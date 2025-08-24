◆パ・リーグ 日本ハム８―３ソフトバンク（２３日・エスコンフィールド）

日本ハムは２３日、首位ソフトバンクとの直接対決３連戦（エスコン）第２ラウンドに８―３と快勝。連勝で貯金を今季最多の２５とし、１・５ゲーム差に迫った。「４番・ＤＨ」で出場したフランミル・レイエス外野手（３０）は、２回に先制の左越え２６号ソロを放つと、７回にはバックスクリーンへ運ぶ特大の２７号ソロ。２戦連続２打点の活躍で、主砲の仕事を果たした。

独特の緊張感に包まれた空気を、レイエスは一振りで自分のものにした。２回、先頭で打席に入ると、ソフトバンクの先発・有原のフォークをすくい上げた。左翼ブルペン奥のフェンスを直撃する先制の２６号ソロ。「本当にうれしい。両軍にとって大事な試合。芯に当てて何かを起こすことを意識しました」。７回にもダメ押しの２７号ソロをバックスクリーンへ。天王山での２発に顔をくしゃくしゃにして喜んだ。

まさに、主砲の仕事だ。今季、有原に対しては９打数１安打６三振。チームも７月１日の対戦（東京Ｄ）で完封負けを喫するなど、１勝２敗と抑えられていた。チームに勇気をもたらす先制弾。「前回、前々回と有原さんに軍配が上がったけど、あの一本のおかげで自分の道がしっかりできた。僕の役割はオフェンスの面で、しっかりチームを助けること」と胸を張った。

２２日は逆転の中前２点打を放っており、２戦連続で２打点。新庄監督も「ゾーン入ってますね、今ね。あれ何番アイアン？（笑） センターの。すごかった。（ゾーンに）入ってるわ」と絶賛した。自己最多を更新する２７発７６打点とし、本塁打は７本、打点も２１点と２位に大差をつけトップを独走する。お立ち台では「３５本、１００ＲＢＩ（打点）、ガンバリマス」と日本語で数字の目標を掲げた。

４番がつくった流れに乗り、打線は１２安打８得点。難敵の有原を攻略し、連勝で１・５ゲーム差とした。２４日の第３ラウンドは、チームとして今季６度対戦し４敗を喫しているモイネロが相手。「明日先発はモイネロ投手で、いい投手というのは分かっている。２勝１敗とか３連勝とか考えず、ただ野球をする、シンプルにそれだけ考えてやります」。前回の３連戦は３連敗しており、狙うはもちろんモイネロ撃破での“３タテ返し”。無双状態の主砲のバットで、首位の背中に一気に迫る。（山口 泰史）