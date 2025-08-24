ガバッと穿くだけでオシャレ！【ZARA】主役級に可愛い♡「柄ボトムス」

つい無地のボトムスに頼りがち……という人は、柄のスカートやパンツも取り入れてみて。シンプルなトップスを合わせるだけで、着こなしがパッと垢抜けるかも。まずは【ZARA（ザラ）】を覗いてみては？ 主役級に可愛い「柄ボトムス」がずらり。今回は、チェック柄やドット柄の秋ムード漂うおしゃれなスカートやパンツをご紹介します。

大胆なバイヤスチェック柄が目を引くロングスカート

【ZARA】「ZW COLLECTION チェック柄ロングスカート」\10,990（税込）

ビスコース糸を使用した大胆なバイヤスチェック柄のロングスカート。膝から裾に向かってフレアラインが広がり、体に沿うように落ちる感じが女性らしく華やかな印象です。一点投入で映える、秋ムード漂うブラウン系カラーの主役級スカートは、大人世代もトライしやすそうです。

メンズライクスタイルでかっこよく着こなす

【ZARA】「ZW COLLECTION クロップドフレアチェック柄パンツ」\13,590（税込）

落ち着いたグリーンに渋めのカラーのチェック柄のクロップドパンツ。フロント部分のボタンの配置がスタイリッシュなアクセントになっています。とろみブラウスやベロアトップスなどを合わせると、パンツのマニッシュさが和らぎ女性らしく着こなせそう。シンプルなシャツやジャケットを合わせて、メンズライクにかっこよく決めるのもいいかも。

ドット柄が映えるドレッシーなシルエットのスカート

【ZARA】「ドット柄ミディスカート ZW COLLECTION」\10,990（税込）

歩くと大きく広がるシルエットがドレッシーなスカート。全面に広がる黒の水玉模様がアクセントになり、エクリュの優しい色合いを引き立てています。ウエスト部分が太い幅のゴム仕様になっていたり、裾部分にステッチが入っていたりとディテールにもこだわりを感じます。タックインすると両サイドの調節可能なリボンが際立ちおしゃれ見えをサポート。タイトなトップスを合わせて上品に着こなして。

人と差がつくレトロなドット柄パンツ

【ZARA】「ハイウエストサテンパンツ」\5,990（税込）

レトロな雰囲気を醸し出すドット柄のサテンパンツ。ブラウンのサテン生地の光沢感で落ち着きを出し、エクリュのドット柄で軽さをプラスし大人可愛い印象に導いています。ハイウエスト仕様と裾が広がるシルエットによってスタイルアップ効果も期待できそう。人と差をつけたい！ そんな時におすすめの一本です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Yuri.H