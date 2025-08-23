Photo: Taro Kanamoto

この形、この操作感は唯一無二。

私は自宅のPCのポインティングデバイスとして、20年以上にわたりロジクールの「トラックマンマーブル」を使い続けてきました。

手の置き方を選ばない、生物っぽいフォルムは数あるトラックボールのなかでもユニークなもの。快適な操作感で、私は一生こいつと生きていく…と愛用してきましたが、ソフトウェアのサポートが終了し、さすがに使い続けるのが厳しくなってきました。

Photo: Taro Kanamoto

代わりとなるマウスをあれこれ探してたどり着いたのが、ゲーミング・トラックボールをうたう「GameBall」です。

トラックマンマーブルはかなり特殊なマウスで、もしかすると代わりは見つけられないかも、と一時は思っていました。ですが、GameBallは見事にその跡を継ぐだけでなく、新しい価値を備えることに成功しています。

ボールの露出面積は正義

ボールの表面積の半分以上が露出しているので、指で転がせる距離が長いです。 Video: ギズモード・ジャパン/YouTube

GameBallはボールを人差し指で操作する「人差し指タイプ」のトラックボールです。腕や手首で動かすマウスと異なり、繊細な人差し指を使って操作できるのが特徴で、トラックボール本体ぶんという小さなフットプリントで、精密に、広範囲にマウスカーソルを動かすことができます。詳細なスペックは公式サイトを確認ください。

（トラックマンマーブルと共通する）ユニークな特徴として、「ボールの直径が小さめ＋ボールの露出面積が広い」という点があります。

ボールの直径が小さいトラックボールは、指の先で細かく操作するのがセオリー。大きいボールより少ない力で転がしやすく、素早くカーソルを動かすことができる反面、指を動かせる距離は短かく、指の動きはせわしなくなりがちです。

ところが、GameBallはボールの露出面積がとても大きくとられており、小さめのボールでありながら、大きいストロークで指を動かすことができます。また、人差し指と中指の2本を使えば、ボールに加える力加減を微調整できます。

小径ボールの転がしやすさ・精密性と、大径ボールに近い大きな動きの両立、これが他のトラックボールにない操作感を生み出しているのです。

PCの標準ドライバでOK

左右対称のフォルムなので、右手でも左手でも使えます。 Photo: Taro Kanamoto

マウスメーカー各社は、自社のマウスを使いやすくするため、また好みにあわせてカスタマイズするため、独自のアプリケーションを用意していることが多いです。ただ、製品を長く使い続けていくと、いずれサポート対象外となり、ソフトウェアもアップデートが止まります。私がマーブルマウスを使い続けられなくなった最大の理由がここでした（もっとも、20年も使い続けたので文句はないです）。

その点、GameBallはPCからはいたって普通の5ボタンマウスとして認識され、専用のドライバやアプリは不要です。WindowsでもMacでも使えます。

ボタンの入れ替えやDPIの変更は、すべてボタンの組み合わせや長押しによるハードウェア操作で行うため、利用するPCを変えても設定はマウス本体が記憶しています。

GameBallのハードウェアの耐久性は使い続けないとわかりませんが、少なくともソフトウェアの陳腐化がない点は安心できます。なお、GameBallの製造元である英cursor controls社は医療機器や防衛産業向けのトラックボールも手掛けているため、ハードの耐久性についても心配はしていません。

ゲーミング・トラックボールとして

動く的にカーソルを合わせ続けるのが、マウスに比べてラクに感じました。 Screenshot: taro kanamoto

GameBallは、トラックボールとして珍しい「ゲーミング」デバイスをうたっています。

実際、ボール操作の精度は高く、FPSの照準トレーニングアプリ『KovaaK’s』で試したところ、マウスと遜色ないスコアを出せました。

私がFPSをあまりプレイしないのであくまで参考程度ですが、ゲームのジャンルによっては「ゲーミング」デバイスとして活躍できる実力はありそうです。

その他のポイント

Photo: Taro Kanamoto

ケーブルは本体に直付け、コネクタはUSB-A。本体側にUSB-Cコネクタを設けてくれれば好きなケーブルに付け替えられるのですが、コネクタの強度などを考えると、直付けの方がトラブルは少ないのかもしれません。

あと、日本では入手コストがかなり高いです。GameBallは日本あてに製品を発送しておらず、ShipitoやMyUSといった海外転送サービスを利用する必要があります。本体の価格は188ドル（約2万7000円）とゲーミングなお値段ですが、そこに配送コストや関税が加わるため、かなりの出費を覚悟する必要があります。

日本展開してくれると、根強いファンを獲得できそうなトラックボールだと思うんですが。

動画でのレビューはこちら