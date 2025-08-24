◆エイチ・アイ・エスカップ第１回北海道ボーイズリーグ大会最終日（２３日、新十津川町ピンネスタジアム）

札幌手稲ボーイズが初優勝を飾った。準決勝で札幌豊平ボーイズに５―３で競り勝つと、札幌ボーイズＢとの決勝では先発全員安打の計１６安打を放ち、１３―３で４回コールド勝ち。最優秀選手には札幌手稲の平野央宙主将（３年）が選ばれた。

念願のタイトルを最後につかんだ。札幌手稲は準決勝で難敵の札幌豊平に５―３で逆転勝ちし、弾みをつけると、札幌Ｂとの決勝は初回に打者一巡の猛攻で５得点。３回にも５点を挙げるなど先発全員安打の大量１３得点で圧勝した。３年生にとって最後の大会。３回から２番手でリリーフした平野は「優勝して引退できるのはうれしい」と胴上げされ、目を赤くした。

新チーム初戦となった昨年７月の２年生大会で最下位。危機感が芽生え、「最下位からの下克上」をチームスローガンにした。平野は「いろんな大会で勝てず、自分たちの方向性が合っているのかと思い悩んだ。やっと下克上ができた」と、すっきりした表情。大会最優秀選手にも選ばれ、「まさか自分とは…。みんなで取った賞だと思うので感謝したい」と、かけがえのない勲章を手にして喜びに浸った。