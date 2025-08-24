¡ÚÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¡ÛÃËÀ½±·â¤·¤¿¥¯¥Þ¡¡»ö¸ÎÁ°¤Ë¤âÅÐ»³µÒ¤ËÀÜ¶á¤«¡¡Í§¿Í¤Î¥¹¥×¥ìー¡È¥Ò¥°¥ÞÈóÂÐ±þ¡É¡¡Íå±±³Ù
ËÌ³¤Æ»¡¦Íå±±³Ù¤Ç2025Ç¯8·î14Æü¡¢ÅÐ»³Æ»¤ÇÅìµþÅÔ¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê26¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÃÎ¾²ºâÃÄ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿8·î21Æü¡¢Ä´ººÂ®Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿Êì¥°¥Þ¤È»Ò¥°¥Þ2Æ¬¤Ï»ö¸ÎÁ°¤Î8·î10Æü¡¢Íå±±³Ù´äÈøÊÌ¥³ー¥¹¤ÎÅÐ»³Æ»¾å¤ÇÅÐ»³µÒ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¾ðÊó30·ï°Ê¾å¡Ö¿Í¤òÈò¤±¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡×
ÃÎ¾²ºâÃÄ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²áµî¤Î¥Ò¥°¥ÞÂÐºöµÏ¿¤äDNAÄ´ºº¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÂÎ¾ðÊó¤«¤é¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤¿Êì¥°¥Þ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î½ÐÀ¸Åö½é¤«¤éÃÎ¾²¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Î´äÈøÊÌÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÄÂÎ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï»Ò¥°¥Þ2Æ¬¤Î½ÐÀ¸¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8·î10Æü¤Ë¤ÏÍå±±³Ù¡¦´äÈøÊÌ¥³ー¥¹¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤¿3Æ¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Æ»Ò¥°¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢ÅÐ»³µÒ¤¬¥¯¥Þ¥¹¥×¥ìー¤ò¹½¤¨¤Æ¸åÂà¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¥°¥Þ¤Ï¡Ö¿Í¤òÈò¤±¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÆ¨Áö¤·¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬ÅÙ¡¹³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¾²ºâÃÄ¤Ï²Ö²Ð¤ä¥´¥àÃÆ¤ò·â¤Ä¤Ê¤É¤Î¡ÖÄÉ¤¤Ê§¤¤ÂÐ±þ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ù¤¬¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¿ÍÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Áö¤Ã¤Æ²¼»³Ãæ¤Ë¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤«
2025Ç¯8·î14Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢Íå±±³ÙÅÐ»³Æ»¤Î´äÈøÊÌ¥³ー¥¹¤ÇÍ§¿Í¤È2¿Í¤Ç²¼»³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê26¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Åö»þÃËÀ¤ÏÍ§¿Í¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ1¿Í¤ÇÁö¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î½õ¤±¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ÎÓÆâ¤ÇÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£µß½õ¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¤¬ÃËÀ¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¤¸¤ëÅÐ»³Æ»¾å¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¥¯¥ÞÎë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¥¹¥×¥ìー¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ìー¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¹¥×¥ìー¤Ï²áµî¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Ë»ÈÍÑ¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¡¢Ê®¼Í¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ò½±¤¤»àË´¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÊì¥°¥Þ
ÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤¿ÍâÆü¤Î8·î15Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢ÃËÀ¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¼ÐÌÌ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¿Æ»Ò¤Î¥¯¥Þ¤òÁÜº÷µß½õÂâ¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã³²¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÊì¥°¥Þ¤ò¶î½ü¡£»Ò¥°¥Þ2Æ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò³Ø½¬¤·¿©¤ÙÊª¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢À¸Â¸¤µ¤»¤Æ¤â¾ÍèÅª¤ËÆó¼¡Èï³²¤¬µ¯¤¤ë¶²¤ì¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶î½ü¤µ¤ì¤¿3Æ¬¤Ï²òË¶Ä´ºº¤ÈDNAÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Êì¥°¥Þ¤Ï11ºÐ¤Ç¡¢ÂÎ½Å117¥¥í¡¦ÂÎÄ¹140¥»¥ó¥Á¡¢»Ò¥°¥Þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â0ºÐ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥á¥¹¤ÏÂÎ½Å17¥¥í¡¦ÂÎÄ¹72¥»¥ó¥Á¡¢¥ª¥¹¤ÏÂÎ½Å17¥¥í¡¦ÂÎÄ¹71¥»¥ó¥Á¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤Î°áÉþ¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥¯¥Þ¤ÎÂÎÌÓ¤ä¤À±Õ¤È¡¢Êì¥°¥Þ¤ÎDNA¤¬°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù²ü¶¯²½¤Î¤Ê¤«µ¯¤¤¿»àË´»ö¸Î
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍå±±³ÙÅÐ»³Æ»¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸ÎÄ¾Á°¤Î8·î¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¡¢ÃÎ¾²ºâÃÄ¤¬·Ù²ü¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Î»àË´»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
ÃÎ¾²ºâÃÄ¤Ï»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÅÂç¤«¤Ä¿¼¹ï¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¤¦¤±¡¢º£¸å¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤äÅÐ»³¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£