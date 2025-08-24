日本人と中国人はなぜすれ違ってしまうのか…お互いに理解し合えない「決定的理由」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

大ざっぱな気質

「大きいことはよいこと」--これは換言すれば「細部はあまり気にしない」ということでもある。中国人にとって重要なのは根と幹であって枝葉ではない。

それに対して、日本人は細部に気を遣う。「細部に魂が宿る」として、やおら「虫の眼」で物事を見る。そこに日中間で齟齬が発生する。

私が北京駐在員時代、現地で講演を行った時のこと。質疑応答で「日本人から見て、最近の中国で不思議に思ったことは？」と質問された。私はとっさにこう答えた。

「今日のランチで手に取ったつまようじの袋を開けたら、二本入っていた。人の口は一つしかないのに、中国のレストランでつまようじを手に取ると、なぜいつも一袋に二本入っているのか？」

すると、場内にざわめきが起こった。「小日本（シアオリーベン）！」（ちっぽけな日本人）という罵声の声も聞こえた。大ざっぱな気質の中国人からすれば、私がつまようじのことなどで不思議がること自体が、不思議だったのである。

終わりよければすべてよし

このような齟齬は、中国で生活していると日常茶飯事である。ある時、CCTV（中国中央テレビ）の見知らぬディレクターから電話が来た。「あなたはコンドー記者か？」と聞くので、「そうだ」と答えると、「明日のニュースで日本政治について特集するから、小沢一郎について解説してほしい」と言われた。私はご本人にインタビューしたこともあるので快諾した。

だが翌日、テレビ局を訪れてディレクターと名刺交換したら、向こうが仰天した。「あなたは共同（ゴントン）（通信社）の記者ではないのか？」

コンドーとゴントンは発音が近いので、ディレクターが共同通信社の北京特派員と勘違いしたのである。だが彼は、「まあいいや、とにかく小沢についてしゃべってくれ」と言って、そのまま本番を迎えた。そして本番が終わると、ディレクター氏は右手でガッツポーズして、私に握手を求めてきた。

中国人は万事大ざっぱで、「終わりよければすべてよし」なのである。

すれ違う日本人と中国人

北京駐在員時代には、日中の商談の場でコーディネートや通訳をしたが、商談の内容とは別のところで「細かい日本人」と「大ざっぱな中国人」のギャップを埋めるのに苦労した。

日本企業が自社の商品を中国側にプレゼンする際には、パワーポイントで百ページもある企画書を持参し、細かく説明を始める。

ところがものの15分もすると、中国側の「老板（ラオバン）」（経営者）がイライラして、「結局何がやりたいのだ？」と横やりを入れる。私が訳すと、日本人担当者は、「それは最後に申し上げます」と答えて、再び細かい説明に戻る。

何度かこうしたやり取りが続いて、開始から30分もすると、「老板」は、「自分は次の用事があるから、あとは君たちが聞いてくれ」と部下に命じて、その場を去ってしまう。その瞬間、この商談はご破算なのだが、日本側は構わずに、くどくどと説明を続ける--。

逆のケースもある。中国企業が、自社製品を日本に売り込みたい場合のプレゼンだ。中国側はわずか数ページの資料を用いて、自社の経営理念を意気揚々と語る。プレゼンが10分足らずで終わると、日本側は唖然として、「これで終わりですか？」となる。

そこで通訳の私が機転を利かせて、「あとは質疑応答で」と言うと、日本側は、製品について、重箱の隅をつつくような質問を浴びせる。今度は中国側が疑心暗鬼になってくる。

中国の「老板」から、日本企業の人々の印象について、よく「樹を見て森を見ず」（見樹不見林（ジエンシューブージエンリン））と言われたものだ。もっと口の悪い人は、「ズボンを脱いで屁をこく」（脱了褲子放屁（トゥオラクーズファンピー））と言って蔑んでいた。

中国からすれば、理念や大枠さえがっちり固めていれば、細部は実際に走りながら状況に応じて変えていけばよいと考える。日進月歩で変化していき、「今日の地図が明日は意味をなさない」というような社会にあっては、とにかく大まかな方向を定めて走り始めることが大事なのだ。もちろん契約書は交わすが、それはあくまで「当面の方向性を示した大枠」というイメージだ。

