë×¤Ë¸½¤ì¤ë¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥¿¡¼·Ä±þ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢2010Ç¯¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡¼H¡ú50with ¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸ÅÀî¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·±Ç²è¡Ø¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î°Ëâ¤Á¤ã¤ó¡Á¥ß¥º¤È¹Â¤Î¸ý¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2011Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£