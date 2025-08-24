戦時下よりも食べられない人が増加。誰もが常に空腹だった戦後の「食糧難」という新たな試練

「終戦で生活が楽になった」と答えた方はゼロ

1945年8月15日、第二次世界大戦が終わりました。でも今回、現在80〜90代の方々のお話を実際に伺ってみると、「終戦で生活が楽になった」と答えた方は一人もいませんでした。逆に、「戦争中以上に食べる物がなくなった」「空襲がない生活はよかったけど、餓死で亡くなる方もたくさんいた」「空襲で家が焼け、親戚を転々として落ち着かない生活だった」と食糧難や物資不足、生活の困窮を訴える方が多くいました。

内閣府が1955年（昭和30年）に行った『戦後10年の回顧と展望に関する世論調査』によると、「戦前に比べて戦後の日本は大きく変わったと思うか」という質問に対して、74％が「大きく変った」と回答。ですが、「暮らし向き」に関する回答に関しては、26％が「たべるのに精一杯で全然他のものに手が回らない」、49％が「たべる方の心配はまずないが，まとまったものは中々買えない」と回答しています。

戦後10年経っても、なかなか生活が立て直せない人たちが多かったことがわかります。

この企画は、戦争当時未成年だった方たちの生の声を集め、『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』というタイトルで、戦後80年連載として不定期で配信しています。『わたくし96歳＃戦争反対』の著者で1945年8月9日に長崎の原爆で両親と3人の弟さんを失った、現在96歳の森田富美子さんへのオマージュ企画です。

第6回は、第４、５回に引き続き、終戦当時、10歳だった中本幸太郎さん（仮名）のお話をお伝えします。終戦を迎え、GHQに占領された日本で、今までの価値観とは異なる社会の動きに戸惑いを感じたといいます。戦争が終わっても続いた混乱についてお伝えします。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

【プロフィール】

中本幸太郎さん(仮名)

1935年(昭和10年)生まれ。90歳(終戦時10歳)

家族構成 父、母、本人、弟、妹2人(ひとりの妹は終戦後誕生)。8月12日に掲載した松永佳代子さんの長兄。父は中島飛行機勤務のエンジニア

誕生後に一家で上京、終戦前年に縁故疎開、両親の出身地山形県で終戦を迎える。

天皇陛下とマッカーサー

8月15日の終戦を迎えたとき、私は小学4年生でした。縁故疎開していましたが、東京の空襲がひどくなり実家のある山形に引き上げてきた両親や弟・妹と合流。山形県の上山の学校で玉音放送を聞きました。

当時の新聞は今の新聞の半分のサイズで、タブロイド判というのかな。それも1枚だけ……、簡素で紙も今よりうんと粗末なものでした。しかも交通の便が悪い場所だと新聞の1日遅れは当たり前で、２〜３日まとめてとか届くこともありました。新聞には私には難しい漢字も書いてありましたが、子ども向けの本など新たには手に入らない時代だったので、読書好きだった私はその新聞を本の代わりになめるように読んだものです。

終戦してどのくらい経ったころだか忘れましたが、天皇がマッカーサーを訪問したときの写真が新聞に大きく出ていたのを見て、私は衝撃を受けました。モーニング姿の正装の天皇陛下はかしこまって直立不動なのに、隣に立っている背の高いマッカーサーは腰に手をやって非常にリラックスしているのが子どもの目でも見て取れました。

2人の立ち姿の違いを見て「天皇陛下は神様のはずだったのに、マッカーサーのほうが偉いんだ！」と、このときはっきりと感じました。ところがその５〜６年後（1951年4月16日）にマッカーサーは解任されて、米国へ帰還してしまいます。その帰還は”アメリカ大統領“という人の指示なのだと知り、「あのマッカーサーよりももっと偉い人がいるんだ⁉」と、またまた驚きました。

しかもその偉いアメリカ大統領は、アメリカの一般国民たちが選挙で選ぶと知ってさらにぶったまげました。日本でも政治家を選ぶ選挙はありましたが、当時は投票できるのはごく一部の人たちでした（衆議院議員選挙法より／日本臣民の男子にして年齢満25歳以上。一定以上の税金を納めていること。女性、また外地（台湾、朝鮮など）に在住する者は投票できない）。

