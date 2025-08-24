U-18ÆüËÜÂåÉ½¤òÈ¯É½¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±àV¤Î²Æì¾°³Ø¤ÏËöµÈÎÉ¾ç¡¡ºÇÂ¿¤Ï²£ÉÍ¤Î4¿Í¡¡·òÂç¹âºê¤Î¹äÏÓ¤é¤âÁª½Ð
ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï23Æü¡¢Íè·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè32²óWBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê20¿Í¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø(²Æì)¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç´¿´î¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê(2Ç¯)¤¬Áª½Ð¡£
ºÇÂ¿¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤Ã¤¿²£ÉÍ(¿ÀÆàÀî)¤«¤é4¿ÍÁª½Ð¡£±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê(3Ç¯)¤äÆâÌî¼ê¤Î±üÂ¼Î¿ÂçÁª¼ê(3Ç¯)¡¢°Ù±Êâ«Áª¼ê(3Ç¯)¡¢³°Ìî¼ê¤Î°¤ÉôÍÕÂÀÁª¼ê(3Ç¯)¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿·òÂç¹âºê(·²ÇÏ)¤«¤é¤Ï¡¢ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê(3Ç¯)¤È²¼½Å¸¿µÅê¼ê(3Ç¯)¤âÁª¤Ð¤ì¡¢µþÅÔ¹ñºÝ(µþÅÔ)¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£Åê¼ê¡¢´ØÅìÂè°ì(ÅìÅìµþ)¤ÎºäËÜ¿µÂÀÏºÅê¼ê(3Ç¯)¤é³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤âÁª½Ð¡£
¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¶Í°þ(Âçºå)¤ÎÃæÌîÂç¸×Åê¼ê(3Ç¯)¡¢Êá¼ê¤Ç¤Ï³ØË¡ÀÐÀî¤ÎÂç±ÉÍøºÈÁª¼ê(3Ç¯)¤äÌÀÆÁµÁ½Î(¹âÃÎ)¤ÎÆ£¿¹³¤ÅÍÁª¼ê(3Ç¯)¡¢ÆâÌî¼ê¤Ç¤ÏÍúÀµ¼Ò¤ÎÄÔÎ°º»Áª¼ê(3Ç¯)¡¢³°Ìî¼ê¤Ç¤Ï¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ(Ê¼¸Ë)¤ÎÀî¸ýÁó²¢Áª¼ê(3Ç¯)¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¤Ï¾®ÁÒÁ´Í³»á¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ï9·î5Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç²Æì¤Ç³«ºÅ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ïº£·î31Æü¤ËÂç³ØÆüËÜÂåÉ½Àï¤ä9·î2Æü¤Ë²Æì¸©¹â¹»ÁªÈ´Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦Áª¼ê20¿Í¡¡¢¨¡Î¡ÏÆâ¤ÏÇØÈÖ¹æ
¡ÚÅê¼ê¡Û
¡Î18¡ÏÀÐ³À¸µµ¤(·òÂç¹âºê3Ç¯/±¦ÅêÎ¾ÂÇ)
¡Î15¡Ï²¼½Å¸¿µ(·òÂç¹âºê3Ç¯/º¸Åêº¸ÂÇ)
¡Î24¡ÏºäËÜ¿µÂÀÏº(´ØÅìÂè°ì3Ç¯/º¸Åêº¸ÂÇ)
¡Î19¡Ï±üÂ¼Íê¿Í(²£ÉÍ3Ç¯/º¸Åêº¸ÂÇ)
¡Î21¡ÏÀ¾Â¼°ìµ£(µþÅÔ¹ñºÝ3Ç¯/º¸Åêº¸ÂÇ)
¡Î10¡ÏÃæÌîÂç¸×(Âçºå¶Í°þ3Ç¯/±¦Åê±¦ÂÇ)
¡Î11¡Ï¿¹²¼æÆÂÀ(ÁÏÀ®´Û3Ç¯/±¦Åêº¸ÂÇ)
¡Î17¡ÏÁáÀ¥ºó(¿ÀÂ¼³Ø±à3Ç¯/±¦Åêº¸ÂÇ)
¡Î14¡ÏËöµÈÎÉ¾ç(²Æì¾°³Ø2Ç¯/º¸Åêº¸ÂÇ)
¡ÚÊá¼ê¡Û
¡Î2¡ÏÂç±ÉÍøºÈ(³ØË¡ÀÐÀî3Ç¯/±¦Åêº¸ÂÇ)
¡Î27¡Ï²£»³Íª(»³Íü³Ø±¡3Ç¯/±¦Åê±¦ÂÇ)
¡Î12¡ÏÆ£¿¹³¤ÅÍ(ÌÀÆÁµÁ½Î3Ç¯/±¦Åêº¸ÂÇ)
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
¡Î4¡Ï±üÂ¼Î¿Âç(²£ÉÍ3Ç¯/±¦Åêº¸ÂÇ)
¡Î5¡Ï°Ù±Êâ«(²£ÉÍ3Ç¯/±¦Åêº¸ÂÇ)
¡Î13¡Ï²¬ÉôÈôÍºÇÏ(ÆØ²ìµ¤Èæ3Ç¯/±¦Åêº¸ÂÇ)
¡Î16¡ÏÄÔÎ°º»(ÍúÀµ¼Ò3Ç¯/±¦Åê±¦ÂÇ)
¡Î6¡Ï¹âÈªÃÎµ¨(ÅìÍÎÂçÉ±Ï©3Ç¯±¦Åê±¦ÂÇ)
¡Î3¡Ïº£²¬ÂóÌ´(¿ÀÂ¼³Ø±à3Ç¯/±¦Åê±¦ÂÇ)
¡Î1¡Ï°¤ÉôÍÕÂÀ(²£ÉÍ3Ç¯/±¦Åêº¸ÂÇ)
¡Î7¡ÏÀî¸ýÁó²¢(¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ3Ç¯/±¦Åê±¦ÂÇ)