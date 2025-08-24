株価急騰の串カツ田中《無限ニンニクホルモン串》効果絶大か…ファミレス客を根こそぎ奪う「鬼の戦略」

株式市場において、居酒屋チェーン「串カツ田中」を運営する串カツ田中ホールディングスに物色人気が集中している。

7月15日、2025年11月期上期（24年12月〜25年5月）決算が発表されて以降、同社の株価は急騰。その後もじわじわと右肩上がりに伸びていき、15日時点では1500円の値を付けていた株価も、約1ヵ月後となる8月19日には2300円の大台を突破している。

倒産件数が2年連続で過去最多を記録するなど、逆風が吹く居酒屋業界にあって、なぜ串カツ田中は投資家たちから熱い視線が注がれるのか。直近、人気を集める新商品「無限ニンニクホルモン串」の登場など、同社の成長力の“原動力”を探っていきたい。

大幅に上振れた決算発表

串カツ田中の好調な勢いは、今期に入っても止まらない。

今年7月15日に発表された、串カツ田中HDの2025年11月期上期（24年12月〜25年5月）決算によれば、グループ全体の売上高は102億9913万円（前年比128.0%）、営業利益は6億7674万円（前年比149.9%）と、驚異的な伸びを見せている。

串カツ田中単体の売上高を見ても、全体の約8割を占め、83億4725万円（前年比112.4％）、営業利益は6億9950万円だ。串カツ田中以外の事業も、新業態こそ先行投資の負担が大きく、1億2749万円の営業損失は発生しているものの、それでも売上高3億6361万円（前年比146.4%）と伸長している。

会社側は営業利益4億円を計画していたことからも、大幅に上振れた決算内容となった串カツ田中。元々、コロナ禍前から居酒屋の需要は低下しており、今後も経済的・社会的要因から回復するとは思えないのが実情だが、そんな中で成長著しく業績を大きく伸ばす同チェーンはまさに驚異的な存在だ。

そんな串カツ田中に、さらに追い風となる《武器》が今年4月に加わった。新名物の「無限ニンニクホルモン串」だ。

巧みなロスリーダー商品の活用

今年4月に導入された新商品「無限ニンニクホルモン串」。特製の旨味たっぷりのニンニク醤油タレに付けた牛ホルモンの串は、SNS上でも「本当に無限に食べられる！」「お酒のお供に最高！」と、多くの客をやみつきにさせている。

値段も1本50円（税込55円）と、メニュー内でも屈指の低価格を誇っており、10本、20本、さらには30本というように大量に注文するスタイルが定着。販売開始からわずか約3ヵ月で500万本を売り上げたという。

結果、足元の業績も非常に好調だ。8月5日に発表された7月度の月次報告によれば、既存店前年同月比で客数は118.7％と大幅に増加し、売上高成長率も17ヵ月連続で10%以上を達成した。

この無限ニンニクホルモン串、原価を考えるに「ロスリーダー商品」（店舗への集客を目的に、採算を度外視して極端に安く販売される目玉商品）である可能性が高い。

たとえば、同チェーンが平日18時まで実施している「ハッピーアワー」では、ハイボールとレモンサワーが1杯90円（税込99円）で提供されている。これも、無限ニンニクホルモン串と同じ、ロスリーダー商品だ。

このように串カツ田中は、節約したいからと割高感がある居酒屋を避け、家呑みを選択する消費者が増える中、ロスリーダー商品を効果的に活用し、吸引力を強化しているのである。

さらに串カツ田中が、既存の居酒屋チェーンと差別化できている点に、その客層がある。

客層は「ファミリー」が一番多い

そもそも、同チェーンは大衆的な串カツ屋で競争が激化する大阪西成区で、先代の田中勇吉氏が独自に開発したレシピを伝承しながら店を磨いてきた。通常の居酒屋チェーンならば、想定されるターゲットは普通、吞み客となるはずだ。

だが、2008年に満を持してオープンした１号店の場所は東京・世田谷。吞み客 の多い繁華街ではなく住宅街を選んだのである。ここから分かるように、串カツ田中は客層をあえて絞らなかった。

繁華街店舗では串カツを片手にビールを楽しむ会社員、郊外型店舗では食事やたこ焼き・ソフトクリームづくりにチャレンジするお子様連れのファミリーで賑わうなど、幅広い客層に対応している。つまり、居酒屋需要に加えててファミレス需要も取り込んだのだ。

結果、客層別の売上構成比で多い順から見ると、家族連れ34.5%、会社員・男性グループ14.7%、一般男女グループ 20代13.7%、一般男女グループ 30代〜13.0%、カップル・女性客グループ7.4%、一人客6.8%となっており、家族客のシェアが一番高い。

今年6月下旬にはバラエティ番組『夫が寝た後に』（テレビ朝日系）で、子供向けのサービスなど20分以上取り上げられたことで客数が大きく伸びたことも報じられた。これも、ファミリー層に串カツ田中が定着した証左だろう。

近年、じわじわと店舗数が減少に追い込まれるなど、ファミレス各社が苦境に追い込まれているが、ファミレス的要素を持ちながら拡大を続ける串カツ田中の存在は、まさに脅威と言えるかもしれない。

国内1000店舗を目指して

安定した顧客基盤を維持しつつ、串カツ田中はさらに攻めの姿勢を取っている。

今年3月、株式会社セカンドアローを吸収合併。同社は鳥と卵の専門店「鳥玉」、タレ焼肉と包み野菜の専門店「焼肉くるとん」を運営中。グループの経営資源の集中と有効活用で新業態の開発を加速させ、事業領域の拡大を目指すことが合併の狙いだ。

現在、HD傘下のブランドは店舗数の約96%を占める串カツ田中332店舗（直営170店舗）以外に、鳥玉3店舗、焼肉くるとん2店舗、サンドイッチのTANAKA3店舗、新業態の京都天ぷら 天のめし、厚切りとんかつ厚とん、京都和牛とんかつ天のめし、京都すき焼き天のめしは各1店舗、と合計347店舗だ（25年7月末時点）となっている。

多様化したニーズに対応する新業態は今から本格的に始動するようである。攻めの姿勢が顕著な経営陣の中には、とんかつチェーン「かつや」の元社長で、現在は再生請負人として知られる臼井健一郎氏も社外取締役として名前を連ねているのも頼もしい。

また、直近では串カツ田中において「総合職制度」を導入し、同職を希望する社員の月給与の下限を30万円へ引き上げたことも話題になった。これにより、社内人材流動の体制化を行い、全国規模での事業展開加速の支えにするという。

長期目標として、国内1000店舗、国外1000店舗を目指す串カツ田中。今後もその破竹の勢いに注視したい。