私は戦時中、日本の勝利を信じていた軍国少年でした。だから、戦後に目の当たりにした現実に衝撃を受けました。天上の神である天皇より数段偉い人を普通の人が選べる国……。日本はなんという国に戦争を仕掛けたんだろうかと。生まれたときから日本は神の国、天皇陛下は神、日本は最強と教えられていた自分の価値観が180度変わりました。

戦後の食糧難、食べていくのに必死だった

戦争が終わっても食糧事情はずっと改善しませんでした。NHKの朝ドラ『おしん』で一躍有名になった貧困者の食事だった「大根飯」も、米と大根で作るなら上等。米の代わりにイモやかぼちゃが入るのも当たり前でした。ときどき農家の親戚から卵をもらうと、それはもう一家が大騒ぎになるほど貴重品でしたね。

家族6人で卵ひとつに代用醤油（戦後、原料の大豆不足で、アミノ酸液という薬品を使って作った醤油のようなもの）をじゃぶじゃぶかけて混ぜ、それぞれの飯茶碗にすこーしずつ卵液を注いだものを大喜びで食べました。肉なんて年に一度食べられたかどうか……。

ちょうど敗戦のころ、近所の笹山に笹の実(※１)がなったことがありました。笹に実がつくのは60年に一度とのこと。食糧不足だったので「神様のおめぐみだ！」と喜んで、親戚何世帯か総出で笹の実を取りに行きました。笹山に入って米粒より小さい実を夢中で摘みました。もちろん子どもも一緒にね。1日かけて収穫した後、弟と私はリュックに入るだけ笹の実を入れられ大人と一緒にそれを背負って下山しました。

ただ笹の実は上手に処理しないと、中毒になることもあるらしく、危険な食べ物でもあったようです。結局、その笹の実を、その後どうやって食べたかよく覚えていないんです。だんごにでもしたのかな。どんな味だったかわからないですが、あのころは腹いっぱいになりさえすればそれで満足でした。

※１：笹の実（ササの実）は、古来食用とされてきた救荒食物。特に、凶作の年には豊作となり、飢饉の際に食べられた記録がある。また、笹の葉も、ちまきや笹寿司など、様々な料理に利用されたという。笹の実にはまれに麦角菌というカビが寄生している場合があり、大量に食べると中毒症状を引き起こす可能性があるため、注意が必要。

母が工夫してくれた正月のお餅

終戦後もご馳走と言えばやっぱり白いご飯でした。珍しく固く炊いた混ぜ物のない白飯の日はいつも以上に味わって食べました。わずかながら玄米の配給があると次の日に炊いて食べるために、一升瓶に玄米を入れて根気よく棒で突いて、精米するのが私たち子どもの仕事になっていました。

終戦の翌年の正月には、少量ですが親がもち米を手に入れてきて餅をついてくれました。しかし、あんこや砂糖は手に入らないのです。母は自分なりに考えたのでしょう。熟柿を砂糖代わりに餅に混ぜ込んで甘い餅を作ってくれました。とってもおいしかったけれど、少し時間が経つと薄だいだいのきれいだった餅が、柿の渋の影響で茶色く汚い色に変色していくのが残念でした。

そのころは大人も子どももとにかく甘いものに飢えていましたね。果物はもちろん、トマトも最高のおやつでした。果物だって品種改良された最近のものより、味はよくなかったはずですが、小さな妹たちが飛び跳ねて喜ぶくらいうれしいおやつでした。トマトも昔のは青臭くて酸っぱかったはずなのですが、畑からもいだトマトにかぶりつくと、かすかな甘みにうっとりしたものです。

後編 『感電停電続出⁉ 戦後大ブーム『電気パン』、10代少年が支援でもらった小麦粉で満たした空腹』では、“ララ物資”として小麦粉を手に入れた中本さんが試行錯誤しながら作った「電気パン」の思い出を中心にお伝えする。

