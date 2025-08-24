

日本球界で着実に力をつけMLBメッツでも先発として活躍した吉井理人 photo by Getty Images





MLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道

連載05：吉井理人

届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。

MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第５回は、満を持して海を渡った吉井理人を紹介する。

【指針となった近鉄のふたりの先輩】

アメリカへの憧れがあった。

和歌山の箕島高校から1984年に近鉄バファローズに入団した吉井理人。その思いが芽生えたのは入団してまだ、間もない頃だった。

「きっかけは1986年の日米野球です。近鉄のクローザー、石本貴昭さんが結構打たれて、『石本さん、こんなに打たれるのか。すごい世界があるんやな』と思ったんです。いつか、そこでプレーしてみたいと思うようになって。当時は、まだ一軍で1勝も挙げてなかったんですけど(笑)」

部屋に飾ったポスターは、「ロケット」と呼ばれたロジャー・クレメンス（元ボストン・レッドソックス他）。高い目標を掲げたことで吉井は成長、1988年には近鉄のクローザーとなり、1993年からは先発へと転向する。

そして吉井がFAとなってヤクルトへと移籍した1995年、近鉄の後輩である野茂英雄が、ロサンゼルス・ドジャースへと移籍する。

「野茂の実力やったら、やれるだろうなとは思ってました。でも、本当に行って、本当に活躍するとは想像してなかったです。野茂が登板する日は、午前中は試合を見てましたね。野茂が成功したことは、自分のモチベーションになったのは間違いなくありました」

ヤクルトでは3年連続で２ケタ勝利をマークし、先発投手としての自分の価値を上げた。そして1997年のシーズン終了後に再びFAとなって、今度は日本の球団ではなく、ニューヨーク・メッツと契約を結ぶことができた。

日本からアメリカに渡って、吉井はいろいろな苦労をした。まだ、日本人メジャーリーガーが少ない時代、情報が少なかったこともある。たとえば、スプリングトレーニングで戸惑ったのは公式球の違いだった。

「97年のシーズンが終わってからは、メジャーリーグのボールでキャッチボールしたり、準備はしていました。でも、メジャーリーグの球は品質が一定していないというか、大きさも一つひとつが微妙に違ったり、日本のしっとりしているボールと違って、滑りやすい。そうすると、どうしても球が上ずってしまうんです。結果的に余分な力が入ってしまうので、右肘と前腕に張りが出ました」

頭ではわかっていても、実際に体験してみないとわからないことがあるのだ。その時は、徐々にボールに慣れていったのと、トレーナーからの指導で痛みは和らいだが、あらゆることに適応しなければ生き残れなかった。

【32歳のルーキーが足場を固め２年目に開花】

32歳のオールドルーキーにとっては、開幕ローテーションは約束されたものではない。メジャーリーグでは、開幕時は年俸順にローテーションのスポットが決まっていくことが普通で、吉井はオープン戦で実力を証明する必要があった。

当時、地元の『ニューヨーク・タイムズ』紙には、「吉井はピッチングよりも部屋探しに苦労している」という記事が出たが、ローテーション入りに必死だった吉井にとっては、生活を整えるほうが苦労が多かったという。



「アメリカでは『社会保障番号』がないと、ライフラインも引けないし、クレジットカードも持てないんです。いろいろ苦労はしました」

なんとか５番目のスポットを実力で手に入れ、４月５日のピッツバーグ・パイレーツ戦で初先発すると、７回無失点の好投で初勝利。幸先のよいスタートを飾った。そして５月21日のシンシナティ・レッズ戦で完投勝利、６月28日、ニューヨーク・ヤンキースとの「サブウェイ・シリーズ」で７回10三振を奪う好投でアメリカでの足場を固めた。

１年目は６勝８敗と負け越したものの、29度の先発登板を果たした。

「アメリカでは、ローテーションを守ってこそ先発として認められるわけです。夏場に中４日を守っていくのは、骨が折れました」

このオフに、吉井はメッツと新たに２年契約を交わしている。実力を認められた形だった。

1999年、メッツでの２年目は12勝８敗と好成績を残し、このシーズンはアリゾナ・ダイヤモンドバックスとの地区シリーズで先発。続く、アトランタ・ブレーブスとのリーグチャンピオンシップではグレッグ・マダックスとも投げ合い、メッツのローテーションの核としての仕事ができた。

しかし、年明けにコロラド・ロッキーズへのトレードが決まる。当時、メジャーリーグはパワーバッター全盛の時代で、しかも標高1600m地点にあるコロラドは、ボールが飛ぶことで有名だった。吉井はローテーションを守ったものの、６勝15敗、防御率は5.86と思ったような結果を残せなかった。

そして2001年にはモントリオール・エキスポズ（現ワシントン・ナショナルズ）へ移籍し、２シーズンプレー。ブルペンも経験したが、37歳のこのシーズンを最後に、アメリカを離れることを決意。帰国後はオリックスなどでプレーした。

引退後は筑波大学で学ぶなどして、指導者への道へ。2023年からは千葉ロッテの監督に就任した。

ロッテでは、佐々木朗希（現ロサンゼルス・ドジャース）をはじめ、海外志向の強い若手投手の育成には、細心の注意を払ってマネージメントしてきたことがうかがえる。それも自身のアメリカでの経験からの導きではないか−−そんなことを感じさせてくれる監督だ。

【Profile】よしい・まさと／1965年４月20日生まれ、和歌山県出身。箕島高（和歌山）。1983年NPBドラフト２位（近鉄）。1998年１月にニューヨーク・メッツと契約。2003年１月にオリックスと契約して日本球界に復帰。2023年から千葉ロッテ監督。

●NPB所属歴（18年）：近鉄（1985〜94）―ヤクルト（1995〜97）―オリックス（2003〜07途）―千葉ロッテ（2007）

●NPB通算成績：89勝82敗62セーブ（385試合）／防御率3.86／投球回1330／奪三振763

●MLB所属歴（５年）：ニューヨーク・メッツ（ナ／1998〜99）―コロラド・ロッキーズ（ナ／2000）―モントリオール・エクスポズ（2001〜02） ＊ナ＝ナショナル・リーグ

●MLB通算成績：32勝47敗（162試合）／防御率4.62／投球回757.1／奪三振447