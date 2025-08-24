¡È¥¿¥À¤Ç¹Ô°Ù¤Ç¤¤Þ¤¹¡É¤Î³¤³°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼½÷À¡Ê26¡Ë¤¬ÃËÀ¤È¡ÖÊ£¿ô¤ÇÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡×¡Ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç²á·ã¥·¡¼¥óÊüÁ÷¤ÇÊªµÄ¡Ô±Ñ¡¦¸ø¶¦ÊüÁ÷¤¬À©ºî¡Õ
¡È12»þ´Ö¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¡É¤³¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ê26¡Ë¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø1000¿Í¤ÎÃË¤È»ä¡§¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£7·î²¼½Ü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ø¶¦¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡×¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¿¥À¤Ç¹Ô°Ù¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ò»ý¤Ä¥Ö¥ë¡¼¡£Â¾¡¢Æ±¤¸¤¯²á·ã¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÃç´Ö¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â
¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤è¤êÏª¹ü¤ÊÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºò½©¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¿¥À¤Ç¹Ô°Ù¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ°²è¤ò»£¤é¤»¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢²¿É´¿Í¤â¤Î¼ã¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀª¤Î¥¢¥ó¥Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥ë¡¼¡£¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡×¤À¡£Æ±ÊüÁ÷¶É¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´õË¾¼Ô¤Î¤ß¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹Á´ÅÚ¤ÇÈÖÁÈ¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¡¢¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¸ø¶¦ÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£BBC¡Ê±Ñ¹ñÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸øÅª»ñ¶â¤ËÍê¤é¤Ê¤¤±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª¹¶¤á¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÊüÁ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È»Ò¤É¤â¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï21»þ°Ê¹ß¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ¤ÎÊüÁ÷¥³¡¼¥É¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¶ÄÅ·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Á°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤òÂêºà¤Ë¤¹¤ë°Ê¾å¡¢Ïª¹ü¤Ê¾ìÌÌ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÈÃËÀ¤¬Ì©Ãå¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¡È°¦¤·¹ç¤¦ÂÎÀª¡É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤Ãå°á¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥ë¡¼¤¬Ê£¿ô¤ÎÃËÀ¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¹ø¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¶ÉÉô°Ê³°¤Ï¥Ü¥«¥·²Ã¹©¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥ë¡¼¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤â¸À¤¨¤ë¡È1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¤ÎÍðÎÑ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÒÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡Ó¤ä¡ÒÉÔ²÷¡Ó¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Æººµ¡´Ø¡Ø¥ª¥Õ¥³¥à¡Ù¤Ë¤â¥¯¥ì¡¼¥à¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤À¤í¤¦¤È´ÊÃ±¤ËÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡²á·ã¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¤¬Êú¤¨¤ë¶ìÇº¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ò¥Ö¥ë¡¼¤Î³èÆ°¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤¬ÂçÎÌ¤Î¶¼Ç÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¡¢·î¼ý¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î³èÆ°¤¬¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤Ç¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤Î¤«¡£¸åÊÔ¤Ç¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë