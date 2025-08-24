体操のパリオリンピック団体金メダリストの萱和磨選手(セントラルスポーツ)が23日、自身のインスタグラムを更新。アキレス腱(けん)断裂のケガを報告しました。

萱選手は、「先日、ゆかの練習中にアキレス腱を断裂しました」と報告。ベッド上で負傷した左足の写真やリハビリの動画とともに、「手術も無事に終わり、現在は退院しています。迅速にご対応いただいた多くの方々に心から感謝しています。復帰に向けて引き続きよろしくお願いします」と記しました。

ケガについては「2年前からアキレス腱の慢性的な痛みと付き合ってきましたが、8月頃から特に痛みが強くなり、ついに力尽きてしまいました」と心境をつづり、今後については「9月のJAPAN OPENと国スポ、11月の全日本団体・種目別選手権は棄権します。来年4月の全日本選手権では6種目万全な状態で挑めるよう、焦らず頑張りたいと思います」と明かしました。

また「もう一度オリンピックで金メダルを獲得したいなら、この怪我を乗り越え、さらに強くならないといけないみたいです。僕は“絶対に諦めない男”です。最強になって帰ってきます」と力強く前を向いています。