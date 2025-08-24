日本語、英語、中国語を特技とするKARA知英がオススメする「語学の勉強法」

K-POPや韓国ドラマの人気が高まってから、日本でも好きが高じて韓国語を学んでいる人も多い。韓国の人気ガールズグループ・KARAのメンバーである知英さんは、日本語を10年以上学び続け、ほぼ完璧に日本語を話すだけでなく、英語、中国語も特技としている。

語学習得といえば、基本を身につけることが難しいのはもちろん、続けるモチベーションを保つのも大変。“語学習得”の大先輩である知英さんに、これまで自身がおこなったもので良かったと思う、オススメの勉強法を教えてもらった。

楽しみながら学ぶなら音楽とドラマ

韓国語ネイティブであり、今や日本語もネイティブレベルで話す知英さん。日本語を学ぶうえで、とにかくあらゆる勉強法を試してきたという。その中から効果が高かったと思うものを、韓国語を身につけたいと考えている人にも役立つよう聞いてみた。

「私は好きなアーティストの歌詞を読んで、その意味をしっかり解釈していました。今だとK-POPが流行っていますから、お気に入りのアーティストを見つけて、歌の歌詞を読んでみるのが気軽な勉強法でいいと思います。

あと私がよくやっていた、ドラマを見るという方法もオススメ。この方法は何といっても、日常の自然な会話が学べますから。この2つが、私が特に楽しみながら取り入れていた日本語の勉強法です」

韓国語には日本語にない音もある

知英さんといえば日本語の発音も完璧ゆえ、日本でも多くのドラマに出演していることで知られる。発音については、どのように習得するのが効果的なのだろう？

「韓国語には日本語にない音もありますから、どんどん聞いて口に出してみることが大事だと思います。私が一番有効だと思ったのは、やっぱり友達を作ること。その友達の話す言葉をいっぱい聞いて、一緒にいっぱい喋っているうちに、自然と耳が細かな違いを聞き分けられるようになったと感じています」

メールでのやりとりが上達を早めた

では英作ならぬ、韓国語作においてはどうだろう？ スムーズに文章を作れるようになるために、知英さんはどのような勉強法を取っていたのか。

「私は日本人のメル友がたくさんいたんです。たとえば、Perfumeのあ〜ちゃん（西脇綾香）や、ハリセンボンの近藤春菜さんです。皆さん、本当に優しくしてくださって。というのも、最初は漢字が全然分からないから全部ひらがなで打って送っていたんです。そうしたら、ひらがなで返してくれて。お二人からしたら面倒だったと思いますけど、おかげでものすごく文章を作る勉強になりました。

友達だとお互いに興味のある話題でやりとりができるので、多少分からない言葉が出てきても推測して相手の言っていることを理解できる。それが結果的に、上達を早めてくれるんじゃないかと思います」

韓国語の敬語は日本語と共通点も多い

韓国といえば、目上の人を敬う文化で知られている。それゆえ敬語の使い方を習得することも必要と思われるが、日本語の敬語同様、なかなか難しそう……。

「日本と同じで、シチュエーションや相手との関係性によっては、そこまで厳密に敬語を用いないこともあります。でも相手が年上なら、年齢や関係性が近くても、名前の後ろに敬称を付けて『〇〇お兄さん』『〇〇お姉さん』という呼び方をします。

この呼び方は自分が女性か男性かによって変わってくるんですけど、私は女性なので、年上男性には『〇〇オッパ』、年上女性には『〇〇オンニ』と言います。自分が男性なら、それぞれ『〇〇ヒョン』、『〇〇ヌナ』となります」

動詞などの変化は、日本語と似た部分もあるという。

「相手が目上の方だと語尾が変わってきます。『今、行きます』の場合、友達などには『チグム カヨ（＝今行くよ）』と言うんですけど、年上の方だと『チグム カムニダ』となる。『ニダ』は、日本語の『〜です』と同じ感じなんですけど、使う動詞によっていろいろ変化するので、最初はちょっと難しく感じるかもしれません」

韓国では親に対しても軽い敬語を使いながら話すことが一般的だという。

「軽い敬語ならいいんですけど、職場の上司とか、もっと目上の方になってくると、敬語の敬語の敬語、みたいなものもあって。正直、私も難しくてよく分からなくなるときがあります（笑）」

◇語学の勉強は続けるのが難しいという人も多いが、日本語を10年以上勉強してきた知英さん流の継続の秘訣はあるのか。後編【KARA知英「日本語を学ぶモチベーションが下がったことはない」語学学習を続ける秘訣】にてお伝えする。

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などの作品に出演。ソロアーティスト・JY としても活動。

