「父の死」「借金完済」…多くの山を越え、平穏な暮らしを手にした元テレビマン社長を再びTV業界へと奮起させた「妻の一言」

父の急逝

親父が入院した。

親父は腎臓を悪くして、以前から人工透析を勧められていた。「そんな不自由なことは嫌や」とずっと拒否していたのだが、病状はいよいよ怪しくなった。母親や姉に強く言われ、いやいや応じたのはずいぶんたってからのことだった。

「拓二と容子さんの結婚式を見たいから、もう少し長生きするか」

容子にはそんなことを言っていたらしい。

透析には大量の血を体内外に行き来させるために、腕に「シャント」という人工の血管をつくらなければいけない。そのための入院が1週間必要だった。

退院祝いに、家族ですき焼きを食べに行くことになっていた。家に帰ると、親父が、

「ちょっと苦しい」

と言い出した。結局、病院にとんぼ返りすることになってしまった。

親父は酸素マスクをつけた自分の姿を息子に見せて、

「こんなんすんのん初めてや。拓二、写真撮っといて」

とピースサインをしてみせた。

「なんや、しっかりしてるやんか」

少し安心して母親と一緒に実家に帰った。

病院から連絡があったのは午前一時を過ぎていただろうか。

「容体が急変しました」

タクシーをつかまえる時間ももどかしかった。母親を自転車の後ろに乗せ、必死でこいだ。

病院に着くと、医師が必死で心臓マッサージをしていた。だが、親父の体にはもう生気がなかった。

「ご臨終です」

医師は、われわれの到着を待っていたかのように言った。享年76。ベッドの上の親父は年よりも老けて見えた。2006年9月3日のことだった。

人生を後押ししてくれた父

親父は小学校の教師だった。落ちこぼれやワルの子にかえって目をかけるような人情派だったことは、家にいっぱい遊びに来る教え子たちの、バラエティー豊かな顔ぶれからわかった。そこには医者や弁護士になったエリートもいたけれど、残念ながら道を外れた人たちもいた。

そんな大人たちに交じって遊ぶうちに、世の中にはいろんな人がいるもんだと学んだような気がする。息子の友だち連中のことも、成績や行状であれこれ言うような人ではなかった。秀才から不良まで、いまにいたるまで友だちの幅が広いのも、親父の姿を見ていたからかもしれない。

山やスキーが好きで、小学校の低学年のときから連れて行かれた。子どもにしてみれば急に「登れ」「滑れ」と言われても、しんどいわ怖いわ、理不尽なもんだが、黙ってついていくうちに子どもなりの達成感を味わうようになった。やり始めたことは最後までやるという変な根性を見せるとき、子どものころ山で苦しかったことを思い出すことがある。

中学校の試験勉強のときに「今日は徹夜する」と宣言したときのことをいまでも覚えている。普通の親ならそんな変わったことをせずにちゃんと寝なさい、というところだろうが、親父は黙ってジョッキ一杯のアイスコーヒーを持って来て机の上にどんと置いた。

「絶対寝んなよ」

そういう親だった。音楽で食べていくと言ったときも、

「頑張れ」

とだけ言った。テレビの世界で将来プロデューサーになるんだと夢のようなことを語ったときも、

「そうか、楽しみにしているわ」

と笑っていた。必ずしも決まったレールには沿わない息子の生き方を、いつも大枠では認めてくれていた。そういう存在が一人いるということが、どんなに心強かったか。その人が、いなくなった。

おそらくシャントの形成に失敗して、いま思えば医療過誤のような形での急死だった。母親の取り乱し方は尋常じゃなかった。

父のご臨終に妻と10年ぶりの再会

容子に電話をすると、病院に駆けつけてきた。

2人は涙目で吹いた。あと2ヵ月で返済を終えて、満を持しての10年ぶりの再会は、お互いびしっとおしゃれにきめて、完璧を期するはずだったのに、急のことだったからこっちはTシャツに汚いGパンにキャップ、容子は髪をおおざっぱに後ろに結わいてサンダルにカーディガンみたいな有り合わせの服だった。

「おまえなんやねんその格好」

「あんたこそなんやのんその格好」

想定外の再会だった。

教員仲間や、たくさんの教え子たちがいるので、葬式は大がかりなものになった。遺族席にしおらしく座っていたのだが、母親と姉と3人ではどうも収まりがつかない。そこで容子に、

「隣に嫁の体で並んで立っといてくれへん？」

と頼んだ。弔問客に母親と容子と姉と4人で黙礼をする。はたから見たら夫婦に見えただろう。親父はどう思っているだろう。容子との結婚を誰よりも祝福してくれたであろう親父は、棺桶の中で満足しているだろうか。大勢の客の前に2人で立っていると、これがちょっと風変わりな結婚式のような気もしてきた。

親父が死んだのが9月で、10月に借金の返済が終わった。もう少し長生きしてくれたら、きれいな身を見せることができたことになる。

容子とは事実上の結婚生活を送ることになった。港区の市岡にあった容子のマンションに転がり込み、そこが新しい巣になった。長距離運転ではトラックに寝泊まりすることがまだ多かったけれど、なるべく帰るようにした。そこには明かりが灯っていて、ときどき温かいごはんがあった。ときどきというのは、容子は料理があんまり好きじゃないので、家に帰ると連れだって外食をすることも多かったからだ。2人で好きな寿司をつまみながら、これまでのことを話した。

「あんたそろそろトラック降りたらどうやのん」

容子がおもむろにそう言い出した。

「あんたはこのままトラック乗ってる人やないと思う。もう1回もとの業界でやり直してみいへん？」

思ってもないことだった。実は借金を返しながら、完済後の身の振り方など考えたことがなかった。会社を潰したときこそ、

「これで終わってたまるか」

という負けん気みたいなものがかすかに残っていた。だがそれも、その後の辛苦を舐めるうちに、淡い夢のようなものだとあきらめるようになっていた。やくざに車で轢かれ、一人病院で傷を癒やし、日雇い労働者からホームレスになって、そこに「奇跡の20万円」が降ってきた。そこからトラックに乗ってなんとか浮上して、こうして容子と寿司をつまんでいる。正直言って、これで十分という気がしないではなかった。

容子は、そんな眠りから覚ましてくれた。

