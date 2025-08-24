°é»ùÃæ¡Ú¤¢¤ë¤¢¤ë¡Û6Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¤³¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¡Ø¤ï¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡Ù¤ÈÂçÀä»¿¤ÎÍýÍ³¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤È¤¦¤â¤Á¤³(@mochico913)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Û¤Ã¤Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤Åê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î¤Û¤Ã¤Ú¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ó¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
©mochico913
¾å¤«¤é¸«¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó
¤¤¤È¤¦¤â¤Á¤³¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿¾å¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÉ½¾ð¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÃ»¤¤»þ´ü¡£¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Û¤Ã¤Ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤À¤Ã¤³¤ä¡¢¤ªÉ¨¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¾å¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤¬»Ò¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤ì¤ë»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌþ¤·¤Î¸÷·Ê¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¡ª¡ªÉ¡¤Î²£¤¬¤Ø¤³¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¤¶ÊÀþ¤Ç¤ÎºÆ¸½ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Ê»Ò°é¤Æ¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
6ºÐÃË»Ò¡Ö¤Í¤¨¥Ñ¥Ñ¡Ä¡×½á³ê¥¹¥×¥ìー¤ò¸«¤¿»Ò¤Îµ¤¤Å¤¤Ë4.7Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ïidler _SEMT KISK(@SEMT_KISK)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤é½á³ê¥¹¥×¥ìー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ë»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤¿idler _SEMT KISK¤µ¤ó¡£¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤½¤Î»ØÅ¦¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤Ç¤³¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¤È»×¤ï¤ºÇï¼ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
©SEMT_KISK
¡Ö¤Í¤§¥Ñ¥Ñ¡¢¤³¤ì¤¤¤¯¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×
¡ÄÂ©»Ò¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥´¥à¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î³ê¤ê¤ò¤è¤¯¤¹¤ë½á³ê¥¹¥×¥ìー¡£¤½¤Î¥é¥Ù¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿3¤Ä¤Î»õ¼Ö¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¡£
¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Æ¤ß¤ë¤È3¤Ä¤Î»õ¼Ö¤¬3¤Ä¤ÎÅÀ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é²ó¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â²ó¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤ÀÌ¤½¢³Ø¤È¤Ï¡¢Ëö¶²¤í¤·¤¤¡×¤È¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´Ñ»¡ÎÏ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ïµ¡³£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊ¬Ìî¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÎÏ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸Â©»Ò¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë4.8Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏŽ»ŽÌŽ§Ž²Ž±(@Sapphire1519)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£½Õ¤ÏÆþ³Ø¥·ー¥º¥ó¡£¿·1Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¥É¥¤¹¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¤ÎÅÐ¹»¤¬¿´ÇÛ¤ÊÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÐ¹»¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤ò¹Í¤¨½Ð¤¹¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Ä¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤éÄÌ³ØÏ©¤Ë¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÊ¹¤¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä¤È»×¤¤ÅÐ¹»¤Î¸«¼é¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¿ÉÔ¿³¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
Â©»Ò¤¬¡ÖºÇ¶áÅÐ¹»¤¹¤ë»þ¤ËÉÔ¿³¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¡ÄÅÅ¿®Ãì¤Î±¢¤«¤é¤³¤Ã¤Á¸«¤Æ¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤ä¤È»×¤¤ÅÐ¹»¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¿·1Ç¯À¸¤Î1¿ÍÅÐ¹»¤ò±¢¤«¤é¸«¼é¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤Á¤ã¤ó¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤¿Â©»Ò¤â°Î¤¤¡ª
Â©»Ò¤µ¤ó¤«¤éÉÔ¿³¼Ô¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤µ¤ó¡£¾®³ØÀ¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÉÔ¿³¼Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·1Ç¯À¸¤ÎÅÐ¹»¤ò¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ÉÔ¿³¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ°Â¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¡×¤Ï²ø¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²ø¤·¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÇÅÐ¹»¤Î¸«¼é¤ê¤ò¤·¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¿·1Ç¯À¸¡×¡Ö»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤¦1Ç¯À¸¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î¸«¼é¤ê¤ÏÃÏ°è¤ÎÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³¹¤òÊâ¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢°ÂÁ´¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
