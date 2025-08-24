¤¦¤ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ö·ù°¡×¤Ï¡Ö¤±¤ó¤¢¤¯¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ÚÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤¬Â¿¤¤´Á»ú¡Û
¤º¤Ã¤È¡¢Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë´Á»ú¤ÎÀµ¤·¤¤ÆÉ¤ßÊý¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Q.¡Ö·ù°¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¡©
¡Ö·ù°¡×¤Ï¡¢¡ÖÁþ¤ß·ù¤¦¤³¤È¡×¤ä¡ÖÉÔÌû²÷¤Ë»×¤¦¤³¤È¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤±¤ó¤ª¡×♡
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ö·ù°¡×¤Ï¡Ö¤±¤ó¤¢¤¯¡×¤ÈÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤±¤ó¤¢¤¯¡×¤ÈÆÉ¤à´Á»ú¤Ï¡Ö¸±°¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¡Ö·ù°¡×¤ÎÆ±°Õ¸ì¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö·ù±Þ(¤±¤ó¤¨¤ó)¡×¤ä¡Ö±Þ°(¤¨¤ó¤ª)¡×¤Ç¤¹¡£
ÎàµÁ¸ì¤È¤·¤Æ¡ÖÁþ°(¤¾¤¦¤ª)¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¨°Õ¤ä¹¶·âÀ¤ò¡¢¡Ö·ù°¡×¤ÏÉÔÌû²÷¤À¤È¤·¤ÆµñÈÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£