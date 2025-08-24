ちょっとした外出から室内履きまで！【ダンロップリファインド】のサンダルがAmazonに登場！
軽くて快適な履き心地！ちょっとした外出から室内履きまで！【ダンロップリファインド】のサンダルがAmazonに登場！
ダンロップリファインドのサンダルは、驚くほどの軽さと快適な履き心地を追求した、多用途に使えるコンフォートサンダルである。ちょっとした外出から室内履きまで、様々なシーンで足元を優しくサポートする。カラーは、カーキ、ブラウン、ブラックの３色だ。
ベルト位置を動かすことで足首をしっかりと固定することもできる2WAYタイプである。
アウトソールにはラバーが使われており、優れたグリップ性と耐久性を実現している。滑りにくく、安定した歩行をサポートするため、庭仕事やちょっとした水場での使用も安心だ。
インソールにはソフトな天板が採用されており、足を入れた瞬間から柔らかく、とても心地よい感触を味わうことができる。また、甲部分の裏地にも柔らかい素材を使用しているため、足への当たりが優しく、靴擦れなどの不快感を軽減する。
