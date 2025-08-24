「情動感染はする」ことが明らかになった”大規模社会実験”…知らぬ間に自分の感情を”操作”されていた!?

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

対面とSNSでは印象が違う

対面で接したほうが好かれる人、SNSで接したほうが好かれる人がいます。

SNSではそっけないのに対面だと話しやすくてとてもいい人もいれば、SNSでは楽しくて面白いのに対面ではとっつきにくい人もいます。ネットとリアルでの印象が違う理由は、リアルでのコミュニケーションがうまいか、SNSでのコミュニケーションがうまいかという違いからかもしれません。

人間関係構築では、相手への好意が基本となります。嫌われてしまったら挽回することは難しいですが、好感を持たれた場合は、良好な人間関係が築け、ビジネスもスムーズに進むようになります。

ここでは、SNSなどのネットコミュニケーション上で活用できる、知っておくと得する心理学をお伝えしていきます。

SNS上でクライアント、同僚や上司・部下、消費者から好感を持たれるには、どうすればいいのでしょうか。対面のほうが得意な方も、意識することで、SNSでも好感を持たれるようになるかもしれません。

2014年、米Facebook（現メタ）のデータサイエンティスト、アダム・クレイマー氏ら3人が出した「ソーシャルネットワークにおける大規模情動感染に関する実験的証拠」という論文が物議を醸し、同社が謝罪しました。

実験は、約70万人のユーザーのニュースフィードのアルゴリズムを操作して行われました。ポジティブなコンテンツの表示を減らしたらユーザーにネガティブな投稿が増えるか、その逆の場合はどうかというものでした。

実験の結果、ニュースフィードでポジティブなコンテンツの表示を減らされたユーザーはネガティブな投稿が多くなり、ネガティブなコンテンツの表示を減らされたユーザーはポジティブな投稿が多くなっていました。つまり、「情動感染はする」ことがわかったのです。知らぬ間に自分の感情を操作されていたことを知った人がどんな気持ちになったか、想像に難くありません。

選挙投票をターゲットにした実験も

2010年には、こんな実験も行われています。Facebookで約6100万人の18歳以上のユーザーに「今日は投票日」というメッセージを表示させました。メッセージには、各地の投票所へのリンクと「投票した」ボタン、投票を終えたユーザー数、投票を終えた友達のプロフィール写真6枚という情報が掲載されました。

実験では比較のために、全体から無作為に選んだ約1％の人には、投票を終えた友達をプロフィール写真なしで表示。別の約1％の人には、これらのメッセージ自体を一切表示させませんでした。

その結果、特別メッセージの表示によって、投票者は6万人増えました。これはメッセージが表示されたことで直接増えた数字です。さらに、友達が行ったから自分も行こうという行動を起こした人も28万人おり、このメッセージによって最終的には34万人も投票者が増えたのです。

なお、プロフィール写真なしのメッセージを表示したグループは、メッセージそのものを表示しなかったグループと投票率はまったく変わりませんでした。

つまり、投票した友達の顔写真が投票率を上げたと考えられるのです。

これらの実験自体はインフォームドコンセントの手順を踏まず、ユーザーに許可を得ず行っていたことからメディアやユーザー間で物議を醸し、同社は謝罪することになりました。

そのことも興味深い話ではありますが、ここで取り上げたいのはこれらの実験の結論のほうです。SNSでの表示内容をコントロールすることで、見ている人の気分や考えに一定の影響を与えられるという事実です。

