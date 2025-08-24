米軍兵士が次々と投降…「フィリピンの戦い」で戦争特派員が見たもの

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

戦闘の始まり

1942年6月のミッドウェー敗戦以降、毎日の陸海軍報道班だけでなく、多くの社員が従軍を命じられ、フィリピンの戦い、ニューブリテン島での戦い、ニューギニアの戦い、ソロモン諸島最大のガダルカナル島の戦いで苦汁をなめた。

しかし、毎日戦中写真に残されたフィリピン関係の写真は、日本軍によるフィリピン占領に至る戦い（1941-1942）についてのものが圧倒的に多い。

マニラ市内やバターン半島、ミンドロ島、コレヒドール島などにおける日本軍侵攻の様子、占領下のフィリピン人、在留邦人についての写真である。とりわけ、バターン街道において次々と投降する米軍兵士の様子は、メディアにとって格好の材料であった。マリベレスにて写真部員の鵜殿七郎が撮った写真（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）は有名なもので、当時も「大東亜戦争画報」「サンデー毎日」「ホーム・ライフ」などに掲載されている。

しかし、1944年後半以降、日本軍が直面した苦境についての写真は多くない。しかも、写真台帳に貼られた写真も、相当に傷んでいる（戦後の台風の影響かもしれない）。

この節では、毎日戦中写真の被写体にならなかった／なりえなかった存在を確認するために、米軍が攻勢に転ずるこの時期におけるフィリピンの状況を整理しておきたい。

マニラは、1944年9月21日、初めて米軍機による空爆を受け、日本側の軍機は1000機以上が焼失した。翌月には米軍がレイテに上陸し、10月25日から2ヵ間に及ぶ激しい戦闘を繰り広げる。毎日戦中写真には、レイテの戦いの写真はあるが、連合艦隊が決定的な敗北を喫したスールー海域の写真は残されていない。

勢いに乗った米軍は北上して、ルソン島南西のミンドロ島に上陸、12月15日には1000隻以上がルソン島周辺に接近した。明くる1945年1月9日、米軍は北上をつづけてルソン島中部のリンガエン湾に上陸し、その先鋒はルソン島の中心であるマニラに向かった。

1944年9月の米軍攻勢に対応するために、日本軍は10月に発布された「陸軍防衛召集規則」に基づき、在留邦人の根こそぎ動員をおこなう。市内エスコルタで、マニラ市民陣地の構築に尽力する現地応召した邦人たちの姿がある（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

