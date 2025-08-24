「めっ」と注意された0歳、一瞬フリーズした後の愛らしい行動に3千いいね「わかる」【ママリ】

「めっ」と注意すると、芸を見せ始める0歳

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、おかヱ🍞(@gohandekitade)さんの投稿したエピソードです。赤ちゃんにとって、思いを伝える方法は大人よりも限られていますよね。表情や動きなどで必死に伝えます。おかヱさんは、「めっ」と注意された0歳のお子さんがとった行動が「いじらしくてかわいい」と投稿。母子の日常にほっこりさせられるエピソードです。

赤ちゃんはいつも、自分の気持ちを表情や動きなどで精一杯伝えてくれますよね。





2児の母・おかヱ🍞(@gohandekitade)さんは「めっ」と注意された0歳のお子さんが、一瞬フリーズした後とった行動が「いじらしくてかわいい」と投稿。母子の日常にほっこりさせられるエピソードです。

0歳、「めっ😠」されると一瞬フリーズしてから、自分ができる芸を見せ始めるのがいじらしくてかわいい

（これをすると褒めてくれたよな…オカン笑っとったよな…）とか一生懸命考えたんかな⠀尊い⠀いただきます

「めっ」と注意されたお子さんは一瞬フリーズした後、芸を見せ始めるそう。これは思わずにっこりしてしまいます！おかヱさんが感じたように、母に笑ってほしくての行動かもしれませんね。



この投稿には「怒られるとマァマ～❤️って甘えてくるのかわいいって思ってた😘」と同じ経験を持つ方からのコメントが寄せられていました。まだまだ幼い赤ちゃんにとっては、周りの人々からの笑顔や愛が存分に必要なのでしょうね。めっと注意された後のお子さんの行動に、キュンとした素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）