「ラクダ乗馬拒否」「肉は食べない」…二階堂ふみがドラマ撮影で見せた「おこだわり」

レギュラー番組が立て続けに放送終了

8月10日、女優・二階堂ふみ（30歳）とお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41歳）の婚約が、カズレーザーの公式X（旧Twitter）や二階堂の所属事務所公式サイトで発表された。

2人は'17年、日本テレビ『DASHでイッテQ!行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦 2017春』で共演。当時、二階堂が「カズ様とお会いしたかったんです。お顔がカッコイイなって。今日ずっとドキドキしていました」と照れながら語り盛り上がっていたが、それから8年後にゴールインを果たすこととなった。

「カズレーザーといえば、過去に自ら『バイセクシュアルである』と公言していたことで知られています。こうした発言が関係しているのか、異性との交際について取り沙汰されることは多くありませんでした。実際、二人の交際を知っていたのはカズレーザーの相方・安藤なつ（44歳）や可愛がっている後輩芸人の数人だったようです」（芸能記者）

かつてはイケメン俳優の菅田将暉（32歳）や成田凌（31歳）らとの交際を報じられてきた二階堂だが、結局みずからテレビ番組で「公開プロポーズ」していたカズレーザーとのゴールインに成功した。

カズレーザーといえば、レギュラー出演する『家事ヤロウ!!!』（テレビ朝日系）、初のゴールデンプライム帯の冠番組『カズレーザーと学ぶ。』（日本テレビ系）が、9月で放送終了することが報じられている。

ラクダに乗るシーンに難色

一方、二階堂はその卓越した演技力で俳優としてのキャリアアップを重ねている。

「二階堂は8月16日と17日にNHKで放送された終戦特番のスペシャルドラマ『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』に出演。話題作となったTBS系ドラマ『VIVANT』の続編にも出演するでしょう。9月に公開されるノーベル文学賞作家、カズオ・イシグロ氏の小説を映画化した『遠い山なみの光』にも2番手で出演します」（同）

また、真田広之（64歳）がプロデューサーを務め、主演した米のドラマ『SHOGUN 将軍』にも出演していた。

「とにかく仕事が途切れず、話題作に数多く出ていることから、カズレーザーの収入を上回っているのではないでしょうか。プロ意識が高く、作品によっては激しい濡れ場もこなす高いプロ意識の持ち主ですが、少なからず現場からは、二階堂さんに関するあまり良くない話も聞こえてきます」（テレビ局関係者）

動物愛護や環境保護に関心を持ち、いっさい肉類を口にしないことが知られている二階堂。『VIVANT』の現場では、ラクダの背中に乗るシーンに難色を示し、プロデューサーの説得で渋々OKしたことも報じられていた。

「自分が動物を愛護していることを、『誰もが知っている』と思ってスタッフたちと接しています。なので、それを知らない若いスタッフが撮影中に無神経な発言をしてしまったそうです。それ以降は話しかけてくれなくなってしまうそうです。プロ意識が高いのは素晴らしいことですが、あくまでも劇中での演技が何よりも優先事項です。

そのため、基本的に番宣には協力的ではありません。いろいろ要求を突きつけられた揚げ句、番宣への協力を断られたある民放キー局の局員は『一番面倒な女優』と言い放っていました。共演者やスタッフとはフレンドリーに接するようですが、ドラマや映画の宣伝担当者とは明らかに『距離』を置くスタンスのようです」（同前）

結婚で女優としてのスタンスも変わるのだろうか。