それに対し日本側は、細部まできっちり詰めてからでないと、スタートしようとしない。島国に住む日本人は細かすぎて、大陸に住む中国人は大ざっぱすぎるのだが、互いに「自分の尺度」でしか相手を見ない点は同様だ。

長年にわたって日中外交に携わってきた垂秀夫前駐中国大使も、日中外交の難しさを私にこう述べた。

「長い外交官人生を通じ、中国人の物事の考え方は、日本人のそれとはまったく異なることを実感している。日本人はつねに当面の個別の懸案をテーマに取り上げたがる。それに対し、中国人はマクロ戦略や大局的フレームワークのあり方をまず考えようとする。中国語で言う『定位（ディンウェイ）』だ。日本と中国でアプローチがまったく違うから、日本側が個別の問題を取り上げても、中国側が応じてこないことがままあった」

スケジュールにみる日本人気質

商談時の苦労話をもう一つ吐露すれば、日本企業が中国視察を行う際、分刻みで予定を入れたがることにも、毎度頭を悩ませた。

北京の常識に照らせば、視察は午前中１件、午後１件である。中国の経営者は、朝の道路のラッシュを嫌って重役出勤したり、ランチに２時間かけたり、時に昼寝したり、夕刻に友人から電話が来て早退したりということがザラである。面会が午前10時に設定されていたとしても、その場で10時半に変更させられる可能性もあるのだ。

だが、日本側はせっかくの北京出張ということで、「午前も午後も最低２件、できれば３件ずつ視察地を入れてほしい」などと要求してくる。私も日本企業に雇われている手前、結局は従わざるを得ない。

いまだから告白するが、どうにも困った時は「架空の視察」を入れていた。たとえば、「午前９時半にＡ社、11時にＢ社」という予定表を提出しておく。だが実際には、Ｂ社の人たちをランチに誘っておいて、当日朝、日本側に「予定は変更になりました」と釈明するのだ。どんな日本人でも北京に数日滞在すれば、日本とは別世界だということは肌身で感じるので、文句は言われなかった。

さらに言うと、日本人の「予定好き」は中国人には理解が難しい。たとえば前述の北京視察話の依頼が、訪問日の半年近くも前に飛び込んでくる。

だが中国で、そんな先まで予定を立てているのは、おそらく習近平主席くらいだろう。日本で売られている「十年手帳」など、中国では一冊も売れないはずだ。

一般に、中国人は日本人よりもはるかに刹那的に、かつ大ざっぱに生活している。それは良くも悪くも、自分を取り巻く環境が日々刻々と変化しており、かつじたばたしても始まらないことが多いからだ。中国人との出会いは、一期一会なのである。

中国は、国家もまた大ざっぱである。中国の人口は14億1000万人で日本の約11.4倍。国家を学校の教室にたとえれば、日本の教室が１クラス40人とすると、中国は広い体育館に500人もの生徒がいるイメージだ。しかも、教室で前方の教壇に先生が立って、整列して座る生徒たちにきめ細かく教える日本式ではない。

先生は体育館の中央に立ち、その周りに同心円状に、無秩序な形で地べたに座ったり立ったりしている生徒に教えていく。メガホンを使って命令調だが、遠く離れた生徒たちには目も声も行き届かない。

習近平政権が発足して丸一年経った2014年3月、習主席がドイツを訪問した際、晩餐会の席でアンゲラ・メルケル首相と口論になった。メルケル首相が中国の人権問題に懸念を示すと、習主席は部屋に並んだ円卓を指さして言った。

「仮にこの円卓一つずつに、1000万人が暮らすと仮定すると、ドイツは８卓あれば済む。だが中国は、130卓以上用意しなければならない。これを一日３食やる苦労を考えてみてほしい」

中国は一見すると、習近平という強力な指導者の号令一下、全国民が「右へならえ」と一糸乱れず進んでいるように思える。だが現実として、日本の26倍もある国土で、そんなことは不可能であり、万事大ざっぱに進んでいく。そこに中国の苦労がある。

