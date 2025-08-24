10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥Ë¥é»Ô³¹Àï¡×¡ÄÅ´Ë¤¤Î»È¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÆ°°÷¤µ¤ì¤¿¼ÂÂÖ
¡Ö¾õ¶·Ë§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Ê¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÄÌ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÂ¤Î°¤¤¼Ô¤äÉÂ¿Í¤ÏÂùÎ®¤ÎÃæ¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×
ºÇÁ°Àþ¡¢ÇúÃÆÅê²¼¡¢Ï¢Íí°÷¤Î»à¡¢¸¡±Ü¡Ä¡Ä²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¡¢²¿¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤«¤éÊ¼»Î¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¾ì¡Ó¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢µ®»Ö½ÓÉ§¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ï½ñÀÒ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
ºßÎ±Ë®¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ÎÀï¤¤¤ÏÁ°ÅÓ¤¬¸«¤¨¤º¡¢Æ¨Èò¤È»à¤À¤±¤¬ÂÔ¤ÄÈá»´¤Ê»ö·ï¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºßÎ±Ë®¿Í¤ÎÉÔ°Â¤ò¤è¤½¤Ë¡¢Î¦·³Âè14ÊýÌÌ·³»ÊÎá´±»³²¼ÊôÊ¸Î¦·³Âç¾¤Ï¡¢»ýµ×Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ·³¤È¤Î¸òÀïÄ¾Á°¤Ë¥Þ¥Ë¥é¤«¤é·³¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£105»ÕÃÄ¤ÏËÌ¾å¤·¤Æ¥ë¥½¥óÅçÃæÉô»³Ì®ÆîÃ¼¤Î¥Ð¥®¥ª¤Ø¡¢Îì²¼82Î¹ÃÄ¤Ï¹òÁÒÃÏÂÓ¥Ö¥é¥«¥óÊ¿Ìî¤ÎÅìÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¤¥Ý¤Ë¡¢81Î¹ÃÄ¤Ï¥Þ¥Ë¥éÅìÉô¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ý¥í·ÐÍ³¤ÇËÌ¾å¤·¤Æ¥«¥Ð¥Ê¥È¥¥¥¢¥ó¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥éËÉ±ÒÉôÂâ¤Ï¥â¥ó¥¿¥ë¥Ð¥ó¡Ê¸½¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ë¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Þ¥Ë¥é¤òËÉ±Ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤·³Âè31ÆÃÊÌº¬µòÃÏ»ÊÎá´±¤Î´äÊ¥»°¼¡³¤·³¾¯¾¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿2500¿Í¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÌó1000¿Í¤¬¸½ÃÏ¾¤½¸¤µ¤ì¤Æ¥Þ¥Ë¥éËÉ±ÒÂâ¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¤¿Ì±´Ö¿Í¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÅ´Ë¤¤Î»È¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥Ë¥é»Ô³¹Àï¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆÎ¾·³¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤ò´¬¤Åº¤¨¤Ë¤·¤Æ10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¼Ò¤Î¼Ò°÷¤â¡¢»ÊÎáÉô¤È¶¦¤Ë¥Ð¥®¥ª¤Ê¤É¤Ë¸þ¤«¤¦ËÌ¾åÁÈ¤È¡¢¥Þ¥Ë¥é»ÄÎ±ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Þ¥Ë¥é»ÄÎ±ÁÈ¤Ï¡¢¡¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¼Ò19¿Í¡§1944Ç¯4·î13Æü¤ËÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿ÆîÛê¿¿°ì¡Ê·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡Ë¡¢ÁíÌ³ÉôÄ¹Ê¡ËÜÊ¡°ì¡¢¼èºàÉôÄ¹°ËÆ£À¶Ï»¡Ê´ä¼ê¸©±ü½£»Ô½Ð¿È¡Ë¤Ê¤É¡¢¢¥Þ¥Ë¥é³¤·³ËÉ±ÒÂâ»ÊÎáÉô¡Ê³¤·³Âè31ÆÃÊÌº¬µòÃÏÂâ´ð´´¡ËÉÕ¤Î¼èºàÉô°÷¾®ÎÓÍ¦¤Ê¤É¡¢£¥Þ¥Ë¥éËÉ±Ò·³¤¬¾¤½¸¤·¤¿¹©Ì³ÉôÄ¹µÜ²¼¼¡ÃË¡Êµì¡¦Ä¹Ìî¸©²¼°ËÆá·´½Ð¿È¡Ë¤Ê¤É¡¢¤·³ÀÒ¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Þ¶ÐÌ³¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¼Ò¤Î·ÐÍýÉôÄ¹±Ê°æµÁ½ç¡ÊÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô½Ð¿È¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥é¤Ë»ÄÎ±¤·¤Æ¿·Ê¹¤ÎÈ¯¹Ô¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ï·³Éô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ê¤é¤ÌÆîÛêÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Èá·à¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆîÛê¤Ï¡¢1924Ç¯¤ËÂçËè¤Î¸«½¬°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢³°¿®Éô¡¢Åìµþ³Ø·Ý²Ý¡¢¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶ÉÄ¹¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡£1938Ç¯4·îµ¢¼Ò¸å¤Ï¡¢³°¿®ÉôÉûÉôÄ¹¡¢ÅìµþÏ¢ÍíÉôÄ¹¡¢Æ±¼Ò²ñÉôÄ¹¡¢Æ±²¤ÊÆÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Þ¥Ë¥é¿·Ê¹¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1944Ç¯4·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁè¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤«¤é¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤Ë¤Ï50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ®»Ö½ÓÉ§¡Ê¤¤· ¤È¤·¤Ò¤³¡Ë
°ì¶å¸Þ¶åÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÅìÍÎ»Ë³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø¸å´üÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Åçº¬¸©Î©Âç³Ø¶µ¼ø¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¾üÂ÷¶µ¼ø¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ë¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¸¦µæ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦É½¾ÝÊ¸²½¸¦µæ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®ÀêÎÎ·³¤È²¬»³¡Ù(ÆüËÜÊ¸¶µ½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¡ØÄë¹ñÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡Ù(Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò)¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¼ýÍÆ½ê¡Ù(¹ñºÝ½ñ±¡)¡¢¡ØÆüÃæ´Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡ØËþ½§¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù(°Ê¾å¡¢µÈÀî¹°Ê¸´Û)¡¢¡ØÅì¥¢¥¸¥¢Î®¹Ô²Î¥¢¥ï¡¼¡Ù(´äÇÈ½ñÅ¹)¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£
