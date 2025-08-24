¥Ñ·³»Ø´ø´±¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÎ¾Åê¤²Ç½ÎÏ¤Ë¶Ã¤¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃ°Û¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÂè2Àï¤òÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£22Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ½éÀï¤Ç6²ó1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤ò²þ¤á¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï±¦Éª¤Î±ê¾É¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤Ç3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.36¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¡¢7Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÆ±Î¨¼ó°ÌÉâ¾å¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¡£µåÃÄ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤·¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¼«¿È¤â½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È²æ¡¹¤Ï´üÂÔ¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅêµåÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬º¸Åê¤²¤Ç¤âÅêµå¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢Èà¤¬º¸Åê¤²¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ëº¸Åê¤²¤ÎÅê¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¼«Á³¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ü¡¼¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¥±¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤âº¸±¦Î¾Êý¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃ°Û¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¿ÈÂÎ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£