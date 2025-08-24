株式会社リクルートの美容に関する調査研究機関「ホットペッパービューティーアカデミー」はこのほど、全国の15～49歳の女性1万8,916名を対象に、美容サロンの利用実態を調査、都道府県別に集計した。



【調査結果】美容サロン全体3カ月あたりの利用額ランキング

まず、「美容室1回あたりの利用金額ランキング」では、沖縄県が9,478円で全国1位となった。また、パーマの利用率12.4％、ヘッドスパ利用率15.1％といずれも全国1位。湿度や紫外線などの影響から髪の悩みが生じやすく、パーマやヘッドスパといった髪質対応型のメニューが支持される地域性がうかがえる。



続いて、「美容室の年間利用総額ランキング」では、東京都が3万7,044円で全国1位となった。東京都は年間利用回数でも4.37回と全国1位。さらに、メニュー別年間利用回数で見ると、トリートメント利用回数全国1位（年間4.34回）、カラー利用回数全国2位（年間4.59回）といずれも上位にランクイン。髪質改善やハイトーンカラー、白髪ぼかしなど「定期的なメンテナンスが求められるメニュー」への関心が高いこと分かった。



最後に、「美容サロン全体にかける金額ランキング」では、福井県が3カ月あたり1万2,609円で全国1位という結果に。また、福井県では1年以内のアイビューティーサロン利用率全国1位（20.3%）、エステサロン利用率全国3位（11.3%）と、さまざまなジャンルのサロン利用と商品購入が利用金額を押し上げていることが分かる。福井県は、生産年齢人口（15～64歳）における女性の有業率が77.7％で全国1位（「令和4年就業構造基本調査結果」（総務省統計局））という特徴があり、外出機会の多さや身だしなみ意識の高さが美容投資を後押ししていると考えられる。



