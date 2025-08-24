蔦重と長谷川平蔵の再会に視聴者最注目 『べらぼう』第31話画面注視データを分析
●肩書きが変わった人気者に視聴者反応
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、17日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第31話「我が名は天」の視聴分析をまとめた。
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第31話より (C)NHK
○「お救い米はもう出せぬのですか?」
最も注目されたのは20時13分で、注目度76.1%％。蔦重(横浜流星)と長谷川平蔵宣以(中村隼人)が再会するシーンだ。
蔦重は水害に遭った小田新之助(井之脇海)を見舞いに、新之助の住む深川の長屋を訪れた。新之助の妻・ふく(小野花梨)も交え3人で話し込んでいると、新之助の友人である長七(甲斐翔真)と米次(お＜※糸ヘンに桜のツクリ＞田圭亮)がやってきて、寺で味噌の施しがあると教えてくれた。一同は早速寺に向かった。
寺はすでに多くの人でごった返していたが、その中で蔦重は知った顔を見つける。長谷川平蔵だ。平蔵は門の近くで笠を深くかぶり、周囲に眼を光らせていた。蔦重が声をかけると平蔵も蔦重を認めた。平蔵によると先日御先手弓頭に任じられ、日夜市中の見廻りを行っているという。何かあったらすぐに申せという平蔵に、「では御公儀はお救い米はもう出せぬのですか? 皆困っているようなんですが」と蔦重は尋ねた。しかし、御公儀は出せるものは出してしまい、普請もあるので頼りになるのは裕福な町方だと平蔵はいう。
そこに平蔵の子分である磯八(山口祥行)と仙太(岩男海史)がやってきて、近くでケンカ騒ぎが起きていると知らせてきた。それを聞いた平蔵は少しうれしそうな表情を浮かべ、蔦重との話を切り上げると、慌ただしく走り去ってしまうのだった。
『べらぼう』第31話の毎分注視データ推移
○「ここにきて癒し枠になるとは」
注目された理由は、再登場する度に肩書きが変わる人気者・平蔵に、視聴者の関心が集まったと考えられる。
比較的大雨の被害を免れた蔦重と比べて、深川に住む新之助は甚大な被害を受けてしまった。その新之助を見舞う中で蔦重は平蔵とばったり出くわす。第23話「我こそは江戸一利者なり」で土山宗次郎(胗俊太郎)の屋敷・酔月楼で会って以来なので、約3年ぶりの再会だ。SNSでは「べらぼうに長谷川平蔵が出るだけで面白いのすごい」「カモ平、蔦重を心配してくれてるの相変わらずいい奴だな」「長谷川平蔵くん、面白枠だと思っていたのにここにきて癒し枠になるとは」と話題を集めている。
蔦重と花の井(小芝風花)にいいようにカモにされていた頃が懐かしい。『べらぼう』きっての人気キャラ・平蔵の人気は健在のようだ。平蔵の役職は前回の登場時は進物番士だったが、今回では御先手弓頭に変わった。典型的なエリート総合職が歩みそうなコースだ。
御先手弓頭は、将軍の直属の部隊である御先手組の弓隊を率いる指揮官で、江戸城の警備や将軍の護衛などを担当していた。幕府の正規の軍事組織である番方に属する武士であり、一定の格式と家格が求められる役職。取り締まりは荒っぽく、町与力・町同心とは異なる威圧的な存在として恐れられていた。平蔵にはぴったりなポジションに思われる。
今回江戸を襲った天明の大洪水は関東地方を襲った歴史的な水害で、特に利根川水系を中心に甚大な被害をもたらした。この洪水には、1783(天明3)年に発生した浅間山の大噴火が大きく影響している。浅間山の噴火によって発生した火砕流や泥流が、吾妻川から利根川に流れ込んだ。大量の土砂が利根川の河床に堆積し、川の流れをせき止める形となった。これにより川の水位が上がりやすくなっていたのだ。第25話「灰の雨降る日本橋」では、蔦重たちが奉行所の命令で灰を川へ捨てたが、これも水害の遠因となったのだ。
