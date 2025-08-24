±§ÅÔµÜÄ¾»Ò¤µ¤ó¡Ø³é°¦¡¡Äº¤½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¡Ø¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û±§ÅÔµÜÄ¾»Ò¤µ¤ó¡¿¡Ø³é°¦¡¡Äº¤½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¿¾®³Ø´Û¡¿1870±ß
¡ÚËÜ¤ÎÆâÍÆ¡Û
¡ÔÌÌ²ñ¼¼¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤ëÈà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤â´¶¾ð¤â¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿´¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢»ö·ï¤Î³Ë¿´¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà½÷¤ÏËÜÅö¤Ï¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Õ¡Ê¡Ö¥×¥í¥í¡¼¥°¡×¤è¤ê¡Ë¡£¡ÖÄº¤½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÅÏî´¿¿°á¼õ·º¼Ô¤ËÀÜ¸«¤ò½Å¤Í¡¢Êì¿Æ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¼èºà¤·¡¢Èà½÷¤Î¿´±ü¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÞÕ¿Èºî¡£Èà½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ëÃø¼Ô¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¡¢À¿¼Â¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë¡ÈÁ´ÎÏ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡É¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÃËÀ¤«¤éÁí³ÛÌó1²¯5000Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤ê¡¢¡ÖÄº¤½÷»Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÅÏî´¿¿°á¼õ·º¼Ô¡£Èà½÷¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ê¤É¤Ë¤¤¤¿Èà½÷¤È20²ó°Ê¾åÌÌ²ñ¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¶»¤Î¤¦¤Á¤ËÇ÷¤ë¡Ø³é°¦¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¾®³Ø´Û¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¼õ¾Þºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤ä¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤Ç¼¹É®¤¹¤ë·ÝÇ½¡¦»ö·ïµ¼Ô¡£¥Û¥¹¥È¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à½÷À¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¥Û¥¹¶¸¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ãø½ñ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¹¤Ç¤Ë¡¢¡ÖÄº¤½÷»Ò¡×¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¡¦ÈÎÇä¤·¡¢¡Ö¤ª¤Â¡×¤¿¤Á¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖçÓ¤á¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¿¤éÁê¼ê¤Ë¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤ë¡×
¡Ö¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤Û¤¦¤Ç¤â±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÈà½÷¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ï½÷ÀÀìÌç¤Î¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡Ø¥Û¥¹¶¸¤¤¡Ù¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ØÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬´î¤Ö¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³Î¼Â¤ËÌÌ²ñ¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÁáµ¯¤¤·¤ÆÅìµþ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤ËÉÑÈË¤ËÄÌ¤¤¡¢°ì»þ¤ÏÌ¾¸Å²°¤ËÉô²°¤Þ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Î¤Î¤á¤ê¹þ¤ßÊý¤Ï¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¼èºà¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢çÓ¤á¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¿¤éÁê¼ê¤Ë¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Åö»þ¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ÀÜ¸«¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÌ²ñ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤ËÁê¼ê¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤ó¤À¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ö·ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼èºàÁê¼ê¤È¤Î´Ö¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿°ìÀþ¤ò¼«Ê¬¤Ï±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢µÒ´ÑÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¼«¿È¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤â¹îÌÀ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊÛºÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÈà½÷¤¬¼êµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤È¤â¤ÈX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤«¤é¡Ø²¿¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê°¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£Èà½÷¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤À¤±¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¼Ò²ñ¤Î¤Ò¤º¤ß¤À¡Ù¤È¤«¤¤ì¤¤¤´¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¤â±£¤µ¤º½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Î·çÇ¡¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ËÄ¨Ìò13Ç¯¤Îµá·º¤¬½Ð¤¿¤È¤¡¢¡ÖÂ¾¤Î»ö·ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ½Å¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¤ËÆ±¾ðÅª¤À¤Ã¤¿±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë¤â²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»ö·ï¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ìó3800Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÆùÀ¼¤Ï¡¢Èà¤¬¼õ¤±¤¿½ý¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡Ø¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÅÏî´¿¿°á¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÉ÷ËÆ¤¬°ã¤¤²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ù¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤¬¡Ø¡ÊÀº¿ÀÅª¥±¥¢¤â¤·¡¢ÆùÂÎ¤âÄó¶¡¤·¤¿¡ËÂÐ²Á¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Î·çÇ¡¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤È¤Ï¤¤¤Þ¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢8·îÆ¬¡¢Èï³²ÊÛºÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÊÛºÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï42Ëü±ß¤Û¤É¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ñÙ¤·¼è¤Ã¤¿1²¯5000Ëü±ß¤òÅÏî´¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç»È¤¤²Ì¤¿¤·¡¢ÂáÊá»þ¤Î½ê»ý¶â¤Ï1Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Û¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÎø°¦´¶¾ð¤â¼¹Ãå¿´¤â¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤Î¡ÖÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Êì¿Æ¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤òÃÎ¤ë¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤ë¤¬¡¢²¿¤¬Èà½÷¤Î¤Û¤ó¤È¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯Èà½÷¼«¿È¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤ÎÎØ³Ô¤ò¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ÏÀ¿¼Â¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ±þÊç»þ¤Ë¤Ï¡Ö¶ËºÌ¿§¤ÎÏ´¹ö¡×¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡¢Ã±¹ÔËÜ²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ø³é°¦¡Ù¤È²þ¤á¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡Ø²¿¤«¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬¡¢ÌÌ²ñ¤ò¤«¤Ê¤ê½Å¤Í¤¿¸å¤Ë¡Ø²¿¤«Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢1²óÌÛ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤òñÙ¤·¤ÆÆÀ¤¿¶â¤ò¥Û¥¹¥È¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ùµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤½¤Î¤È¤»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÓÊ¸¤òºî²È¤ÎÄ®ÅÄ¤½¤Î¤³¤µ¤ó¤¬´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬½÷À»ö·ïµ¼Ô¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡Ø·î¤È¥¢¥Þ¥ê¥ê¥¹¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ò½ñ¤¯¤È¤¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¿¤À¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅú¤¨¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¾®Àâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ª¡Ù¤È¶ÃÃ²¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Î»ÅÊý¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬´¶¤¸¤¿¶ìÇº¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤Î½÷À¤¿¤Á¡¢¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤¬¤¼¤ó¤Ö»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î²áµî¤âÊó¤ï¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤Ï¡¢²È¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®Àâ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢½÷Àµ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Îº£¸å¤ò¹Í¤¨¤ëÅ¸³«¤¬¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¿´¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ä¡¢¤³¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤ÈÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éµ¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¾®Àâ²È¤¹¤´¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
±§ÅÔµÜÄ¾»Ò¡Ê¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä¡¦¤Ê¤ª¤³¡Ë¡¿1977Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ¼Ô¤Ë¡£¸½ºß¤â¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Ç»ö·ï¤ä·ÝÇ½¥¹¥¯¡¼¥×¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Û¥¹¶¸¤¤¡¡²ÎÉñ´ìÄ®¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ç½÷¤¿¤Á¤Ïº£Æü¤âÍÙ¤ë¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯¡¢ËÜºî¤ÇÂè31²ó¾®³Ø´Û¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡¿º´µ×´ÖÊ¸»Ò¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄ±ÑÈþ
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯9·î4Æü¹æ