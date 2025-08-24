なぜ死を怖いと思ってしまうのか…私たちに足りない「死生観」を養う機会

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

死に向かうこころのケアも大事

近年、終活がとても盛んになってきた。高齢者施設の見学に行ったり、こんな葬儀をしてほしいなどを「エンディングノート」に書いたりしている人も多い。このように具体的な「準備」はしているが、自身が死ぬことに対してのこころのケアや「死生観」を養う機会はあまりない。死の体験を語れる人がいないかぎり、ベールに包まれた死に対して、少なからぬ恐怖感をいだいている人が多いことだろう。

そういった死に関しての恐怖感やこころの痛みを表す言葉がある。「スピリチュアルペイン」といって、末期がん患者の医療の現場などでよく使われている。

死を意識している人たちのこころの痛みに対して、どうケアするか。3つの喪失感に対してケアすることが大切である。

人は死を意識したとき、ずっと生きてきた自分のこれまで＝「過去」が、死とともに消えて無になることを実感する。死ねば「将来」もない。そう考えると、「現在」の生きる意味を見出せなくなり、強いこころの痛みを感じる。過去、将来、そして現在というように、これがスピリチュアルペインにおける「時間性」の喪失による痛みである。

また人は死ぬと、大切な人々と二度と会うことができなくなり、関係性を絶たれることに対し深いこころの痛みを感じる。これは「関係性」の喪失からくる痛みである。

さらに、寝たきりになり自分で何もできなくなると「死んだほうがマシ」と無価値感や負担・依存を感じ、「自律性」を喪失して生きる意味を失う。

死生観を養うには、「死をも超えた時間性の回復」「死をも超えた関係性の回復」「自律性の回復」にコミットメントすることが重要なのだ。スピリチュアルケアは、伝統的な葬送儀礼にも見出すことができると私は考えている。