江戸本所周辺では最大4.5mの水深に達し、初日だけで3641人が船で救出されたといわれている。洪水はすでに進行していた天明の大飢饉をさらに悪化させ、食糧不足と疫病の蔓延を招いた。大きな被害を受けた深川というエリアは、1657(明暦3)年に発生した明暦の大火で焼失した江戸の復興のため、隅田川東岸の湿地帯を開発して誕生したところ。隅田川や運河を利用した水運の拠点として発展し、材木問屋や船宿が多くあった。辰巳芸者に代表されるように独自の粋な文化も育まれている。富岡八幡宮や永代寺などの寺社仏閣が賑わい、門前町としても栄えた。水運が発達していた反面、運河や川に囲まれていたため、今回のように大雨や高潮による水害にしばしば見舞われている。
松本秀持(吉沢悠)から流されたと報告のあった永代橋と新大橋の2つの橋は、当時の江戸を支えていた重要な橋。永代橋は1698(元禄11)年に、深川と日本橋を結ぶ橋として架けられた。橋の名前はかつてこの地域にあった永代島に由来するという説や、五代将軍徳川綱吉の50歳を祝って架けられたことから永代と名付けられたという説などがある。また、橋を行き交う人々やその周囲の景色が葛飾北斎や歌川広重によって描かれている。赤穂浪士が吉良邸から引き揚げる際にこの橋を渡ったことでも有名だ。
一方の新大橋は、1693(元禄6)年に五代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院の進言により、橋が少なく不便だった江戸市民のために架けられたと伝えられている。先に架けられた両国橋が大橋と呼ばれていたため、それに続く新しい橋として新大橋と名付けられた。歌川広重による『名所江戸百景』の一枚『大はしあたけの夕立』に描かれ、これはゴッホも模写したほどの名作だ。
●新之助、変わり果てた妻子と対面
2番目に注目されたのは20時37分で、注目度75.0％。小田新之助が変わり果てた妻子と対面するシーンだ。
「今日はついておったな」施された米を手に新之助は帰路についた。しかし、家に近づくにつれ何かよくない雰囲気を新之助は感じ取っていた。新之助が部屋の前にたどり着くと、そこには人だかりができており、誰かのすすり泣く声すら聞こえてくる。長七がいた。長七は無言で新之助を部屋の中へとうながす。
部屋の中では、妻のふくが乳を分け与えていた赤子の母親2人が泣き崩れていた。床には蓆(むしろ)がかぶせられた何かが横たわっている。新之助は恐る恐る蓆をめくると、そこには愛する妻と子の変わり果てた無惨な姿があった。「おふく…とよ坊…おい…おい！」新之助は震える声で、冷たくなった2人に何度も呼びかける。「返事してくれよ! ふく!」しかし、その呼びかけにふくととよ坊が答えることはなかった。
(C)NHK
○「今までで最大の鬱展開だった」
このシーンは、新之助に突如降りかかった悲劇に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
吉原から足抜けをしたあと、平賀源内のつてで浅間山のふもとの村でひっそりと暮らしていた新之助とふくは、浅間山の噴火による影響で村を追われ、旧知の蔦重を頼って日本橋へやってきた。決して裕福な暮らしではなかったが、子も授かり、3人で平穏な生活を取り戻しつつあった矢先に今回の水害に見舞われる。長屋の仲間たちと協力して災害を乗り越えようとしていたところ、あまりに過酷な運命が新之助を襲った。瀬川は行方知れず、誰袖(福原遥)は最愛の人を亡くし、うつせみ(ふく)は愛息とともに理不尽に命を奪われるなど、吉原の女郎たちはみな散々な目に遭っている(※瀬川は後追いできていないが)。せめて松の井(久保田紗友)だけでも幸せになっていてほしいものだ。
SNSでは「今回は今までで最大の鬱展開だったな…しばらく立ち直れないかも」「ふくさんととよ坊のまさかの結末に涙が止まらなかった」「新さんとふくさん、ずっと何か起こるかと覚悟はしてたけど、予想より悲惨だったキツい」と今回の悲しい出来事に多くのコメントが集まった。自身も貧困に苦しみ、下手人を憎みきれない新之助や、自分が行った施しが今回の悲劇を生んでしまったかもしれない、と考えたであろう蔦重の気持ちを思うと、とてもつらいものがある。
