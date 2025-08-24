¥¢¥Ã¥·¥å¡¦¥Ú¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÀßÎ©40¼þÇ¯µÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ
¡¡8·î13Æü¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¡¦¥Ú¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:293135924¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀßÎ©40¼þÇ¯µÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î½¾¶È°÷¤äºòÇ¯8·î¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê³ô¡ËBrighten Japan¡ÊTSR¥³¡¼¥É: 697379558¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾å½ÅÁï»á¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢LiLiCo»á¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎBLUE NOTE PLACE¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢6·î1ÆüÉÕ¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÉÙüâ·ò°ìÏº»á¤¬¡Ö40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥·¥å¡¦¥Ú¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
°§»¢¤¹¤ëÉÙüâ¼ÒÄ¹
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Brighten Japan¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ß·ÅÄ¾Ä»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ìÂÎ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òµ¡¤Ë´î¤Ð¤·¤¤Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ECÉôÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡ÖBrighten¤ÎÊý¤âÅ¹ÊÞ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥µ¡½¤Ç¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢LiLiCo»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö±Ç²è¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£Æü¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÁõ¤¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÖ¡¦¥Ô¥ó¥¯¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¤ï°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î»²²Ã¼Ô¤ËµÇ°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡²ñ¾ì¤ÇÉÙüâ¼ÒÄ¹¤¬Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö²ñ¼Ò¹¹À¸¼êÂ³¤¤¬2024Ç¯9·î¤Ë½ª·ë¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£¥â¥Î¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬¥¢¥Ã¥·¥å¡¦¥Ú¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍýÇ°¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÍø±×¤¬¼è¤ì¤ëÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²þ³×¤¹¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç³èµ¤¤ËËþ¤Á¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î40¼þÇ¯¤Ï¡¢ºÆÀ¸¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹Æ±¼Ò¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
LiLiCo»á¡Êº¸¡Ë¤È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾Þ¼Ô
¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÈ¯¹Ô¡ÖTSR¾ðÊóÁ´¹ñÈÇ¡×2025Ç¯8·î25Æü¹æ·ÇºÜÍ½Äê¡ÖWeeklyTopics¡×¤òºÆÊÔ½¸¡Ë