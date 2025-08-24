松山英樹、岩井姉妹が愛用しているボールとは？3モデルの特徴と選び方

ダンロップのボール「Z-STARシリーズ」が男女、国内ツアーだけでなく、海外進出したトッププロたちも愛用し、ツアーでの勝利数を伸ばしている。

もちろん、これらのボールはアマチュアのスコアアップにも必ず貢献する。3モデルの特徴と選び方を読んで、次のラウンドでの相棒を決めよう！

Z-STARXV 松山、岩井姉妹。渋野も決めた！プロ人気、シリーズNo.1ボール

ツアーで戦い、勝利するためのスピン性能やフィーリングは申し分なし。そのうえで「もっと飛ばしたい」というリクエストに応えるのが「XV」だ。ツアー使用球でありながら、飛距離性能の高さに多くのプロが魅了され、マスターズチャンピオン・松山英樹を筆頭に男女とも錚々たるトッププロが使用。

シリーズではプロ人気No.1となっている。今季からは海外メジャー日本人チャンプのひとり、渋野日向子も「XV」で戦うことを決めた。

渋野日向子、岩井千怜、岩井明愛、松山英樹（左写真から）

稲森佑貴、菅楓華、山下美夢有、小祝さくら（左写真から）

Z-STAR DIAMOND 操作性とバランスのよさが選手のプレーの質を高める

「DIAMOND」は打球が高く上がるので、キャリー増で飛距離を伸ばせる。その高さはグリーンで止まってくれる。さらに、真っすぐ飛んでいく方向性と球筋を打ち分ける操作性も◎。

使用するプロにショットメーカーが多いのは「飛ばしたい」と「コントロールしたい」の両方を高次元で叶えてくれるからだろう。バランスのよさが魅力なので、3モデルのなかではこれから試してみるのがオススメだ。

星野陸也、畑岡奈紗、安田祐香、青木瀬令奈、勝みなみ（左写真から）

Z-STAR 昨季は8勝、年間女王、飛距離1位も獲得

今季は海外でも優勝！

昨シーズンの国内女子ツアーで圧倒的な強さを見せた竹田麗央は「Z-STAR」を使用。打感が非常にソフトでスピンもしっかり効いてくれるが、真っすぐ飛んでフェアウェイをとらえる性能は、昨季のドライビングディスタンス1位獲得でお墨付き。このボールで竹田は、米女子ツアーに参戦した今季も、3月に早速「海外での初優勝」をあげた。

竹田麗央

いかがでしたか？ ボールを購入する際に参考にしてみてください。

写真=田辺安啓、ゲーリー小林、小林司、田中宏幸

協力=日神グループ平川CC