江戸時代は生後すぐに亡くなる子が非常に多く、統計上の平均寿命を大きく引き下げていた。乳幼児期を生き延びて成人できた人たちは、現在と変わらないほど長生きする人も少なくなかったが、将軍家や大名家ですら多くの子が幼くして命を落としていた。
次の将軍となる徳川家斉(長尾翼)は53人もの子どもをもうけたが、成人したのは26人で亡くなった子どもはそのほとんどが5歳までに命を落としている。余談だが、徳川家斉はこれまで大河ドラマに登場したことのない唯一の徳川家の将軍。『べらぼう』で正式に将軍に就任することで、晴れて大河ドラマで徳川将軍15人がコンプリートされることになった。
今回、初登場を果たした長七を演じる甲斐翔真はアミューズに所属する東京都出身の27歳。小学生から高校まで12年間サッカーに打ち込んでいた。大河ドラマは『べらぼう』が初出演。テレビドラマだけでなくミュージカルでも活躍しており、2020年に『デスノート THE MUSICAL』で初舞台にして主演を務め、ミュージカル俳優としても注目されている。
そして米次を演じるお(※糸ヘンに桜のツクリ)田圭亮は、toridori production所属の鳥取県出身の24歳。主に「ODAKEi」名義で活動しており、SNSでは多くのフォロワーを持っている。以前はYouTubeチャンネル「みきおだ」としても知られていた。こちらも大河ドラマは『べらぼう』が初出演。ダンスやビートボックスなど、多彩な才能を持つエンターテイナーとして注目されている。
●将軍・徳川家治、養子・家斉に遺言
3番目に注目されたシーンは20時31分で、注目度74.1％。将軍・徳川家治(眞島秀和)が養子・徳川家斉に遺言を残すシーンだ。
「西の丸…もう…時もなさそうじゃ。故に大事なことを1つだけ…」死期を悟った家治は、後継となる養子・家斉を枕元へ呼び寄せた。家治は弱々しい声ではあったが、その言葉には強固な意志が宿っていた。田沼意次(渡辺謙)はまとうどの者であり、臣下には意次のように正直な者を重用するよう家斉に言い含める。まとうどの者は将軍にとって不都合なことでも、世のありのままを口にする。それは政にとって大事なことだと伝え、長生きできなかったことを家斉に詫びた。
「家基!」次の瞬間、家治は唐突に叫び出した。もはや家治には早くに亡くした家基(奥智哉)と、今枕元に控える家斉との区別がついていないのかもしれない。そして布団から這い出ると家基の名を呼び続けながら、家斉の後ろに控える一橋治済(生田斗真)ににじり寄っていった。
○「カッコよかったな。惜しい人を亡くしたよ」
ここは、十代将軍・徳川家治の最期に視聴者の注目が集まったと考えられる。
徳川家基の死以来、疎遠となっていた家治と知保の方(高梨臨)だったが、将棋を指すなどまた距離を近づけつつあった。そして家治の体調不良を憂いた知保の方は、大崎(映美くらら)の助言で松平定信(井上祐貴)の手ほどきを受けて醍醐を作り家治に贈った。家治はいぶかしみながらも口にしたが、さらに体調を崩す結果となる。家治と意次は毒を盛られたと推測したが、問題は誰が犯人かだ。家治の病状を知らされた知保の方は動揺していたから、毒を盛ったとすれば大崎だろうか。そしてその背後には誰がいるのだろうか。大方の予想はつくが、『べらぼう』では毒殺の真犯人はいつも明言されない。意次が手配した医師も力及ばず家治はいよいよ最期の時を迎える。
SNSでは「家治さま、カッコよかったな。惜しい人を亡くしたよ」「治済の望みが天になることと見抜いていたあたり、家治も優秀だな」「家治さま、最後の力をふり絞って治済に詰め寄る姿に圧倒されました」と家治の最期の姿に称賛が集まった。
