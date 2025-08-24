客席のウェーブ発生

第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で決勝が行われ、沖縄尚学（沖縄）が3-1で日大三（西東京）を下し、夏の甲子園初優勝を成し遂げた。閉会式後の観客席ではウェーブが広がり感動を呼んだが、中継したNHKの放送席でも参加した人物が発見され、称賛を集めている。

思わず一緒に参加した。

閉会式後には客席でウェーブが起きた。沖縄尚学を応援する三塁側アルプス席から始まると左翼スタンドから右翼スタンド、一塁内野席からバックネット裏、そして三塁側内野席に到達した。観客席のファンたちが手を上げ、立ち上がって、決勝戦を称えていた。

NHKの中継でもこの異例ともいえる光景に注目。さらに解説を務めたNTT東日本元監督の飯塚智広氏は「やってみます」と言い両手を上げてウェーブに参加。筒井亮太郎アナは「おそらく放送席でウェーブに参加した方は初めてだと思います」と笑顔で話した。

飯塚氏の粋な行動に、X上の視聴者もほっこり。「これリアタイで見られてハッピーな気分になった」「解説の方可愛かった」「楽しそうでした」「飯塚さん、良すぎるでしょ」「解説の飯塚さんええ人や」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）