¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¹â¹»À¸¤¬»àË´ ¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡¡·§ËÜ¸©µÆÃÓ»Ô
·§ËÜ¸©µÆÃÓ»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¡¢µÆÃÓ»Ô¤Î¹â¹»À¸¡¢Ê¿ÀîÎ°À¿¡Ê¤Ò¤é¤«¤ï¡¦¤ê¤å¤¦¤»¤¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤Ç¤¹¡£
23Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¿Àî¤µ¤ó¤Ï¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢µÆÃÓ»ÔÂ¼ÅÄ¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤¿Ê¿Àî¤µ¤ó¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü24Æü¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤Î½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Â¦¤Ë°ì»þÄä»ßÀþ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸½ÅÂÎ ¡¡·§ËÜ¸©µÆÃÓ»Ô¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ
