¼óÄù¤áÁ°²Ê¤Ç¤â¡É¥Ê¥¾¤Îµõ¸À¥°¥»¡É¡Ö¸À¤¤¥ï¥±¤â¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡È¿À¸Í»Ô¤Ä¤­¤Þ¤È¤¤»É»¦¡ÉÃ«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÅÇ¤¤¤¿¥¦¥½¡Ô11Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¾Ú¸À¡Õ

¡¡¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤«¤é4Æü¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£»¦³²¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢8·î23Æü¡¢°äÂ²¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬»þÀÞ¸«¤»¤¿¡È¥¦¥½¡É¤ÎÊÒÎÚ¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡ÒÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²ÈÂ²°ìÆ±¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¡¢º®Íð¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤á¤Æ°Â¤é¤«¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¡¡ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ç¤ÏÈÈ¹ÔÁ°¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊÒ»³¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºßºåÁ´¹ñ»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð»ö·ïÅöÆü¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬¶ÐÌ³Àè¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ëºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿ºå¿ÀÅÅÅ´¤Î¿À¸Í»°µÜ±Ø¤Î¹½Æâ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¡¢ÃË¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Þ¤ÇÈø¹Ô¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃË¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢40¿Í¤Û¤É¤¤¤ëÆ±Î½¤È¤âÌäÂê¤Ê¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÈà¤Ï¤¹¤´¤¯»Å»ö¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î12·î¤Ë»ñ³Ê¤ò¤È¤Ã¤Æ±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Ï¡Ø¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1·î¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡£¡Ê´ÉÍý¼Ô¤Î»î¸³¡Ë¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Á°¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤Î·úÃÛ²ñ¼Ò¤«¤é¡ØÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Ï´ØÀ¾¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢·ë¶É¡¢Ê¿¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡»¡»¡Ê²ñ¼ÒÌ¾¡Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍúÎò½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2006Ç¯¤ËÂçºåÉÜÆâ¤Î¹âÅùÀì½¤³Ø¹»¤òÃæÂà¸å¡¢3Ç¯È¾¶á¤¯°û¿©¶È¤Ë½¾»ö¡£2011Ç¯¤«¤é11Ç¯´Ö¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ¹Ç¯Æ¯¤¤¤¿¤³¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¨¡¨¡¡£¿À¸Í»Ô¤Î·úÃÛ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡£
Ææ¤Î¡È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡É
¡Ö¡ØÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¦¤Á¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë·Ù»¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÏ¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ê¤³¤Á¤é¤«¤éÏ¢Íí¤ò¡Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¤·¡£»Å»ö¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢Èà¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤ÆÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö±³¡×¤Ï¡¢ÃË¤¬2022Ç¯¤Ë½÷À¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¡¢¡ÖÆ±½ð¡ÊÀ¸ÅÄ½ð¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½÷À¤¬µ¢Âð¤·¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤ÆÉô²°¤Ë¿¯Æþ¡£¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¸å¤Ë¤âÉô²°¤Ç1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½÷À¤Ë¹¥°Õ¤ò¹ð¤²¡¢¡Ø·Ù»¡¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤»Ä¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤¢¤ëÁ°½Ð¤Î·úÃÛ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»ö·ï¸å¡¢ËÜ¿Í¤Ë½÷¤Î»Ò¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤è¡£¡ØÍ§Ã£¤¬½÷¤Î»Ò¡ÊÈï³²¼Ô¡Ë¤Ë¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Âà¿¦»þ¤Ë¤Ï¡Ö²þ¿´¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤¬¤µ¤é¤ËÅö»þ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÊóÆ»¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤â¼ÂÄ¾¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë½÷¤Î»Ò¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¿¦¿Í¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤È¤«¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤È¤«¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤ï¤ê¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤·¡£
¡¡»ö·ï¤Î¾¯¤·Á°¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÎÊý¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¼èºà¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¤Þ¤¿¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ë¡£ÂáÊáÎò¤¬¤¢¤ë¤«¤éÉáÄÌ¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£ËÜ¿Í¤â²þ¿´¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°²óµ»ö¤Ç¤âÊó¤¸¤¿¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ÎÎ¢¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ö±³¡×¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Ê¤ó¤È¸ý¤ò³«¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
