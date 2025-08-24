»Ò¤É¤â¤Î¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ï¥Üー¥Ê¥¹¤Î»Ùµë¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡Ö¾ÞÍ¿¤Ê¤·¤Î²ñ¼Ò¡×¤â¡ÖÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Üー¥Ê¥¹¤ò»Ùµë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î³ä¹ç
¥Üー¥Ê¥¹¤¬¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Üー¥Ê¥¹¤ò»Ùµë¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë»þÅÀ¤Ç²Æµ¨¥Üー¥Ê¥¹¤ò»Ùµë¤·¤¿»ö¶È½ê¤Î³ä¹ç¤Ï66.8%¡¢Ç¯Ëö¾ÞÍ¿¤Ï70.5%¤Ç¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢²Æ¤ÏÌó3¡¦3³ä¡¢Åß¤ÏÌó3³ä¤Î´ë¶È¤¬¾ÞÍ¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¤³¤Î·¹¸þ¤¬¤µ¤é¤Ë¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤ÎÍÌµ¤Ï´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ä¶ÈÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤½¤â¤½¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÊðÀ©¤ä¿¦Ì³µëÀ©ÅÙ¤¬¹¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÇ¯2²ó¤Î¾ÞÍ¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤´ë¶È¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥Ê¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
¥Üー¥Ê¥¹¤ÏË¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ë¤â¡Ö¾ÞÍ¿¤Î»ÙµëµÁÌ³¡×¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ùµë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï´ë¶È¤ÎºÛÎÌ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥Ê¥¹¤Ê¤·¤Î´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¿Í·ïÈñ´ÉÍý¤Î¹çÍý²½¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¥Üー¥Ê¥¹¤è¤ê¤â¡¢Ç¯´ÖÊó½·¤ò°ìÄê³Û¤ÇÀß·×¤Ç¤¤ëÇ¯ÊðÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢¿Í·ïÈñ¤ÎÍ½Â¬²ÄÇ½À¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡£
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä³°»ñ·Ï´ë¶È¡¢IT¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¾ÞÍ¿À©ÅÙ¤òÀß¤±¤º¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò´ðËÜµë¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥Ê¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡© À¸³èÀß·×¤È´ë¶ÈÂ¦¤Î¹©É×
¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÇ¯´Ö¼ýÆþ¤ÎÀß·×¡×¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤¬¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë´ðËÜµë¤¬¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÇ¯¼ý¤ÏÆ±¿å½à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÞÍ¿¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢À¸³èÀß·×¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Üー¥Ê¥¹¤ÏÊÑÆ°À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤ËËè·î¤Î¼ýÆþ¤ÇÀ¸³èÀß·×¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢´ë¶ÈÂ¦¤âÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤ä¥¥ã¥ê¥¢»Ù±çÀ©ÅÙ¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ÎÆ³Æþ¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÞÍ¿¤ËÂå¤ï¤ëÌ¥ÎÏ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êó½·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤ä¡Ö´Ä¶¡×¤â½Å»ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥Ê¥¹¤Ê¤·¤Î²ñ¼Ò¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¾ÞÍ¿¤â¡¢º£¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÁ´°÷¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ç¤ÏÌó3³ä¤Î´ë¶È¤¬¾ÞÍ¿¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åý·×·ë²Ì¤ÏÀè¤Ë¸«¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¥Üー¥Ê¥¹¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À©ÅÙ¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢Áí¹çÅª¤ÊÊó½·¤äÆ¯¤Êý¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー