「今日、入院しました」「仕事に力を入れているうちに、気がついたらひとりでした」生前・死後のサポートの実態

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

「ぬくもり」があってこそ、人間らしく生きられる

「今日、入院しました」

エンディングセンターとエンディングサポート（生前・死後のサポート）契約をされている会員から電話が入った。

万が一、亡くなるようなことになる場合に備えて、念のために入院などに際しては報告がくる。入院に際してのサポート契約はしていなかったが、エンディングセンターのスタッフが、入院先の病院に様子を見に行った。

「こんな所まで、来てくださるのですね。独身主義ではなかったけれど、仕事に力を入れているうちに、気がついたら、ずっとひとりでした。最後になるだろう入院もひとり。看護師さんたちが忙しく作業する日常の中で、長年生きてきた自分という人間の最後があるんだ、と思ってきました。それが、私を想って来てくださる人がいたなんて」と、たいそう喜ばれた。

こんな方もいる。エンディングセンターの「会報」の表紙は、会員の作品を掲載している。そこに応募してきてくださった方の手紙を紹介したい。

「巨樹のパワーに惹かれ、若い頃から油絵、日本画、写真など美術館めぐりをしている間に、自分にできる方法で巨樹を表現できないかと思うようになり、編み物で巨樹のタペストリーを作り始めました。（中略）私には子どもがさずかりませんでしたので、15年の在宅介護の末、6年前に主人も亡くなり、このまま死んでしまったら、生きていた証が何も残らないと思い、会報誌『ゆいの樹』の表紙画に応募しました。作品名は“夢みる老樹”でお願いします」

お子さんが生まれたら名前の一字に「樹」を入れようと思っていたとか。

「ぬくもり」があってこそ、人間らしく生きられる。そして死んでいける、と実感させられている。

