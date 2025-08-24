「マダム」と呼ばれモヤモヤしていたけど…福田萌が40歳になって気づいた「若さ」への本音

数年前にシンガポールに移住し、12歳の女の子と8歳と1歳の男の子、夫の中田敦彦さんと暮らしている福田萌さん。

タレントとしての仕事をしながら、母親同士がつながるサロンを提案したり、防災士の資格をとったり……一人の母として、女性として、妻として、仕事人として、感じたことを福田さん自身の言葉で綴ってきたこの連載が書籍化され『「中田敦彦の妻」になってわかった、自分らしい生き方』として刊行。「妻に合わせる気が全くない“ジェット機型走者”」の夫・中田敦彦さんとの激動の人生、ジェットコースターのような毎日がまとめられている一冊だ。

6月に40歳になった福田さん。シンガポールで「マダム」と呼ばれるたびに感じていた違和感から、若さへの執着や、年齢を重ねることへの不安、体や心の変化について、あらためて向き合います。福田さんが考える、自分らしい年の重ね方とは。

見た目だけじゃない「若さ」の話

「Good morning, Madam!」

マンションの守衛さん、お掃除のお姉さん、タクシーの運転手さん、カフェの店員さん……。フレンドリーな人が多いシンガポールで、毎朝いろんな人に声をかけられる。

4年前移住したてのころは、この「Madam」と呼ばれるたびに、なんだか憂鬱だった。確かに私は30代後半。紛れもなくマダムだし、子連れで歩いているし、相手も自信を持って「マダム」と呼んでくれているのだろうけど。

だけど、若くいようと一応は努力しているし、たまに「童顔で20代に見えますね」なんて言われて、気をよくしているっていうのに……と心の中で反発していた。

そんな「マダム」呼びが苦手だった私が、6月に40歳になった。そして最近気づいたのだ。「マダム」呼びにもう苦手意識を感じなくなっている。それどころか、少し気分がよくなっている！ この気持ちの変化はなんなんだろう？

以前の私は、年齢を重ねることが漠然と怖いと感じていた。少しでも若くいないと、自分の価値が萎んでいってしまうのではないか。そんな思い込みがあった。

その背景には、日本の芸能界で長く活動してきた経験があるのかもしれない。もちろん、芸能界全体がそうとは言い切れないが、私自身は年齢によって求められるイメージや仕事の幅に変化を感じてきたことがあり、その影響が大きかったのだと思う。無意識のうちに「若さ＝価値」という空気を受け取ってしまっていたのだ。

私はこれまで若くい続けるために努力を惜しまなかったし、尊敬する先輩や同年代を見ては、シワが少なくて手入れされた肌や、美しい立ち姿に「はあ、私もそうなりたい」と憧れてきた。

今振り返れば、若さには大きく2つの側面があると感じる。

ひとつは見た目の若さ。もうひとつは、幼さや従順さといった“精神的な若さ”だ。

婚活市場やアイドル文化では、後者の「精神的な若さ」に価値が置かれることもある。素直で、言い返さず、従順であること。いわば“扱いやすさ”のようなものだ。芸能界にもそういう側面は少なからず存在していたのかもしれない。

私が執着してきたのは主に見た目の若さだったが、この2つは別物だと今でははっきりわかる。

40歳、体の不調が……

そんな私が40歳になった。

生活に追われ、つい自分のことは後回しになりがちだ。週1回のピラティスは欠かさずやると決めているけれど、劇的な改善は望めない。2歩進んで3歩下がるように、衰えは少しずつ進んでいく。

最近では体の不調が目に見えて増えてきた。 先日、日本でステーキを夫と食べていたら、奥歯からゴリッと音が聞こえて驚いた。詰め物が取れたのだ。歯医者に行くと、奥歯のほとんど全ての詰め物の中が虫歯になっていて、噛み合わせも治療が必要だと診断された。他にも長く付き合っていかなきゃいけない持病が見つかった。正直体にはガタが来ていると感じる。

夫に話したら「3人の出産はそれほど壮絶だったということだね」と、何故かウルウルの目でリスペクトされ、労われた。

そうか、これも30代、出産に子育てに仕事にと、自分のケアを後回しにして走ってきた証なのかもしれない。ならば、この程度の小さいガタでよかった。80年代製のこの旧車のような体を、これからはこまめな点検とメンテナンスをしながら大事に乗り続けようと思えた。

そう思うと、肩の力が少し抜けた。そしてふと身近な女性――娘との時間の中にも年齢を重ねたからこその楽しみがあると気づくようになった。

マダムも悪くない

12歳になった長女はオシャレへのアンテナがグンと急成長している。

日本に帰ったときには、私に最近流行っている付け爪のネイルやスクラブ入りの洗顔料を教えてくれ、実際使ってみると、そのアップデートぶりに驚いた。娘はショート動画でいろんな情報を仕入れているらしく、まるで友達のようにオシャレの情報交換をしている。

そんな中私は、昔は正直付けるのが面倒だなと思っていたジュエリーを、最近はたくさん重ねづけして楽しんでいる。肌がいい感じにエイジングされてきた分、ジュエリーのキラッと感が自然と馴染むようになってきて、自分の気持ちと存在感をグッと底上げしてくれている。これはピチピチな娘にはまだわからない楽しみかもしれない。

最近娘は、学校でフランス語を習い始め、先生に「マドモアゼル」と呼ばれているらしい。「お世辞で大人の女性をマドモアゼルって呼ぶこともあるの？」と質問したら、「それ、フランス人はすごく怒るらしいよ」と答えた。

日本人では褒め言葉な「お嬢さん」という呼び方は、フランスの女性からすると相手に侮られている気分になるのだそうだ。「マダム」呼びは大人の女性に対するリスペクトなのだ。

「Good morning, Madam!」

40代のマダムの入り口は、全然悪くない。

相手が私の生きてきた道に敬意を払って「マダム」と呼んでくれている。そう思うと、胸をスッと伸ばして歩きたい気持ちになる。私の価値は下がるどころか、上がってきていると感じる。自分をさらに大切にして、生きていこう。もしかしたらその前向きな姿を見て、「萌さん、いつまでも輝いている！」と思ってくれる人がいるかもしれない。

「Good morning!」

今朝もご機嫌に挨拶を交わした。

