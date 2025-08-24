¹âÅÄÊ¸É×»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ50Ç¯¤Ë¤Ê¤ëºäËÜ¶å¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¡¡¸µÉÕ¤¿Í¤ÎÀÐÁÒ»°Ïº¤È°û¤ß¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢±é·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¢¤½¤·¤ÆÎ©ÀîÎ®¤Î¡ÖÎ©ÀîÆ£»ÖÏ°¡×¤È¤·¤Æ¹âºÂ¤Ë¤â¤¢¤¬¤ë¹âÅÄÊ¸É×»á¤¬¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¹¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¾Ð´©¥Ý¥¹¥È¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È¿¹ÅÄË§¸÷¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¤ªËß¤È¤¤¤¦µ¨Àá¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤¿¤é¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¿Í¤Î´é¤òÁÛ¤¤½Ð¤¹¡£¼ã¤Æü¡¢»ä¤Î´¶À¤ò»É·ã¤·²Ð¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃË¤Õ¤¿¤ê¡£
¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¡¢Àï¸å80Ç¯¡¢»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ50Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆË×¸å40Ç¯¡Ä¡Ä¤½¤¦ºäËÜ¶å¡ÊµýÇ¯43¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»ä¤Ï¼ã¤Æü¡¢NHK¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤Ç¶å¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¡£20Âå¤Î»ä¤Ï¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤ÆÂæËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¶å¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÀÐÁÒ»°Ïº¤À¡£»ä¤è¤ê¾¯¤·Ç¯¾å¤Î·»¤µ¤ó¤À¤¬¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¤¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤ÆºäËÜ¶å¤È¤¯¤ì¤Ð¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤¬À¤³¦¤Ø¹Ô¤¡Ø¥¹¥¥ä¥¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂçÇúÈ¯¡¢»×¤ï¤º»ä¤Ï¶Ì»Ò¤ò¤È¤¤¤¿¡£»°Ïº¤Ï¥·¥é¥¿¥¤¬¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢ºäËÜ¶å¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ÖºäËÜ¶å¡×¤¬CD3Ëç¤ËÁ´56¶Ê¡¢¤¢¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥¯¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ½Ð¤ë¤È¤¤¯¡£»ä¤â»°Ïº¤âËÜÅö¤Ë¶å¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤¢¤Î¾Ð´é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿Í¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÀèÆüÏ»ËÜÌÚ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¡È»ûÈøæâ¡É¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£³«±éÁ°¤Ê¤Î¤Ë¤â¤¦¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ûÈø¤ÈÀÐÁÒ»°Ïº¤é¤¬¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢Íè¤¿Íè¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ï¥¤¥Ã¡¢¥Ó¡¼¥ë¡×¡£»ä¤â¥¯¥¤¡Á¥Ã¡£¡ÈÄÉ¤Ã¤«¤±¡É¤é¤·¤¤ª¤Ð¤µ¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£»ûÈø¤Î¥®¥¿¡¼¤È²Î¤Ë¥¦¥Ã¥È¥ê¡£ÊÂ¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»°Ïº¤¬»ä¤ò¤³¤Å¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¹âÅÄ¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ó¤«¶å¤µ¤ó¤òÁÛ¤¤½Ð¤¹¤Í¤§¡×¤Ë¤Ï»²¤Ã¤¿¡£20Âå¤Î»°Ïº¤È»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Î¿´¤Î»Õ¡¦±ÊÏ»Êå¤Î»ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤Ï8·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Õ¤¿¤êÌÜ¤Ï»ä¤Î¤Ò¤È¤Ä²¼¡¢ÁÇÀ²¤·¤¤±Ç²è¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¿¹ÅÄË§¸÷¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤ÈÆ±¤¸½ÂÃ«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±¤¸Æü·Ý¤Ë¤¹¤¹¤ß¡¢Æ±¤¸Íî¸¦¤Ë¤¤¤¿¡£Âç³Ø2Ç¯¤Ë¤·¤ÆÌ¾¿Í¤ÎÍÀ¤ì¹â¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¿¹ÅÄ¤Î²¼¼ê¤µ¤Ë¤¢¤¤ì¡¢À½ºî¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¡¢¾¯¤·À¤¤Ë½Ð¤¿»ä¤òÄÉ¤Ã¤Æ1981Ç¯¿¹ÅÄ¤Ï¡Ø¤Î¡¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ù¤Ç¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡£¼çÌò¤ÎÂÌÌÜ¤ÊÍî¸ì²È¡Ê°ËÆ£¹î¿®¡Ë¤Ï¿¹ÅÄ¤Î¤³¤È¡¢Çä¤ì¤Æ¤ëÌÀ¤ë¤¤ÀèÇÚÌò¡ÊÈøÆ£¥¤¥µ¥ª¡Ë¤Ï»ä¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤ÎÈøÆ£¤Ï¾ï¤Ë»ä¤ÈÆ±¤¸VAN¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£¿¹ÅÄ¤È»ä¡¢½ÂÃ«À¸¤Þ¤ì¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÄ®¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬½©µÈµ×Èþ»Ò¤Î¥È¥ë¥³¾î¡Êº£¤Ï¥½¡¼¥×¾î¤È¤¤¤¦¤é¤·¤¤¡Ë¡£¿§Ä®°é¤Á¤Î¿¹ÅÄ¤ÏÉ÷Â¯¤Î½÷À¤òµÈ¸¶¤Î»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë°Å¤¯°¥¤·¤¯¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤ËºÇ¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê½÷À¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¿¹ÅÄË§¸÷Å¸¡×¤¬8·î12Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¹ñÎ©±Ç²è¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÅ¸¼¨¼¼¡Êµþ¶¶¡Ë¡£¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤ë¤é¤·¤¤¡£À§Èó¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î29Æü¡¦9·î5Æü¹æ