毒が盛られたと考えられる醍醐という食べ物だが、仏教においては「五味」といわれる牛乳から作られる乳製品の精製過程で最上位に位置づけられている。乳(にゅう)・酪(らく)・生酥(せいそ)・熟酥(じゅくそ)・醍醐(だいご)という5段階の最終段階で、最も美味で貴重なものとされていた。乳は牛乳、酪はヨーグルトのようなもの、生酥はバターに近く、熟酥は熟成バターまたはチーズ、そして醍醐は最上の乳製品であり濃厚で甘美な味とされている。現在の日本では作られることはなく、物事の核心・真髄を味わう醍醐味という言葉のみが残っている。
奥医師とは幕府において、将軍やその家族の健康管理を専門に担った医師のこと。若年寄の支配下にあり、将軍の診察や投薬はもちろん日常的な健康相談や食事の管理まで、将軍の身辺医療をすべて担当した。奥医師になることは医師にとって大きな名誉であり出世の道でもあった。幕府から高い俸禄を与えられ、中には大名並みの待遇を受ける者もいた。
家治のために意次が手配した医師が日向陶庵・若林敬順の2人。しかし作中で松平康福(相島一之)の語った通り、敬順の調合した薬は家治の病状を悪化させたため、別の奥医師・大八木伝庵に交代したと伝わっている。
●田沼意次、老中を辞する
第31話「我が名は天」では前回に引き続き1786(天明6)年の様子が描かれた。
天明の大洪水は江戸の町に深い傷跡を残した。江戸城では十代将軍・徳川家治が危篤となり、後ろ盾を失った田沼意次は追い込まれる。また貧しいながらも懸命に生きてきた小田新之助一家に予想もしなかった悲劇が訪れた。
注目度トップ3以外の見どころとしては、松平定信が月次御礼の場で、前回に引き続き田沼意次に厳しく詰め寄るシーンが挙げられる。虎の威を借る狐と誹謗し、「今ここで返事をせよ」と何度も責める姿はインパクトがあった。
月次御礼は江戸幕府の年中行事の一つで大名が毎月1日、15日、28日に江戸城に登城し将軍に拝謁する儀式のこと。将軍直属の家臣である旗本や御家人たちがそれぞれの役職や身分に応じて参上した。当番制で参上する旗本や御家人にとって月次御礼は将軍に顔を見せる重要な機会であり、幕府の統治機構の一環をなす制度だった。
また、意次が老中を辞するシーンも挙げられる。貸金会所令に批判が集中し、家治に毒を盛ったというウワサまで流れ進退窮まる意次。老中首座・松平康福(相島一之)に目通り差控を命じられ、貸金会所令・印旛沼の干拓・蝦夷の上知といった事業が白紙になり老中を退いた。渡辺謙のすべてに疲れ切った表情が印象的だった。
印旛沼は千葉県北西部に位置する湖沼。田沼時代を含め、江戸時代には3度の開拓工事が行われたが、すべて失敗に終わった。最初の工事は1724(享保9)年に下総国千葉郡平戸村(現在の八千代市平戸)の染谷源右衛門により行われたが、資金不足に陥り失敗する。2度目は意次によって1781(天明元)年に計画された。朋誠堂喜三二(尾美としのり)の見徳一炊夢が刊行された年だ。1785(天明5)年に千葉県北部の手賀沼と並行して着工したが、今回発生した天明の大洪水により工事箇所が壊滅。意次の失脚もあり頓挫した。3度目は1843(天保14)年、老中首座・水野忠邦によって計画されたが、忠邦の失脚で中止となった。明治以降も何度か計画が立てられたものの、本格的な干拓工事が再開されたのは、1946(昭和21)年で、1969(昭和44)年に工事は完了した。
今回は、家治やふく、とよ坊と亡くなる人物が多かったが、実はもう1人亡くなっている人物がいる。志水燕十(加藤虎ノ介)だ。蔦重と喜多川歌磨(染谷将太)は賭場に入り浸っていると考えていたが、この頃に亡くなっている。物語も後半に入り退場者が多く出てくる一方、なぜか生き続けている人物もいる。須原屋市兵衛(里見浩太朗)だ。蔦重が駆け出しの頃からいろいろ面倒を見てくれている市兵衛は、今もかくしゃくとしているが、史実では初代が1779(安永8)年に亡くなっている。もしかすると大文字屋市兵衛(伊藤淳史)のように一人二役の設定で、知らないうちに二代目に代替わりしているのかもしれない。
きょう24日に放送される第32話「新之助の義」では、すべてを失った小田新之助が困窮に耐えかねた市民とともに打ちこわしを起こす。一方、老中を辞した田沼意次だが、再起を図って行動を起こす。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
