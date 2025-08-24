¡È¼«Ê¬»ö¡É ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¡×»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤» ÍèÇ¯ÅÙ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ø¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÍèÇ¯ÅÙ¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¡×¡£
¸¶Çú¤ÎÈï³²¤ò±ó¤¤ÀÎ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬»ö¡É ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¸¼¨¤Î·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¡ÈÅ¸¼¨¡É ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ÖÈïÇú¤Î¼ÂÁê¡×
¡ÊÊ¿ÏÂ°ÆÆâ¿Í ¿ùËÜ ¶³»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£¤«¤é80Ç¯Á°¡¢1945Ç¯8·î9Æü¤Î11»þ2Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×
11»þ2Ê¬¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿Ãì»þ·×¡£
¹âÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î¼ê¤Î¹ü¤È¥¬¥é¥¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿ Ìó1500ÅÀ¤ÎÈïÇú»ñÎÁ¡Ä¡¢¸¶Çú¤ÎÈá»´¤µ¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸«³Ø¤·¤¿»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¹õ¾Ç¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¸¶Çú¤ÎÈá»´¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¿É¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸¶Çú¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ê¸«³Ø¤·¤¿»ùÆ¸¡Ë
¡ÖÀïÁè¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
1996Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿¡ÖÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¡×¡£
Ä¹ºê¹ñºÝÊ¸²½²ñ´Û¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ¤ÎÆâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢Ìó2090Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¸¼¨¤Î·Á¤òÌÏº÷
´ÛÆâ¤Ï¸½ºß¡¢4¤Ä¤Î¥¾ー¥ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖA¥¾ー¥ó¡×¤Ï¸¶ÇúÅê²¼Á°¤ÎÄ¹ºê¤ÎÊë¤é¤·¡£
¡ÖB¥¾ー¥ó¡×¤Ï¸¶Çú¤ÎÈï³²¤ä³¹¤Î»´¾õ¡£
¡ÖC¥¾ー¥ó¡×¤Ï³ËÊ¼´ï¤Î¶¼°Ò¡£
¡ÖD¥¾ー¥ó¡×¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥ëー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û 髙ÁÒ ÂçÊå ³Ø·Ý°÷¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢C¥¾ー¥ó¤Ç¤¹¡×
³«´Û¤«¤é30Ç¯¡£
³ËÊ¼´ï¤ò¤á¤°¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷ÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡ÖÈïÇú¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤»þÂå¡×¤¬¶á¤Å¤¡¢ÀïÁè¤ò±ó¤¤»þÂå¤À¤È´¶¤¸¤ëÀ¤Âå¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·×²è¡£
ÈïÇú80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖC¥¾ー¥ó¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È¡¢2019Ç¯¤«¤é¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µîÇ¯2·î¡£
¡ÊÎëÌÚ Ä¹ºê»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÅ¸¼¨¹½À®¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë´ðËÜÀß·×¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Å¸¼¨¤ä¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤Ø¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï¡¢µîÇ¯6·î°Ê¹ß¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸¤ä¡¢Î±³ØÀ¸¤ò´Þ¤àÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£
¡Ê»ùÆ¸¡Ë
¡Ö²èÌÌ¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢1Ç¯À¸¤¬¿ÈÄ¹¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê»ùÆ¸¡Ë
¡ÖÊ¸¾Ï¤¬Ä¹¤¤½ê¤¬¾¯¤·Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×
¼ã¤¤À¤Âå¤Î°Õ¸«¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢´ðËÜÀß·×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ûÅÄÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Æー¥Þ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡ÊÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û 髙ÁÒ ÂçÊå ³Ø·Ý°÷¡Ë
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÄº¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Å¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢¡Ë×ÆþÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¼ã¤¤À¤Âå¤ËÁÊ¤¨¤ë
¡ÖC¥¾ー¥ó¡×¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÀ¤³¦ÂçÀï¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¶¼°Ò¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤«¤éÄ¹ºê¤ÎÉü¶½¤ÎÊâ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¹©É×¤¬¡Ä¡£
¡ÊÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û 髙ÁÒ ÂçÊå ³Ø·Ý°÷¡Ë
¡Ö³Ë¼Â¸³¤¬¤É¤ì¤À¤±¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö¤Î¤«¡£¼«Á³´Ä¶¤Ë¤É¤ì¤À¤±°¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ëÂÎ¸³¡É ¤È¤¤¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Å¸¼¨ÊýË¡¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡È¼«Ê¬»ö¡É ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖË×ÆþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¡×¡£
¥³¤Î»ú·¿¤Ë¹¤¬¤ë²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³Ë¼Â¸³¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¸¶ÇúÅê²¼Ä¾¸å¤È10Ç¯¸å¤ÎÄ¹ºê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Îò»Ë¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤
Ê¿ÏÂ°ÆÆâ¿Í¤Î¿ùËÜ ¶³»Ò¤µ¤ó¡£
20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¬¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¹Í¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¿ÏÂ°ÆÆâ¿Í ¿ùËÜ ¶³»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Îº¢¤Ï³Ø¹»¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò1¿Í1Âæ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ä´¤ÙÊª¤Ï»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ(¸«³Ø¤Ï)½ª¤ï¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¡×
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë»ñÎÁ´Û¤Ë¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¿ÏÂ°ÆÆâ¿Í ¿ùËÜ ¶³»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö(ÀïÁè¤ò) ¡È¼«Ê¬»ö¡É ¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò(¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò)ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¸¶Çú¤ÎÈï³²¤ò±ó¤¤ÀÎ¤Î½ÐÍè»ö¤È»×¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÊ¿ÏÂ¤ò¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
80Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¸¼¨¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¤¢¤êÊý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û 髙ÁÒ ÂçÊå ³Ø·Ý°÷¡Ë
¡ÖÈïÇúÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ÎÅ¸¼¨¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½Å¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÈïÇú¼Ô¤Î)À¼¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Ë¤â ¡ÈÅ¸¼¨¡É ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÅ¶¨¤»¤º¹©É×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Ç¤Ï¡¢ÈïÇú80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢Ä¹ºê¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤ËÈïÇú¼Ô¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¸©Æâ¤Ç³Ø¤Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤òÌµÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
