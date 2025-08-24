4歳娘が選んだお土産「何でこれ？」→帰宅後にわかった理由が尊すぎて5000いいね【ママリ】

子育ては「何でこれ？」の繰り返し

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはぷぷり🍅⁴ᵞ 🍒+⁷ᴹ🍎 ᴷ²火木土(@kyp____tm)さんの娘さんの素敵なエピソードです。SAで4歳の娘さんに「好きなものを選んでいいよ」と伝えると、選んだのは音が鳴るタコのぬいぐるみだったそう。どうしてこれを選んだのかその理由がわからなかったぷぷりさんですが、帰宅後にその理由を知ることに。あまりに尊すぎるその理由とは？

子どもの考えや感覚、感性というのは親でも理解できないことがたくさんありますよね。子どもの気持ちを尊重したいと思いつつ「何でこれ？」と言いたくなるような場面が子育てをしていると幾度も起きるものではないでしょうか。しかし、その選択の裏には子どもなりの理由や考えがあるものだと思います。





ぷぷり🍅⁴ᵞ 🍒+⁷ᴹ🍎 ᴷ²火木土(@kyp____tm)さんが投稿していたのは、4歳の娘さんの予想もしていなかった優しさでした。

4歳にSAでなんでも一つ好きなの選んでいいよってお土産選ばせたんだけど、押したらピーピーなるこれだった。「対象年齢違うよね？なんでこれ？」と思ったけど、帰宅後「0歳ちゃんと遊ぶためにこれにしたんだー！0歳ちゃんのだよ！」って。尊い………いつもありがとう😭

SAで4歳の娘さんが選んだのは4歳には少し幼いぬいぐるみだったそう。どうしてこれを選ぶのかその理由がわからなかったぷぷりさんですが、帰宅後に娘さんは妹と遊ぶために選んだとその理由を教えてくれました。4歳にしてここまで思いやりの気持ちが持てるなんて驚きですし、とても優しい子だなと感じますよね。



この投稿に「素敵な話」「かわいすぎて涙出てきた」といったコメントが寄せられていました。4歳といえばまだまだワガママを言ったり、あれも欲しいこれも欲しいと言うものだと思います。自分の気持ちを優先して当たり前な年齢なのに、しっかりと妹のことを思っているというのが立派です。大人でもなかなかできないことを、4歳がサラッとやってしまうというのがすごいなと思います。



お姉ちゃんの優しさが素敵なエピソードで、思いやりの気持ちを見習わなければと思わされますね。

